Как советский рабочий стал президентом Тайваня

Долгие годы Цзян Цзинго был фанатичным коммунистом. Это не помешало ему в дальнейшим жестоко преследовать своих бывших идейных соратников.

В 1978 году пост президента располагающейся на острове Тайвань Китайской республики (не признана РФ) занял человек, которого многие когда-то знали как простого работника уральского завода и члена коммунистической партии Николая Елизарова. Как же сторонник идеи мировой революции из далекой России оказался на вершине власти в антикоммунистической азиатской стране?

На самом деле, Елизаров не был ни русским, ни коммунистом (по крайней мере, начиная с конца 1930-х годов). Под этим псевдонимом в Советском Союзе одно время жил Цзян Цзинго — старший сын генералиссимуса Чана Кайши, бессменного лидера национальной консервативной партии Гоминьдан и частично признанного островного государства на Тайване.

На новой родине

Чан Кайши с сыном Цзян Цзинго. Legion Media Legion Media

После крушения Цинской империи в 1912 году Китай погрузился в состояние хаоса, когда при отсутствии сильной централизованной власти страну поделили между собой военно-политические клики. Одной из наиболее влиятельных сил, поставивших себе целью прекратить создавшийся кризис, стала партия Гоминьдан.

Возглавивший ее в 1925 году Чан Кайши, как и его предшественник Сунь Ятсен, в своей борьбе опирались на Советский Союз. Сотрудничая со стремительно набирающим силу Гоминьданом, Москва хотела распространить свое влияние в регионе. Сделав ставку на националистов, СССР даже вынудил примкнуть к ним куда более скромное китайское коммунистическое движение.

Генералиссимус Чана Кайши. Общественное достояние Общественное достояние

Большевики охотно обучали дружественных им китайцев на своей территории, и в 1925 году в Москву прибыл сын Чана Кайши Цзян Цзинго. Там шестнадцатилетний подросток некоторое время гостил у старшей сестры Ленина — Анны Елизаровой-Ульяновой, после чего и придумал себе более привычный русскому уху псевдоним «Николай Елизаров».

В столице Цзян поступил в Университет трудящихся Востока, где вместе с ним обучался один из будущих лидеров коммунистического Китая Дэн Сяопин. Он прошел стажировки в Казанском танковом училище и военно-политической академии в Ленинграде, а также работал у станка на заводе «Динамо».

Общественное достояние Общественное достояние

Прекрасно освоивший русский язык Цзинго-Елизаров успешно обживался на новом месте, а его отец в это время эффективно объединял страну под знаменем Гоминьдана в ходе так называемого Северного похода против военных клик и слабого Бэйянского правительства.

Все изменилось 12 апреля 1927 года. Не желавший ни с кем делиться властью Чан Кайши нанес внезапный удар по своим союзникам, устроив массовые аресты и расстрелы членов Коммунистической партии Китая и вынудив последнюю уйти в подполье. Такие действия не могли остаться без ответа со стороны Москвы, и в декабре того же года дипломатические отношения между двумя странами были разорваны.

Уральский рабочий

Завод «Уралмаш». Sputnik Sputnik

Шокированный произошедшим Цзян Цзинго оказался в сложном положении. Он незамедлительно публично отрекся от своего отца, осудив его действия. Никаких репрессий в отношении сына Чан Кайши не последовало, и он еще некоторое время проработал в колхозе в Московской области.

Тем не менее, отчуждение между Сталиным и китайским лидером росло, и, чтобы не раздражать представителей китайских коммунистов в Коминтерне, в 1932 году Елизарова отправили подальше из столицы на Урал в город Свердловск (Екатеринбург).

Цзян Цзинго с Фаиной Вахревой. Legion Media Legion Media

Поступив на работу на завод «Уралмаш», Цзян Цзинго стал помощником начальника механического цеха по социальным вопросам и занимался решением бытовых проблем рабочих. В дальнейшем он занял должность редактора местной газеты «За тяжелое машиностроение».

Наладилась и личная жизнь Елизарова. В 1935 году он женился на работавшей на том же заводе Фаине Вахревой, которая вскоре родила ему двоих детей.

Цзинго с семьей. Legion Media Legion Media

16 ноября 1936 года Цзинго написал заявление с просьбой перевести его из кандидатов в члены ВКП(б), в котором он вновь выразил свое негативное отношение к родителю: «Мой отец Чан Кайши является изменником и предателем великой китайской революции и в настоящее время главой китайской черной реакции. С первого момента его измены я вел борьбу против него». Спустя годы, однако, будущий тайваньский лидер признавался, что подобные заявления он делал исключительно под давлением.

Возвращение домой

Цзян Цзинго в Китае в начале 1940-х гг. Общественное достояние Общественное достояние

Дальнейшая жизнь Цзяна Цзинго в СССР покрыта тайной. Известно, что, став членом партии, он вскоре перестал разделять коммунистические идеалы и все больше задумывался о возвращении в Китай. Каким-то образом это ему удалось. В мае 1937 году он ушел с работы, уехал в Москву и уже оттуда вместе с семьей на поезде покинул страну.

Простой уральский рабочий никогда не смог бы осуществить такую поездку. По наиболее достоверной версии, сына к отцу отправили по личному распоряжению Сталина. Перед лицом нарастающей японской угрозы советский лидер нуждался в нормализации отношений с Гоминьданом.

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Чан Кайши немедленно простил сына и ввел его в круг своих доверенных лиц. Фаине Вахревой также оказали теплый прием. Ей дали китайское имя Фанлян, что значит «правильная и добропорядочная супруга».

Коммунист Николай Елизаров навсегда ушел в прошлое, в то время как Цзян Цзинго превратился в одного из важнейших деятелей Китайской республики. В 1946 году именно он отправился в Советский Союз на переговоры со Сталиным о развитии двусторонних отношений.

Цзинго с семьей на Тайване, 1950-е гг. Legion Media Legion Media

После разгрома правительственных войск Народно-освободительной армией Китая и эвакуации сторонников Чана Кайши на Тайвань в 1949 году Цзинго возглавил тайную полицию на острове и занялся поиском внутренних врагов, что вылилось в целую волну жестоких репрессий.

Вместе с тем, став у руля Китайской республики (Тайвань) вскоре после смерти своего отца, Цзян Цзинго много сделал для ее экономического процветания и превращения в «азиатского тигра». Сам же президент отличался крайне скромным образом жизни, который он усвоил еще в СССР, и большую часть своих доходов отдавал на благотворительность.

Президент Китайской республики (Тайвань) Цзян Цзинго. National Assembly (Republic of China) National Assembly (Republic of China)

Столь же скромно вела себя и первая леди страны. После смерти супруга в 1988 году она отказалась от пенсии жены президента, довольствуясь куда меньшей пенсией жены чиновника. Пережив почти всех своих детей, Фаина Вахреева остаток дней провела в доме престарелых. Похоронили бывшую работницу уральского завода в 2004 году в Тайбэе со всеми надлежащими почестями в присутствии первых лиц государства.