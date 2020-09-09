Когда и как Россия воевала против Китая: все крупные конфликты

Более трех веков Россия и Китай были соседями и соперниками на Дальнем Востоке. Тем не менее, количество крупных конфликтов между ними за это время можно сосчитать на пальцах одной руки.

1. Осады Албазина

В 1650 году отправленные московским царем Алексеем Михайловичем исследовать восток Сибири казацкие отряды достигли реки Амур, впадающей в Тихий океан. Именно здесь русские впервые в истории вошли в масштабное соприкосновение с китайской цивилизацией.

Гравюра с изображением осады Албазина из книги Н. Витсена «Северная и Восточная Тартария». Амстердам, 1692. Общественное достояние Общественное достояние

Конечно, русские и китайцы узнали друг о друге гораздо раньше — еще в Средние века их «познакомили» в ходе своих завоевательных походов монголы. Однако, никаких постоянных контактов между ними не было, да и интереса к их налаживанию у двух народов тогда не возникало.

Совсем по-другому ситуация складывалась во второй половине XVII века. Приход русских войск на берега Амура, населенных даурским племенами, платившими дань Империи Цин, был воспринят последней как вторжение в зону ее интересов.

Казаки же намеревались силой привести «князя Богдая», о котором им рассказали дауры, к повиновению русскому царю, даже не подозревая, что под этим «князем» скрывается сам могущественный китайский император.

В течение нескольких десятков лет русские отряды участвовали в стычках с китайскими и маньчжурским войсками (Маньчжурская династия воцарилась в Китае в 1636 году).

Кульминацией противостояния стали две осады Албазинского острога, который Россия намеревалась сделать своим опорным пунктом в покорении Дальнего Востока.

Маньчжурский император Айсиньгёро Сюанье. Общественное достояние Общественное достояние

Несколько недель в июне 1685 года русский гарнизон в 450 человек выдерживал осаду цинской армии (от 3 до 5 тысяч воинов). Несмотря на большое численное преимущество китайские и маньчжурские воины уступали русским в боевой подготовке, что позволяло Албазину выстоять. Тем не менее, не надеясь на приход подкрепления, гарнизон капитулировал на почетных условиях и ушел к своим.

Россия, однако, не собиралась так легко сдаваться. Через год русские восстановили полуразрушенную брошенную китайцами крепость, и вновь были осаждены цинскими войсками. В результате яростных штурмов противник потерял до половины своей пятитысячной армии, но Албазин взять так и не смог.

В соответствии с условиями Нерчинского договора 1689 года русские войска оставили крепость, которая была после этого разрушена китайцами.

Несмотря на временный успех, кровопролитные бои за Албазин продемонстрировали Пекину, что русских с Дальнего Востока ему так просто уже не выбить.

2. Боксерская война

Ихэтуани. Общественное достояние Общественное достояние

В конце XIX века ведущие европейские державы, а также США и Япония, пользуясь технологической отсталостью Китая, активно занимались экономической эксплуатацией страны. В конце концов китайцы, не желавшие видеть превращение своей родины в полуколонию, подняли в 1899 году восстание против иностранного засилья, известное как восстание ихэтуаней (боксеров).

По территории Китая прокатилась волна убийств иностранцев и китайцев-христиан, поджогов храмов и зданий европейских миссий. Правительство императрицы Цыси металось с одной стороны на другую, то выступая против восстания, то поддерживая его. Когда в июне 1900 года ихэтуане начали осаду посольского квартала в Пекине, это стало поводом для широкомасштабной интервенции в Китай.

Войска так называемого Альянса восьми держав (США, Великобритания, Франция, Австро-Венгрия, Италия, а также Российская, Германская и Японская империи) в августе с боями заняли китайскую столицу, причем русский отряд генерал-лейтенанта Николая Линевича первым ворвался в город. После спасения дипломатов союзники прошли парадом прямо перед дворцовым комплексом китайских императоров, известным как Запретный город, что было воспринято в Китае как серьезное оскорбление.

Русская кавалерия атакует отряд ихэтуаней. Alphonse Lalauze Alphonse Lalauze

Еще одним важным театром военных действий между русскими и китайцами в этот период стала Маньчжурия. Россия имела большие планы на этот регион. Воспользовавшись тяжелым поражением Китая в войне против Японии в 1895 году, она сумела заключить ряд договоров с китайским правительством, по которым получила право арендовать часть Ляодунского полуострова (где тут же была создана база военно-морского флота Порт-Артур), а также построить идущую до него с российской территории и проходящую через всю Маньчжурию Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Она полностью принадлежала России, а для ее охраны привезли до 5 тысяч русских солдат.

Такое открытое проникновение России в регион в итоге привело катастрофическому для нее столкновению с японцами в 1904 году. Однако на пару лет раньше на позиции русских в Маньчжурии напали ихэтуани. Они уничтожали участки строящейся КВЖД, преследовали русских строителей, железнодорожников и солдат, и жестоко пытали и убивали тех, до кого смогли добраться.

В итоге, персонал и охрана смогли укрыться в Харбине, заложенном русскими в 1898 году городе, где располагалась администрация железной дороги. Почти месяц, с 27 июня по 21 июля 1900 года, 3-тысячный гарнизон отбивался от 8 тысяч ихэтуаней и поддержавших их в то время цинских войск.

Для спасения ситуации в Маньчжурию были направлены российские войска. При этом Санкт-Петербург подчеркивал, что Россия не покушается на захват китайской территории. После деблокады Харбина и участии в подавлении боксерского восстания, войска действительно были выведены, но не раньше, чем цинское правительство в 1902 году еще раз подтвердило права России на военно-морскую базу в Порт-Артуре и Китайско-Восточную железную дорогу.

3. Конфликт на КВЖД

Китайская кавалерия в Харбине. 1929 год. Общественное достояние Общественное достояние

Конфликт за столь важную железную дорогу вновь разразился спустя почти 30 лет, вот только Китай и Россия были к этому времени уже совсем другими государствами. Падение Российской империи и начало гражданской войны на ее обломках привели к временной потере русскими контроля над КВЖД. Ее даже пытались прибрать к рукам японцы, но безуспешно.

Когда СССР обрел силу и вновь поднял вопрос о КВЖД, ему пришлось соглашаться на разделение контроля над ней с Китайской Республикой, что нашло отражение в договоре 1924 года. При этом, совместное управление было отмечено постоянными конфликтами. Масла в огонь подливали многочисленные осевшие в Харбине белоэмигранты, заинтересованные в разжигании вражды с большевиками.

К 1928 году партия Гоминьдан Чан Кайши смогла объединить Китай под своими знаменами и сосредоточиться на силовом захвате КВЖД: китайские войска занимали участки железной дороги, массово арестовывали советских служащих и заменяли их на китайцев или белоэмигрантов.

Бойцы РККА с захваченными гоминьдановскими знаменами. Общественное достояние Общественное достояние

Поскольку китайцы стали стремительно наращивать свои вооруженные силы на границе с СССР, командование Красной Армии решило, что сильно уступающая им в численности Особая Дальневосточная Армия (16 тысяч солдат против разрозненных на разных направлениях 130 тысяч китайцев) должна действовать превентивно и громить отдельные группировки противника поодиночке, пока они не успели объединиться.

В ходе трех наступательных операций в октябре-декабре 1929 года войска Китайской Республики были разгромлены. Китайцы потеряли 2 тысячи человек убитыми и свыше 8 тысяч пленными, у СССР погибло меньше 300 солдат. Как это часто бывало в ходе русско-китайских конфликтов, сыграла роль лучшая боевая подготовка русских солдат, которая свела на нет численное превосходство неприятеля.

В результате мирных переговоров, СССР вернул статус-кво в вопросе контроля над КВЖД и добился освобождения арестованных китайцами советских работников. Однако кровопролитие за железную дорогу оказалось напрасным. Уже через два года Маньчжурия была захвачена куда более сильной чем Китай Японией. Советский Союз, чувствуя, что не может удержать контроль над КВЖД, продал ее японскому марионеточному государству Маньчжоу-Го в 1935 году.

4. Бои за Даманский

Советские пограничники во время конфликта в районе острова Даманский. ТАСС ТАСС

В 1960-е годы значительно окрепший Китай чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы предъявлять соседям территориальные претензии.

В 1962 году за спорный регион Аксайчин разразилась война с Индией. У Советского Союза китайцы требовали вернуть им небольшой безлюдный остров Даманский (известный в Китае как Чжэньбао — «драгоценный») на реке Уссури.

Переговоры 1964 года ни к чему не привели, и на общем фоне ухудшавшихся советско-китайских отношений обострялась ситуация и вокруг Даманского. Число провокаций доходило до 5 тысяч в год: китайцы демонстративно переходили на советскую территорию, занимаясь покосами и выпасом скота, крича, что находятся на своей земле. Пограничникам приходилось буквально выталкивать их обратно.

В марте 1969 года конфликт перешел в «горячую» фазу. В развернувшиеся на острове бои было втянуто более 2500 китайских солдат, которым противостояло около 300 пограничников. Победу советской стороне обеспечило привлечение установок системы залпового огня БМ-21 «Град».

Отряд китайских солдат пытается ворваться на остров Даманский на территории СССР. Sputnik Sputnik

«18 боевых машин дали залп, и 720 стокилограммовых реактивных снарядов (РС) ушли к цели за несколько минут! Но когда развеялся дым, то все увидели, что в остров не попали ни одним снарядом! Все 720 РС улетели на 5-7 км дальше, в глубь китайской территории, и разнесли деревню со всеми штабами, тылами, госпиталями, со всем, что там находилось в это время! Потому и наступила тишина, что китайцы такой наглости от нас не ожидали!», — вспоминал участник событий Юрий Сологуб.

В результате боев за Даманский погибло 58 советских и 800 китайских солдат (по китайским данным — 68). СССР и Китай заморозили конфликт, фактически превратив остров в ничейную землю. 19 мая 1991 года он был передан под юрисдикцию КНР.