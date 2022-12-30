Прошло 100 лет со дня образования СССР. Каким он был? (ФОТО)

Парад революционных войск на Красной площади. Москва, 4 марта 1917 г.РГАКФД
Всего за девять месяцев 1917 года в России произошло две революции, навсегда изменившие судьбу страны. В феврале рухнула российская монархия, а власть в стране захватили большевики. Лидером революции (почти случайно) стал Владимир Ленин (но немалую роль сыграл в ней и Лев Троцкий).
Владимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках, 1922Sputnik
Ленин хотел создать СССР как объединение независимых республик на равных правах и как основу для будущего единства всех социалистических стран. Он яростно выступал против идеи централизованного государства, называя ее антидемократической. Но в конце концов победил сталинский план по превращению СССР в централизованное авторитарное государство.
Московский металлургический завод «Серп и Молот», 1931Александр Родченко/МАММ/МДФ/Russia in photo
В 1928 году СССР начал индустриализацию, введя пятилетние планы (пятилетки) – они должны были поднять экономику. Их старались выполнять за четыре года или даже быстрее. Все это имело мощное пропагандистское значение, но легло тяжелым бременем на народ СССР.
«На уборку всей артелью», 1931Аркадий Шишкин/МАММ/МДФ/Russia in photo
С началом индустриализации люди массово уезжали в города, поля были заброшены, крестьян не хватало. Все это спровоцировало сильный голод в стране. Стало ясно, что колхозы (общественные государственные фермы) должны стать стратегическими объектами.
Государство пропагандировало сельское хозяйство, романтизировало его через агитплакаты и кинематограф. Упразднив частные фермы, Советский Союз превратил колхозы в источник продовольствия. Причем жестко их контролировал. Все добытые ресурсы шли государству, которое потом распределяло их.
Участники парада физкультурников на Красной площади, 1935Николай Кубеев/TASS
Чтобы «поднимать страну», советским людям следовало быть здоровыми и спортивными. Поэтому спорт поощрялся с раннего детства. Своего апогея культ спорта в СССР достиг в 1930-х, когда массовые и экстравагантные спортивные парады начали проводить на Красной площади.
На занятиях в школе, 1934Михаил Прехнер/МАММ/МДФ/Russia in photo
Когда большевики пришли к власти, Россия была в массе своей неграмотной страной. Они инициировали кампанию по ликвидации безграмотности, провели реформу русского языка. К тому же всеобщее бесплатное образование стало одной из важнейших социальных программ.
Рабочий московского металлургического завода "Серп и молот" Тимофей Молодцов с семьей в выходные дни на своей даче, 1953Давид Шоломович/Sputnik
Иметь свою дачу было советской мечтой. Часто эти летние домики не имели водопровода и канализации, включали минимум удобств и большую часть года стояли пустыми и холодными. Но именно тут советский человек чувствовал себя по-настоящему счастливым.
Детский сад на прогулке, 1930-еМакс Пенсон/МАММ/МДФ/Russia in photo
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Эту фразу впервые произнесли на спортивном параде на Красной площади в 1936 году, и вскоре она превратилась в один из самых ярких пропагандистских лозунгов.
Впрочем, детство многих советских детей и правда было счастливым. Они проводили много времени на улице, играли в коллективные игры и могли присоединиться к разнообразным кружкам и клубам. Здесь вы можете почитать о детстве в СССР подробнее.
Первый космонавт Земли Гагарин Ю.А., 1961 годTASS
С 1950-х годов «космическая гонка» была по-настоящему важной для миллионов советских людей. Многие плакали от счастья, когда Советский Союз первым в истории человечества отправил первого человека в космос — Юрий Гагарина, когда космонавт Алексей Леонов первым вышел в открытый космос, а Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе.
50-й коммунистический субботник. Студенты на улицах Москвы, 1969Борис Ушмайкин/TASS
Каждую весну почти все население страны выполняло неоплачиваемую работу по благоустройству территории вокруг своего многоквартирного дома, школы или завода: убирали листья и мусор, красили заборы, ремонтировали то, что вышло из строя. Их называли «субботниками», потому что проводились они по субботам.
Сначала такую форму добровольной общественной работы многие воспринимали с энтузиазмом: она ведь была на благо социалистического общества. Позднее субботники стали обязательными для всех – и потеряли этот флер благородного волонтерства.
Автоматы с газировкой В ГУМе, 1959-1964Харрисон Форман/Архив Leonoro Karel/Russia in photo
Такие автоматы с газировкой стояли по всему Союзу и собирали у себя длинные очереди. Что любопытно, все пили из одного стакана, который шел в комплекте с автоматом. Его можно было ополоснуть водой во встроенном устройстве для мойки.
Снос храма Христа Спасителя в Москве, 1931TASS
Советский Союз много чему пытался противостоять, но особенно яростно боролся с религией. Заменив веру в Бога верой в социализм, советские функционеры хотели стереть с лица земли всякое ее присутствие.
В 1918 году Русская Православная Церковь была «отделена от государства» – заключение браков, рождение и смерть больше не регистрировались церковными органами.
А церкви превращались в склады, государственные учреждения, тюрьмы, некоторые из них просто уничтожали. При этом официально религию в СССР не отменяли.
В диетическом зале заводской столовой Ленинграда, 1969Блохин Максим, Федотов Павел/TASS
Общественные столовые были ярким признаком своего времени. Они были созданы для того, чтобы освободить советскую женщину от готовки и сосредоточить все ее внимание на строительстве социализма. О том, что ел советский человек, можно почитать тут.
Первомайская демонстрация в Москве, 1957Давид Шоломович/Sputnik
Ежегодную демонстрацию в честь Дня труда проводили в России еще в царское время. C приходом к власти большевиков рабочие стали «главным» классом, а 1 мая — общенациональным праздником. Ходить на демонстрацию было обязательно. Те, кто пытались ее избежать, вызывали подозрение как неблагонадежные граждане.
Парад Победы на Красной площади, 24 июня 1945Альперт Макс/TASS
Первый парад Победы прошел на Красной площади прямо после войны, в 1945 году. Страна потеряла почти 27 миллионов своих граждан (дебаты о точных цифрах потерь ведутся до сих пор). После этого Советскому Союзу пришлось долго и трудно восстанавливаться.
Очередь желающих попрощаться с покойным Иосифом Сталиным возле Дома Союзов в МосквеSputnik
В 1953 году страна оплакивала смерть своего лидера Иосифа Сталина. Тело вождя хотели увидеть десятки тысяч людей. Это привело к массовой давке. До сих пор оценки того, сколько человек в тот день погибло, разнятся от нескольких десятков до нескольких тысяч.
Кадр из документального фильма "Москвичи в 1941 году". Советские женщины у заводских станковSputnik
СССР был страной гендерного равенства. С самого создания большевики уравняли права мужчин и женщин на законодательном уровне. Женщина получила право выбирать род занятий, место жительства, получать образование, выходить замуж и разводиться, иметь равную с мужчинам зарплату. Отношение к ним было соответствующее: женщины выполняли тяжелый физический труд, стояли за станками, пахали поля и работали на шахтах.
Очередь за водкой в магазине «Вино» Анадырского городского торга, 1985Александр Абаза/МАММ/МДФ/Russia in photo
На покупку автомобиля или предметов мебели могли уйти годы ожидания. Продукты питания и одежда тоже были в дефиците. Советские люди были привычны к этому. А стояние в бесконечных очередях и умение «достать что-то из-под прилавка» – почти что национальным спортом.
«Старое и новое», 1960-еИван Шагин/МАММ/МДФ/Russia in photo
После того, как огромное количество людей мигрировало в города, жилищный вопрос стал больным местом молодого государства. Решить его смогли только при Никите Хрущеве, который распорядился застроить всю страну однотипными пятиэтажками-хрущевками. Каждый, кто был родом из СССР, жил в таком доме или хотя бы знал того, кто там жил.
Школьники, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере имени В.И.Ленина "Артек", 1963Sputnik
Дети шли в школу в 6-7 лет, а вступали в пионерскую организацию уже в 9. Быть пионером было большой честью. Правда, в пионеры вступал почти каждый ребенок, за редким исключением. А во время летних каникул дети уезжали в пионерские лагеря. Самые лучшие из них, с точки зрения коммунистической системы, попадали в Артек, самый престижный и знаменитый пионерский лагерь, расположенный в Крыму.
Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала, 1933Александр Родченко/МАММ/МДФ/Russia in photo
От Полярного круга до Казахстана, в дикой тайге и на Дальнем Востоке – система ГУЛАГа в сталинские времена охватывала весь СССР и включала в себя более 30,000 мест лишения свободы. Там отбыли сроки миллионы людей.
Санаторий "Кавказская Ривьера" Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Сочи, 1964Я. Хомин/Sputnik
Это была мечта каждого рабочего, у которого было 28 законных дней отпуска, но не всегда была возможность провести их вблизи моря. На советских курортах и в санаториях имели около 850 000 мест, так что в стране с населением в сотни миллионов человек погреться на солнце могло лишь менее 1% людей одновременно.
Рукописи и негативы самиздатаNkrita (CC BY-SA 4.0)
Что объединяет «Доктора Живаго» Бориса Пастернака и «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына? Сегодня они входят в списки самых значительных книг XX века, издаются миллионными тиражами и изучаются в университетах на пяти континентах.
Однако советские люди 1960-80-х годов впервые видели эти романы не на полках книжных магазинов, а на отпечатанных под копирку листах, которые заинтересованные читатели передавали из рук в руки.
Только благодаря самиздату в СССР обрели широкую популярность не только произведения Пастернака и Солженицына, но и многие другие романы, стихи, песни.
В заводском общежитии, 1963 годTASS
Во время холодной войны западная музыка – буги-вуги, рок-н-ролл, джаз – имела в СССР полулегальный статус. Такие записи нельзя было купить просто в магазине. Однако советские люди, жаждущие быть внутри мирового культурного контекста, придумали свой способ слушать Элвиса Пресли – они записывали и распространяли песни на старых рентгеновских снимках.
Москва. 1 января 1992 г. "Барахолка" на Тверской рядом с фирменным магазином "Ив Роше"Александр Неменов/TASS
Железный занавес ограждал советских людей от «прогнившего» капиталистического мира, но и в обход него некоторые умудрялись достать себе первые американские джинсы, пачку сигарет и пластинку The Doors. Приобрести такие товары в советских магазинах было невозможно, а покупать их приходилось на черном рынке у фарцовщиков.
Попытка государственного переворота в СССР в 1991 годуВалентин Кузьмин, Александр Чумичев/TASS
«Старая система рухнула до того, как успела заработать новая. И кризис общества еще больше обострился», – так Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, объяснил развал Советского Союза в своем обращении к народу 25 декабря 1991 года.
О том, что сразу же изменилось с распадом СССР, читайте тут.
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