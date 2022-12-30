Прошло 100 лет со дня образования СССР. Каким он был? (ФОТО)

30 декабря 1922 года был подписан договор об основании Советского Союза. Вспоминаем основные явления в жизни государства, которого больше не существует.

Революция

Парад революционных войск на Красной площади. Москва, 4 марта 1917 г. РГАКФД РГАКФД

Всего за девять месяцев 1917 года в России произошло две революции, навсегда изменившие судьбу страны. В феврале рухнула российская монархия, а власть в стране захватили большевики. Лидером революции (почти случайно) стал Владимир Ленин (но немалую роль сыграл в ней и Лев Троцкий).

Сталин у власти

Владимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках, 1922 Sputnik Sputnik

Ленин хотел создать СССР как объединение независимых республик на равных правах и как основу для будущего единства всех социалистических стран. Он яростно выступал против идеи централизованного государства, называя ее антидемократической. Но в конце концов победил сталинский план по превращению СССР в централизованное авторитарное государство.

Индустриализация

Московский металлургический завод «Серп и Молот», 1931 Александр Родченко/МАММ/МДФ/Russia in photo

В 1928 году СССР начал индустриализацию, введя пятилетние планы (пятилетки) – они должны были поднять экономику. Их старались выполнять за четыре года или даже быстрее. Все это имело мощное пропагандистское значение, но легло тяжелым бременем на народ СССР.

Коллективизация

«На уборку всей артелью», 1931 Аркадий Шишкин/МАММ/МДФ/Russia in photo

С началом индустриализации люди массово уезжали в города, поля были заброшены, крестьян не хватало. Все это спровоцировало сильный голод в стране. Стало ясно, что колхозы (общественные государственные фермы) должны стать стратегическими объектами.

Государство пропагандировало сельское хозяйство, романтизировало его через агитплакаты и кинематограф. Упразднив частные фермы, Советский Союз превратил колхозы в источник продовольствия. Причем жестко их контролировал. Все добытые ресурсы шли государству, которое потом распределяло их.

Спортивная империя

Участники парада физкультурников на Красной площади, 1935 Николай Кубеев/TASS Николай Кубеев/TASS

Чтобы «поднимать страну», советским людям следовало быть здоровыми и спортивными. Поэтому спорт поощрялся с раннего детства. Своего апогея культ спорта в СССР достиг в 1930-х, когда массовые и экстравагантные спортивные парады начали проводить на Красной площади.

Бесплатное образование

На занятиях в школе, 1934 Михаил Прехнер/МАММ/МДФ/Russia in photo

Когда большевики пришли к власти, Россия была в массе своей неграмотной страной. Они инициировали кампанию по ликвидации безграмотности, провели реформу русского языка. К тому же всеобщее бесплатное образование стало одной из важнейших социальных программ.

Дача — советский рай на Земле

Рабочий московского металлургического завода "Серп и молот" Тимофей Молодцов с семьей в выходные дни на своей даче, 1953 Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Иметь свою дачу было советской мечтой. Часто эти летние домики не имели водопровода и канализации, включали минимум удобств и большую часть года стояли пустыми и холодными. Но именно тут советский человек чувствовал себя по-настоящему счастливым.

Советское детство

Детский сад на прогулке, 1930-е Макс Пенсон/МАММ/МДФ/Russia in photo

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Эту фразу впервые произнесли на спортивном параде на Красной площади в 1936 году, и вскоре она превратилась в один из самых ярких пропагандистских лозунгов.

Впрочем, детство многих советских детей и правда было счастливым. Они проводили много времени на улице, играли в коллективные игры и могли присоединиться к разнообразным кружкам и клубам. Здесь вы можете почитать о детстве в СССР подробнее.

Покорение космоса

Первый космонавт Земли Гагарин Ю.А., 1961 год TASS TASS

С 1950-х годов «космическая гонка» была по-настоящему важной для миллионов советских людей. Многие плакали от счастья, когда Советский Союз первым в истории человечества отправил первого человека в космос — Юрий Гагарина, когда космонавт Алексей Леонов первым вышел в открытый космос, а Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе.

Субботники

50-й коммунистический субботник. Студенты на улицах Москвы, 1969 Борис Ушмайкин/TASS Борис Ушмайкин/TASS

Каждую весну почти все население страны выполняло неоплачиваемую работу по благоустройству территории вокруг своего многоквартирного дома, школы или завода: убирали листья и мусор, красили заборы, ремонтировали то, что вышло из строя. Их называли «субботниками», потому что проводились они по субботам.

Сначала такую форму добровольной общественной работы многие воспринимали с энтузиазмом: она ведь была на благо социалистического общества. Позднее субботники стали обязательными для всех – и потеряли этот флер благородного волонтерства.

Автоматы с газировкой

Автоматы с газировкой В ГУМе, 1959-1964 Харрисон Форман/Архив Leonoro Karel/Russia in photo

Такие автоматы с газировкой стояли по всему Союзу и собирали у себя длинные очереди. Что любопытно, все пили из одного стакана, который шел в комплекте с автоматом. Его можно было ополоснуть водой во встроенном устройстве для мойки.

Борьба с церковью

Снос храма Христа Спасителя в Москве, 1931 TASS TASS

Советский Союз много чему пытался противостоять, но особенно яростно боролся с религией. Заменив веру в Бога верой в социализм, советские функционеры хотели стереть с лица земли всякое ее присутствие.

В 1918 году Русская Православная Церковь была «отделена от государства» – заключение браков, рождение и смерть больше не регистрировались церковными органами.

А церкви превращались в склады, государственные учреждения, тюрьмы, некоторые из них просто уничтожали. При этом официально религию в СССР не отменяли.

Столовые

В диетическом зале заводской столовой Ленинграда, 1969 Блохин Максим, Федотов Павел/TASS Блохин Максим, Федотов Павел/TASS

Общественные столовые были ярким признаком своего времени. Они были созданы для того, чтобы освободить советскую женщину от готовки и сосредоточить все ее внимание на строительстве социализма. О том, что ел советский человек, можно почитать тут.

Первомайская демонстрация

Первомайская демонстрация в Москве, 1957 Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Ежегодную демонстрацию в честь Дня труда проводили в России еще в царское время. C приходом к власти большевиков рабочие стали «главным» классом, а 1 мая — общенациональным праздником. Ходить на демонстрацию было обязательно. Те, кто пытались ее избежать, вызывали подозрение как неблагонадежные граждане.

Первый парад Победы

Парад Победы на Красной площади, 24 июня 1945 Альперт Макс/TASS Альперт Макс/TASS

Первый парад Победы прошел на Красной площади прямо после войны, в 1945 году. Страна потеряла почти 27 миллионов своих граждан (дебаты о точных цифрах потерь ведутся до сих пор). После этого Советскому Союзу пришлось долго и трудно восстанавливаться.

Похороны Сталина

Очередь желающих попрощаться с покойным Иосифом Сталиным возле Дома Союзов в Москве Sputnik Sputnik

В 1953 году страна оплакивала смерть своего лидера Иосифа Сталина. Тело вождя хотели увидеть десятки тысяч людей. Это привело к массовой давке. До сих пор оценки того, сколько человек в тот день погибло, разнятся от нескольких десятков до нескольких тысяч.

Женщина у станка

Кадр из документального фильма "Москвичи в 1941 году". Советские женщины у заводских станков Sputnik Sputnik

СССР был страной гендерного равенства. С самого создания большевики уравняли права мужчин и женщин на законодательном уровне. Женщина получила право выбирать род занятий, место жительства, получать образование, выходить замуж и разводиться, иметь равную с мужчинам зарплату. Отношение к ним было соответствующее: женщины выполняли тяжелый физический труд, стояли за станками, пахали поля и работали на шахтах.

Дефицит всего

Очередь за водкой в магазине «Вино» Анадырского городского торга, 1985 Александр Абаза/МАММ/МДФ/Russia in photo

На покупку автомобиля или предметов мебели могли уйти годы ожидания. Продукты питания и одежда тоже были в дефиците. Советские люди были привычны к этому. А стояние в бесконечных очередях и умение «достать что-то из-под прилавка» – почти что национальным спортом.

Одинаковые дома по всей стране

После того, как огромное количество людей мигрировало в города, жилищный вопрос стал больным местом молодого государства. Решить его смогли только при Никите Хрущеве, который распорядился застроить всю страну однотипными пятиэтажками-хрущевками. Каждый, кто был родом из СССР, жил в таком доме или хотя бы знал того, кто там жил.

Пионерские лагеря

Школьники, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере имени В.И.Ленина "Артек", 1963 Sputnik Sputnik

Дети шли в школу в 6-7 лет, а вступали в пионерскую организацию уже в 9. Быть пионером было большой честью. Правда, в пионеры вступал почти каждый ребенок, за редким исключением. А во время летних каникул дети уезжали в пионерские лагеря. Самые лучшие из них, с точки зрения коммунистической системы, попадали в Артек, самый престижный и знаменитый пионерский лагерь, расположенный в Крыму.

ГУЛАГ

Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала, 1933 Александр Родченко/МАММ/МДФ/Russia in photo

От Полярного круга до Казахстана, в дикой тайге и на Дальнем Востоке – система ГУЛАГа в сталинские времена охватывала весь СССР и включала в себя более 30,000 мест лишения свободы. Там отбыли сроки миллионы людей.

Заветная путевка в санаторий

Санаторий "Кавказская Ривьера" Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Сочи, 1964 Я. Хомин/Sputnik Я. Хомин/Sputnik

Это была мечта каждого рабочего, у которого было 28 законных дней отпуска, но не всегда была возможность провести их вблизи моря. На советских курортах и в санаториях имели около 850 000 мест, так что в стране с населением в сотни миллионов человек погреться на солнце могло лишь менее 1% людей одновременно.

Самиздат

Рукописи и негативы самиздата Nkrita (CC BY-SA 4.0) Nkrita (CC BY-SA 4.0)

Что объединяет «Доктора Живаго» Бориса Пастернака и «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына? Сегодня они входят в списки самых значительных книг XX века, издаются миллионными тиражами и изучаются в университетах на пяти континентах.

Однако советские люди 1960-80-х годов впервые видели эти романы не на полках книжных магазинов, а на отпечатанных под копирку листах, которые заинтересованные читатели передавали из рук в руки.

Только благодаря самиздату в СССР обрели широкую популярность не только произведения Пастернака и Солженицына, но и многие другие романы, стихи, песни.

Пластинки «на костях»

В заводском общежитии, 1963 год TASS TASS

Во время холодной войны западная музыка – буги-вуги, рок-н-ролл, джаз – имела в СССР полулегальный статус. Такие записи нельзя было купить просто в магазине. Однако советские люди, жаждущие быть внутри мирового культурного контекста, придумали свой способ слушать Элвиса Пресли – они записывали и распространяли песни на старых рентгеновских снимках.

Первые джинсы

Москва. 1 января 1992 г. "Барахолка" на Тверской рядом с фирменным магазином "Ив Роше" Александр Неменов/TASS Александр Неменов/TASS

Железный занавес ограждал советских людей от «прогнившего» капиталистического мира, но и в обход него некоторые умудрялись достать себе первые американские джинсы, пачку сигарет и пластинку The Doors. Приобрести такие товары в советских магазинах было невозможно, а покупать их приходилось на черном рынке у фарцовщиков.

День, когда страны не стало

Попытка государственного переворота в СССР в 1991 году Валентин Кузьмин, Александр Чумичев/TASS Валентин Кузьмин, Александр Чумичев/TASS

«Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества еще больше обострился», – так Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, объяснил развал Советского Союза в своем обращении к народу 25 декабря 1991 года.

О том, что сразу же изменилось с распадом СССР, читайте тут.

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