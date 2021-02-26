Как в СССР начали развивать массовый спорт

Власти активно пропагандировали спорт и здоровый образ жизни, создавали спортивные клубы и движения на всех уровнях. Чемпионы становились национальными героями и кумирами миллионов.

Практически с первых лет существования советская власть пропагандировала массовый спорт и развитие физической культуры. Для строительства новой страны нужны были крепкие и здоровые рабочие, солдаты, крестьяне, поэтому к спорту государственная система приучала граждан с самых малых лет. Сохранилось множество плакатов, пропагандирующих массовый спорт. «В здоровом теле - здоровый дух» - лозунг, знакомый и памятный всей стране.

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В 1930-х пропаганда спорта достигла, вероятно, своего апогея - за грандиозными спортивными парадами с трибуны мавзолея наблюдали Сталин, высшее партийное руководство и почетные зарубежные гости. Это были масштабные шествия со спортивно-акробатическими и силовыми номерами, советскими флагами и огромными портретами Сталина. И уже сложно было понять, чего в них больше - спорта или политики.

Физкультурный парад на Красной площади russiainphoto.ru

Один из самых масштабных парадов состоялся в 1945 году и был посвящен Победе во Второй мировой войне. В шествии приняло участие более 25 тысяч атлетов из 16 союзных республик.

Ведомственные и добровольные спортивные общества

Спорт в стране развивался через добровольные спортивные общества: практически при каждом колхозе, учебном заведении и предприятии были свои спортивные команды. Добровольные общества и профсоюзы активно привлекали новых членов. Например, если в 1928 году лишь 53 тысяч сельских жителей состояли в спортивных кружках, то к 1935 году их число превысило полмиллиона.

Лыжный старт в Сокольниках Сергей Коршунов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Самым крупным добровольным спортивным обществом в стране был «Спартак», основанный в 1935 году среди профсоюзов Промысловой Кооперации. Через два года после создания, в обществе уже состояло более 120 тысяч физкультурников. Позже общество объединяло работников торговли, легкой и пищевой промышленности, гражданской авиации, автотранспорта, просвещения, культуры, здравоохранения и многих других областей, и к середине 1950-х более 450 тысяч человек были его членами.

Также огромное количество спортивных обществ были ведомственными: например, существующие до сих пор «Динамо» - это общество министерства внутренних дел (при Сталине - народный комиссариат внутренних дел НКВД), и ЦСКА - центральный спортивный клуб Армии. Для них строились спортивные площадки, стадионы, бассейны. Для «Динамо» в 1928 году построили самый крупный на тот момент стадион в стране, который вмещал 25 тысяч зрителей.

Старый стадион "Динамо" Виктор Кошевой/TASS Виктор Кошевой/TASS

Свои команды были и у воздушных сил, например, в Московском военном округе после войны ВВС курировал сын Сталина Василий. Он же активно развивал спорт и создал при ВВС Московского округа футбольную, хоккейную и баскетбольную команды.

Болельщики на трибунах Михаил Прехнер/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Сам Сталин любил футбол - ради него, например, в 1936 году устроили матч прямо на Красной площади, разложив для этого на брусчатке ковер площадью 9 000 кв. метров!

Футбол на Красной площади Анатолий Егоров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

О футболе при Сталине ходили легенды: одна из них гласит, что в перерыве олимпийского матча 1952 года, когда советская команда проигрывала Югославии, позвонил сам Сталин и пригрозил, что «фашистам из клики Тито» советским футболистам проигрывать не позволительно! Наведенный страх привел к ничьей.

СССР и Олимпийские игры

С Олимпийскими играми у советской власти долгие годы были сложные отношения. Первая Олимпиада после революции прошла в 1920 году, но Олимпийский комитет тогда еще не признал Советскую Россию. Следующие игры в 1924 году игнорировала уже сама СССР - партия отказалась от участия в «буржуазном» мероприятии.

Спартакиада 1928 Сергей Власов Сергей Власов

Олимпийские игры считались в СССР враждебными вплоть до 1952 года - в XV летних играх в Хельсинки советские спортсмены впервые приняли участие и получили второе место за общее число медалей.

Из-за идеологических разногласий не участвовали советские спортсмены и в чемпионатах мира и Европы. Вместо этого в 1920-30-х годах СССР устраивала альтернативные соревнования - Спартакиады, названные в честь римского предводителя восстания рабов Спартака. На эти турниры приглашали и спортсменов из других стран, где были социалистические и рабочие организации.

Почтовые марки Спартакиады Архивное фото Архивное фото

Так в 1928 году в Москве прошла Всесоюзная спартакиада, в которой приняли участие более 7 тысяч спортсменов, в том числе более 600 иностранцев из рабочих спортивных организаций 17 стран, от США до Германии.

Свой спорт: от названий до видов

СССР отказался не только от западных соревнований. В рамках кампании «по борьбе с низкопоклонством перед Западом», правительство даже переиначило многие спортивные термины на русский лад. Так, например, заменили многие названия ударов в боксе - апперкот стали называть исключительно «ударом снизу», а хук - «боковым ударом», а в спортивной борьбе французский суплес переименовали в «бросок прогибом».

Кроме того, в СССР стали придумывать свои виды спорта. Так, в 1930-х в СССР запретили восточные боевые искусства джиу-джитсу и дзюдо. На замену им придумали «идеологически верный вид борьбы» - самбо (самооборона без оружия). В 1960-х годах этот вид спорта даже признало мировое сообщество и включило в ряд турниров.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Харлампиев , стоявший у истоков нового вида спорта самбо, во время занятий в секции Вячеслав Ун Да-син/TASS Вячеслав Ун Да-син/TASS

В СССР также создали игру на основе волейбола - мяч также нужно было перекидывать между командами через сетку, но его не отбивали, а ловили. Это была игра для пионеров-школьников, ее так и назвали - «пионербол».

Спорт и репрессии

Несмотря на активную популяризацию спорта, многие спортсмены не избежали массовых репрессий конца 1930-х. Тех, кто бывал на турнирах за границей, легко было обвинить в шпионаже, а на особо успешных запросто доносили завистники.

Доходило до абсурда - например, лыжный клуб при Государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма был признан террористическим - студентов-лыжников арестовали, а руководителя расстреляли.

Прямо во время тренировки арестовали рекордсмена по прыжкам в высоту Николая Ковтуна. Он провел в лагерях более 10 лет только за то, что его родители еще до революции работали на Китайско-Восточной железной дороге в Харбине - среди бывших работников этой дороги и их семей в 1930-х развернули кампанию по «ликвидации диверсионно-шпионских и террористических кадров».

Основатель футбольной команды "Спартак", член сборной СССР по футболу Николай Старостин В.Красинская/Sputnik В.Красинская/Sputnik

По доносу в ГУЛАГ попал и руководитель спортивного общества профсоюзов «Спартак» Николай Старостин. Есть легенда, что истинной причиной заключения Старостина была победа его футбольной команды в Кубке СССР 1939 года. «Спартак» обыгрывал ведомственный клуб «Динамо», а также клуб с говорящим названием «Сталинец» (сейчас это клуб «Зенит»). И таких историй репрессий в спорте было очень много.