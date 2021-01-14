Как Советский Союз помог коммунистам захватить власть в Китае

Большевики стояли у истоков зарождения коммунистического движения в Китае. Однако совсем не последователи Мао Цзэдуна стали главными союзниками СССР в этой стране.

В 1949 году коммунисты одержали решительную победу в Гражданской войне в Китае, разгромив своих непримиримых врагов — национальную консервативную партию Гоминьдан Чан Кайши. Немалую помощь в этом деле им оказал Советский Союз.

Интересно, что незадолго до этого именно Гоминьдан был основным союзником СССР в Китае, в то время, как Коммунистическая партия Китая (КПК) по важности стояла для Москвы лишь на втором месте.

Единый фронт

Сунь Ятсен под флагами «Пять рас в одном союзе» и «Синее небо с белым солнцем». Общественное достояние Общественное достояние

Вскоре после крушения Цинской империи в 1912 году Китай превратился в разрозненное и ослабленное государство с отсутствием сильной централизованной власти. Страну фактически поделили между собой военно-политические клики, ведущие нескончаемую грызню друг с другом. Этим не преминули воспользоваться иностранные державы, вмешавшись во внутренние китайские дела.

Такая ситуация мало кому из китайцев была по нраву, и в 1920-е годы на политическую арену вышли две силы, намеренные вывести страну из средневекового феодализма, в состоянии которого она оказалась.

Заседание партии Гоминьдан в Синьцзяне. Общественное достояние Общественное достояние

Будущие кровные враги — Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая (КПК) — действовали в то время сообща. В 1922 году они совместно сформировали «Первый объединённый фронт», в создании которого ключевую роль сыграли большевики.

Сотрудничество СССР и Гоминьдана

Москва не только пристально следила за событиями в Китае, но и активно в них участвовала. Находясь в изоляции со стороны мирового сообщества, Советская Россия (с 1922 года — СССР) искала союзников за рубежом. Получив отказ в сотрудничестве со стороны Бэйянской клики (которая хоть почти и не контролировала страну, но признавалась в качестве официального правительства Китая), советское руководство сделало ставку на Гоминьдан, основанный и возглавляемый Сунь Ятсеном.

Сунь Ятсен и Чан Кайши в 1924 году во время открытия Академии Вампу. Общественное достояние Общественное достояние

Гоминьдан был выбран Москвой благодаря тому, что был тогда более многочисленен и влиятелен, чем КПК. Именно он должен был стать опорой для большевиков в Китае, их верным союзником в борьбе с западными державами.

СССР помогал реорганизовать Национально-революционную армию Гоминьдана, снабжал ее оружием и боеприпасами. Коммунисты, которые по желанию Москвы примкнули к партии Сунь Ятсена, получали куда более скромную помощь.

Генералы Национально-революционной армии. Общественное достояние Общественное достояние

Все разногласия, которые возникали между членами двух партий, Москва пыталась пресечь на корню. Руководство КПК получало недвусмысленные указания из Кремля идти на уступки своим товарищам ради сохранения единства.

Разрыв

В 1926-1928 годах при участии советских военных специалистов новый лидер Гоминьдана Чан Кайши организовал так называемый Северный поход против ряда военно-политических клик, завершившийся объединением Китая под его властью.

Чан Кайши в 1933 году. Общественное достояние Общественное достояние

Еще до завершения похода 12 апреля 1927 года не желавшие делиться властью гоминьдановцы внезапно нанесли удар по своим союзникам. В нескольких городах были осуществлены массовые аресты и расстрелы членов КПК.

Намереваясь освободиться от опеки Москвы, Чан Кайши стал проводить последовательную антисоветскую политику, вынудив коммунистическую партию уйти в подполье. В итоге, 14 декабря 1927 года дипломатические отношения между Советским Союзом и Китаем были разорваны.

Примирение

Хуэйские солдаты Красной армии Китая. Общественное достояние Общественное достояние

В 1937 году, в связи с вторжением в страну японских войск, Гражданская война в Китае была на время прекращена. Создание «Второго объединенного фронта» между коммунистами и гоминьдановцами сопровождалось восстановлением отношений Нанкина (тогдашней столицы Китая) и Москвы, которая также видела в Японии угрозу собственной безопасности. В страну стали прибывать советские военные советники и летчики, поступать вооружение и боеприпасы.

В 1941 году газета «Новый Китай» писала: «За четыре года нашей священной войны наиболее важной и надежной иностранной помощью стала советская». Как и прежде, основным ее выгодополучателем стал руководивший страной Гоминьдан, в то время как КПК довольствовалась малым. Москва настоятельно рекомендовала ей следовать курсу правительства, чтобы не разрушить единый фронт.

Солдаты Национально-революционной армии Китая. Общественное достояние Общественное достояние

«Казалось бы, китайские коммунисты нам ближе, чем Чан Кайши», — вспоминал один из советских военных советников в Китае Василий Чуйков: «Казалось бы, им и должна быть оказана главная помощь... Но эта помощь выглядела бы как экспорт революции в страну, с которой мы связаны дипломатическими отношениями. КПК и рабочий класс еще слабы, чтобы быть руководителем в борьбе против агрессора. Потребуется время, сколько — сказать трудно, чтобы завоевать на свою сторону массы. Кроме того, империалистические державы едва ли допустят замену Чан Кайши китайской коммунистической партией».

Даже после открытых атак гоминьдановских войск на коммунистов (как окружение и уничтожение штаба Новой 4-й армии КПК в январе 1941 года) Москва просила их сдерживаться, руководствуясь принципом «все для сопротивления Японии». Вместе с тем, СССР ограничивал и Чан Кайши в его военных кампаниях против контролируемых коммунистической партией провинций.

Чэнь Силянь обращается к солдатам Народно-освободительной армии Китая в 1940 году. Общественное достояние Общественное достояние

С нападением нацистской Германии в июне 1941 года Советскому Союзу стало не до Китая. Помощь Гоминьдану и КПК практически прекратилась. Лишь с окончанием войны в Европе Москва вновь переключилась на проблемы Дальнего Востока.

Долгожданная помощь

По мере того, как шло сближение Гоминьдана и США, росла и советская поддержка китайских коммунистов. Официально же Советский Союз и правительство Чан Кайши продолжали поддерживать уважительные друг к другу отношения. 14 августа 1945 г. они даже заключили Договор о дружбе и союзе, согласно которому должны были совместно вести борьбу против Японии.

Советские солдаты пересекают границу Маньчжурии 9 августа 1945 года. Общественное достояние Общественное достояние

Важнейшую помощь КПК Москва оказала в Маньчжурии. В этой северо-восточной части Китая после освобождения от японских войск были временно расквартированы части Красной Армии. Советская администрация способствовала тайному проникновению в регион китайских коммунистов и созданию здесь их революционной базы.

Прибывшими из СССР специалистами активно восстанавливалась инфраструктура Маньчжурии, начались поставки жизненно важных товаров и сырья, а Народно-освободительной армии Китая было передано трофейное японское оружие (включая 861 самолет, 600 танков, артиллерию, минометы, 1200 пулеметов, стрелковое оружие и боеприпасы). Кроме того, Советский Союз начал подготовку военных кадров вооруженных сил коммунистов, а на ведение войны Мао Цзэдун получил от Москвы льготный кредит.

Чан Кайши вступает в должность президента Китайской республики 20 мая 1948 года. Общественное достояние Общественное достояние

Когда после ухода Красной Армии правительственные войска в апреле 1946 г. вошли в Маньчжурию, они, к своему удивлению, обнаружили здесь не разрозненные партизанские отряды КПК, а современную дисциплинированную армию. Именно северо-восток Китая стал основным полем битвы Гражданской войны, завершившейся в итоге разгромом Гоминьдана и его эвакуацией на остров Тайвань.

Советский Союз долгое время не решался открыто встать на сторону китайских коммунистов. Когда же это произошло, шансы КПК победить в борьбе за власть в Китае многократно возросли. В итоге, 1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика, и первым в мире ее признал именно СССР.