Как дворяне вошли в большевистскую элиту

Владимир Ленин

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Самым известным дворянином, выбравшим путь революционной борьбы и в итоге возглавившем «социалистического государства рабочих и крестьян» стал Владимир Ленин (настоящая фамилия — Ульянов). Его отец Илья Ульянов в 1877 году получил чин действительного статского советника, дававший право на потомственное дворянство ему самому, его супруге и его детям.

Были у Ленина дворяне в роду и по материнской линии. В 1840-е годы его дед Александр Бланк дослужился до чина надворного советника и, получив право на потомственное дворянство, приобрел имение Кокушкино в Казанской губернии.

«Я тоже живал в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду», — признавался Владимир Ильич своему соратнику Михаилу Ольминскому: «В некотором роде я тоже помещичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я все еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил; ел с грядок землянику и малину, но я их не сажал; пил парное молоко, не я доил коров».

Георгий Чичерин

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Мало кто из большевиков мог похвастаться такой родословной, какая была у Георгия Чичерина. Видный советский дипломат по отцовской линии принадлежал к древнему русскому дворянскому роду Чичериных, а по материнской к остзейскому (прибалтийскому) баронскому семейству Мейендорфов. Тем не менее, Георгий Васильевич избрал путь борьбы за социализм.

На протяжении двенадцати лет потомственный дипломат Чичерин возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, занимая пост наркома (министра) иностранных дел сначала РСФСР, а с 1923 года — СССР. При его непосредственном участии 3 марта 1918 года был заключен Брестский мир с Германией, в результате которого Россия вышла из Первой мировой войны. Кроме того, он сыграл одну из ключевых ролей в выводе страны из той международной изоляции, в которой она оказалась после прихода большевиков к власти.

«Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий», — говорил о Георгии Васильевиче Ленин: «Таких людей надо ценить. Что его слабость — недостаток “командирства“, это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете!»

Валериан Куйбышев

Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Один из членов советского правительства и главных главных советников Сталина по вопросам экономики Валериан Куйбышев родился в Омске в дворянской семье подполковника Владимира Куйбышева и учительницы начальной школы Юлии Гладышевой. Несмотря на благородное происхождение, семья еле-еле сводила концы с концами.

«Не только богатства, но и среднего достатка в семье не было», — вспоминала сестра Валериана Владимировича Елена: «Заработка отца и матери хватало только на то, чтобы жить и воспитывать детей, которых в семье было восемь человек. Одежда и обувь всегда переходили от старшего к среднему, а потом к младшему. Все это тщательно перешивалось, переделывалось по нескольку раз».

Куйбышев курировал развитие народного хозяйства Советского Союз, стоял у истоков процессов по электрификации и индустриализации страны. Однако в полной мере оценить результаты своего труда Валериан Георгиевич не успел — он скончался в 1936 году от тромбоза сердечной коронарной артерии в возрасте всего сорока шести лет.

Феликс Дзержинский

Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

С именем этого человека непосредственно связана история зарождения советских органов госбезопасности. Сын польского шляхтича, владельца хутора Дзержиново (под Минском) Феликс Дзержинский стал одним из основателей и первым руководителем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) — предшественника КГБ СССР и ФСБ Российской Федерации.

«Дзержинский был самым строгим критиком своего детища…» — вспоминал соратник и преемник Феликса Эдмундовича Вячеслав Менжинский: «Он постоянно ломал и перестраивал ЧК, и опять и снова пересматривал людей, структуру, приемы, больше всего боясь, чтобы в ВЧК—ОГПУ не завелась волокита, бумага, бездушие и рутина… Для него было важно одно — лишь бы новая форма организации ЧК, ее новые приемы и подходы, — скажем, переход от массовых ударов к тонким изысканиям в контрреволюционной среде и наоборот, — по-прежнему достигала главной цели: разложения и разгрома контрреволюции…»

«Железный Феликс» стал одним из идеологов и руководителей масштабных репрессий — «красного террора», который он сам определил как «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности или роли их в прошлые дореволюционные периоды».

Георгий Маленков

Derek Berwin/Fox Photos/Getty Images Derek Berwin/Fox Photos/Getty Images

5 марта 1953 года после смерти Иосифа Сталина Георгий Маленков занял должность председателя Совета Министров СССР и таким образом возглавив советское государство. Дворянин по происхождению, он принадлежал к известному македонскому роду священников из города Охрид, часть из которого когда-то переселилась в Россию.

Маленков пробыл у руля государства совсем недолго — меньше двух лет, уступив своим соперникам в ходе внутриполитической борьбы. «Формально ему поставили в вину политические просчеты и ошибки», — полагал советский государственный деятель Михаил Смиртюков: «А по сути, товарищи по коллективному руководству страной не простили ему того, что он начал принимать отдельные важные решения, не советуясь с ними. Как Сталин».

В начале 1955 года Георгий Максимилианович был отстранен от власти Никитой Хрущевым, однако еще некоторое время руководил энергетикой страны. После неудачной попытки отстранить Хрущева от власти в 1957 году, Маленков окончательно попал в опалу и больше в политической жизни участия не принимал. Он скончался 14 января 1988 года, всего несколько лет не дожив до распада Советского Союза.