Революцию 1917 года устроил вовсе не Ленин. А кто?

Благодаря этому человеку большевики не только захватили власть в России, но и выиграли гражданскую войну. Но в советских учебниках истории о нем почти ничего не говорилось.

Лев Троцкий был одним из самых преданных служителей русской революции. На его долю выпало все: ссылки и аресты, жестокая внутрипартийная борьба и высокие посты, а в итоге изгнание, смерть и забвение.

Лучший большевик

Революционную деятельность Троцкий начал очень рано. Уже в 17 лет (в 1896) он стал членом революционного кружка и вел пропаганду среди рабочих. За этим последовали два года в тюрьме, ссылка в Сибирь и побег за границу.

В 1902 в Лондоне Троцкий познакомился с Лениным и другими видными революционерами. Позже Анатолий Луначарский, соратник Троцкого по партии, так вспоминал о нем: “Заграничную публику Троцкий поразил своим красноречием, значительным для молодого человека образованием и апломбом... Очень серьёзно к нему не относились по его молодости, но все решительно признавали за ним выдающийся ораторский талант и, конечно, чувствовали, что это не цыплёнок, а орлёнок”.

Молодой Лев Троцкий. Legion Media Legion Media

В дальнейшем свой незаурядный ораторский талант Троцкий использовал на благо революции: он активно публиковался в революционных газетах “Искра”, “Правда”, занимался устной агитацией. Его пламенные речи цитировали и записывали. Впоследствии, во время революции, именно Троцкий сумел склонить последние колеблющиеся военные части на сторону большевиков.

Влияние и авторитет Ленина мешали росту популярности Троцкого. Его называли "дубинкой" Ленина, намекая на то, что тот лишь исполняет его волю. Однако со временем Троцкий заслужил уважение коллег по партии, набрал авторитет и даже стал иногда критиковать Ленина.

Глава вооруженного восстания

Благодаря мифотворчеству советской власти при упоминании Октябрьской революции у многих до сих пор возникает в голове образ Ленина на броневике. Однако в тот момент Ленина в России просто не было. Он находился за границей и оттуда участвовал в принятии решений, связанных с вооруженным восстанием. Но непосредственно событиями он не руководил. Этим занимался Троцкий. Именно он 9 октября 1917 года (по старому стилю) инициировал создание Военно-революционного комитета, который и стал движущей силой переворота.

Лев Троцкий на могиле контрреволюции. Общественное достояние Общественное достояние

Смысл создания комитета заключался в объединении революционных сил для вооруженного восстания, обеспечении всех боевых частей оружием и управлении операцией по взятию столицы. Для успеха восстания, Военно-революционному комитету нужно было перетянуть на свою сторону Петроградский гарнизон – основную военную силу, находившуюся в Петрограде. Благодаря агитационному таланту Троцкого, гарнизон присоединился к революционерам.

Предполагалось, что гарнизон под прямым руководством Троцкого захватит почту, железнодорожные вокзалы, государственный банк, телефонные станции и другие стратегические объекты, включая Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство. 25 октября (7 ноября по григорианскому календарю) все прошло согласно этому плану.

Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Sputnik Sputnik

“Если бы меня не было в 1917 году в Петрограде, Октябрьская революция всё равно совершилась бы — при условии присутствия и руководства Ленина. Но если бы в Петрограде не было ни меня, ни Ленина, не было бы и Октябрьской революции”, – вспоминал об этом впоследствии Троцкий.

Ленин прибыл в штаб большевиков в Смольном дворце, когда все уже было решено. Вечером 25 октября, сразу после взятия Зимнего дворца и свержения временного правительства, открылся съезд Советов – собрание, на котором решались важнейшие вопросы становления нового государства. Ленин предложил Троцкому возглавить новый орган власти – Совет народных Комиссаров, но тот отказался, отдав первенство Ленину, а сам стал комиссаром по иностранным делам.

Первые наркомы 1917. Общественное достояние Общественное достояние

Падение

На посту первого министра иностранных дел новой России Троцкий должен был добиться публикации тайных договоров царского правительства (старые сотрудники министерства саботировали этот процесс). Ему это удалось.

Однако добиться от капиталистических держав выгодных для России условий мира в Первой мировой и ее признания Троцкий (как впрочем и его последователи) так и не смог.

Троцкий был не согласен с условиями Брестского мира, который по указу Ленина заключили с Германией, что позволило стране выйти из войны. Он покинул пост наркома по иностранным делам и был назначен комиссаром по военным и морским делам.

Под его руководством дезорганизованная Красная Армия превратилась в военную машину и добилась перелома в Гражданской войне. Методы Троцкого были весьма негуманны: за то, что один из полков покинул позиции, казнили не только командира, но и каждого десятого бойца.

“Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни”, – писал впоследствии сам Троцкий. Его соратники готовы были признать, что в условиях военного времени и нестабильности методы Троцкого в отношении руководства армией были оправданы, но в государственных делах его радикальность начала отпугивать даже прежних союзников.

Лев Троцкий произносит речь перед солдатами Красной Армии. Legion Media Legion Media

Ситуацию для Троцкого усугубляла болезнь Ленина – его мнение было непререкаемо, и он высоко ценил Троцкого, но всем было ясно, что глава партии уходит из жизни, а с ним испарялась и протекция.

Внутри партии развернулась жестокая борьба за власть между Сталиным и Троцким. Сталину как генеральному секретарю партии удалось привести на ключевые должности необходимых ему людей. Скоро вокруг него сформировалась огромная “коалиция”, готовая поддерживать любые его решения, и всех сторонников Троцкого сняли со своих должностей.

Троцкий это противостояние проиграл, и скоро ему припомнили все ошибки прошлого, публично дискредитировали и обвинили в отступлении от политики партии. В 1927 этого близкого соратника Ленина и лидера Октябрьской революции исключили из партии и в 1929 выслали из страны.

Троцкий в своем домашнем кабинете, Мехико. Susana Gonzalez/Global Look Press Susana Gonzalez/Global Look Press

Благодаря Сталину не только были забыты все революционные заслуги Троцкого, но он превратился во "врага народа". Само слово "троцкист" стало опасным ярлыком. По обвинению в троцкизме могли посадить или расстрелять.

В 1940 году Троцкого, живущего уже в Мексике, выследил и убил ударом ледоруба по голове агент советской разведки по приказу Сталина.

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