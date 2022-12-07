Как в СССР воспитывали и обучали детей

Если в царское время воспитанием и обучением детей занимались преимущественно внутри семьи, то советская власть взяла этот вопрос под свой контроль. Это было особенно актуально в атмосфере острой расколотости общества. Внутри одной семьи могли находиться люди с революционными и контрреволюционными взглядами. Считалось важным привить ребенку правильное мировоззрение, независимое от мировоззрения его родителей. Кроме того, уровень образования подавляющего числа населения страны был крайне низок, поэтому важно было вывести детей из орбиты их привычной жизни и обеспечить им общественный лифт в будущем. Ведь дети - это будущие строители коммунизма.

Школы в царской России

Ученики сельской школы, 1910-ые МАММ/МДФ/Russia in photo

До революции 1917 года воспитание детей было возложено в первую очередь на семью. Родители решали, оставлять ребенка на домашнем обучении или отправлять в школу. В деревнях, где было много детей, часто старшие воспитывали младших и следили за ними, к тому же все с ранних лет были заняты полевыми работами и уходом за домашней скотиной.

Малоимущие родители могли «сдать» детей на работу - в подмастерья ремесленнику, например. Практически в рабство. Множество таких примеров описано в художественной литературе («В людях» Максима Горького, «Ванька» Антона Чехова).

Заводская школа в Самаре, конец XIX - начало XX века Самарский областной художественный музей/ Russia in photo

Не было в Российской империи и обязательного школьного образования, хотя разговор о его необходимости велся еще с 1880-х годов. Школ было много и постоянно появились новые, однако ответственность за организацию обучения (и бОльшая часть затрат на содержание) лежала на отдельных регионах - уездах и губерниях. Все решали этот вопрос по-своему, а единой системы контроля не было. Не было и единой школьной программы и каждый учитель, в зависимости от своего опыта и образования, сам решал чему и как учить.

От яслей до школы - государственная система образования

Советская власть впервые в истории России озаботилась проблемой всеобщего воспитания и образования детей. То, как и в каких условиях растет ребенок, перестало было делом семейным, но стало делом государственным. Ведь воспитывался новый член советского общества, будущий строитель коммунизма. Ему должны были быть привиты правильные ценности, он должен быть здоров, образован и работоспособен, чтобы трудиться на всеобщее благо в будущем.

Ученики на перемене. Образцовая школа №9 имени Урицкого, Мосвка, 1930 год Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/Russia in photo

Советская власть регламентировала жизнь ребенка с самых первых дней. И даже раньше - ведь первый в мире отпуск по беременности и родам был введен именно в СССР. Работодатель должен был выплачивать женщине пособие до и после родов, при этом не допускать ее до работы, чтобы не навредить здоровью ни матери, ни ребенка. После того как ребенку исполнялось 1 или 2 месяца (в разные годы срок меняли, в конце 1960-х он достиг года), женщина возвращалась на работу, где ей был положен перерыв каждые три часа на кормление (прямо при заводах и фабриках находились ясли для младенцев, и кормящие мамы ненадолго отходили из цехов к своим детям, где им давали теплое питье с молоком и еду перед каждым кормлением). Тогда это были невероятно благоприятные условия для работающей женщины, ведь до этого из-за рождения ребенка вынужденно должна была оставить работу, хотя бы это и означало для нее полную нищету.

В яслях Купавинского тонкосуконного комбината, 1956 Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева/Галерея Люмьер

Советская пропаганда активно взялась и за распространение информации о том, как надо выращивать младенца, чтобы он был здоровым, какие гигиенические процедуры надо делать. Советская власть таким образом боролась с детской смертностью, вела профилактику различных заболеваний (как ребенка, так и матери).

После яслей с трех лет детей отдавали в бесплатный детский сад, а с шести лет - в школу. Впервые в России именно после революции, в 1918 году, был принят закон об обязательном (и бесплатном) школьном образовании для детей. Родителей, которые не водили детей в школу, ждало административное наказание (вплоть до того, что социальные службы могли забрать ребенка). Советская власть стремилась дать каждому ребенку самые нужные знания, чтобы он стал полноправным членом общества.

Детский сад в Архангельске, 1956 Russia in photo

В царское время только дети обеспеченных родителей могли получить хорошее образование и построить блестящую карьеру. Советская власть выстроила такую инфраструктуру, при которой даже дети обычных рабочих и крестьян при желании могли получить хорошее образование и достичь успехов (например, после Ленина все советские правители были «из народа»).

Борьба с беспризорностью

В царское время забота о беспризорниках велах стихийно. Да, приюты открывались: иногда на государственные деньги, иногда на деньги частных благотворителей, в основном же забота о сиротах была уделом церкви. В селах сиротами занимались родственники.

После Первой мировой и, особенно, Гражданской войны в России, многие дети потеряли родителей и только официально было около 7 млн беспризорников (при этом в приютах состояло всего около 30 тысяч). Многие дети буквально росли «на улице», занимались воровством, попрошайничеством и в перспективе становились полноценными криминальными элементами.

Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации, 1927 Борис Игнатович/МАММ/МДФ/Russia in photo Борис Игнатович/МАММ/МДФ/Russia in photo

Государство полностью взяло опеку над беспризорниками под свой контроль. Советской власти предстояло провести «ревизию» и учет этих детей и обеспечить их кровом, питанием и одеждой. Была создана специальная Детская комиссия, а также открыто множество приютов и воспитательных школ. Особые оперативные группы работали на вокзалах и железных дорогах, где фактически «отлавливали» беспризорников, проводили санобработку, кормили и распределяли в приют. К 1924 году в приютах состояло уже 280 тысяч.

Новые системы преподавания

Советское время породило и новых педагогов, которым выпало создать фактически с нуля новую систему воспитания. Особенно прославился Антон Макаренко. На базе колонии для малолетних правонарушителей он разработал систему перевоспитания трудных детей, которую предлагал внедрить и в общеобразовательные учреждения. Свои принципы Макаренко изложил в «Педагогической поэме», и его имя стало в России таким же известным и нарицательным, как Монтессори.

А.С. Макаренко с членами коммуны имени Ф.Э. Дзержинского на летнем отдыхе в Ялте, 1930 TASS TASS

В школах старого образца учитель имел авторитарную власть над детьми, а основным принципом Макаренко было вовлечь детей в «общее дело» (например, несложный труд - уборка классной комнаты), заинтересовать их тем, что каждый ответственен и за себя и друг за друга. Энергия ребенка таким образом направлялось на общее благо, он чувствовал себя важным и нужным. Кроме того, Макаренко исповедовал принципы «демократии» в школьной среде - все дети могли высказаться, проводили общие собрания, выбирали старосту, брали на поруки новичков или малышей. При этом он следил за соблюдением дисциплины - и не пренебрегал наказаниями для провинившихся и нарушителей порядка.

Кадр из фильма “Республика ШКИД” реж. Геннадий Полока, 1966 / Ленфильм реж. Геннадий Полока, 1966 / Ленфильм

Принцип демократичности, самостоятельности и даже самоуправления исповедовал и советский педагог Виктор Сорока-Росинский. Он создал Школу-коммуну для трудновоспитуемых детей имени Ф.М.Достоевского, которую прославили в народе ее выпускники - Григорий Белых и Л. Пантелеев - написавшие культовую книгу «Республика ШКИД», по которой снят не менее культовый одноименный советский фильм.

Коммунистическое воспитание

Полностью советская система образования сформировалась к концу 1920-х годов. Ее главным идеологом была Надежда Крупская - жена Владимира Ленина и заместитель наркома просвещения.

«Школа должна не только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания», - считала она. Воспитание таким образом должно «воздействовать на подрастающее поколение с целью получить определенный тип человека». Крупская была не согласна с некоторыми методами Макаренко и других педагогов, но также использовала такие принципы как самоуправление или институт шефства одних учеников над другими.

Надежда Крупская среди пионеров, 1927 Sputnik Sputnik

В 1922 году Надежда Крупская инициировала создание в СССР пионерской организации для детей, которая выросла из российского скаутского движения, созданного еще при Николае II в 1908 году. Однако что важно - скаутская по форме, пионерия была коммунистической по содержанию. Юные пионеры воспитывались в духе «преданности советской родине, пролетарского, социалистического интернационализма, сознательного отношения к труду и общественному достоянию, освоению духовной культуры, непримиримости ко всему, что чуждо социалистическому образу жизни».

В пионерскую организацию массово вступали все школьники с 10 лет. По сути пионерская организация прививала детям моральные и нравственные нормы (что до революции было задачей церкви): хорошо учиться, быть честными, трудолюбивыми, уважать старших. Активно продвигался дух товарищества, взаимопомощи, сильные ученики должны были помогать слабым. Пионеры также брали шефство над пожилыми и одинокими людьми, собирали макулатуру, активно участвовали в жизни страны.

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«Иконой» и главным символом всей пионерии (помимо красного галстука) был Владимир Ленин: пионеры шествовали с его портретами, возлагали цветы к его памятникам и даже несли почетный караул в музее Ленина. Кстати, до пионерии с 7 лет ребенка посвящали в «октябрята» и выдавали значок с портретом юного Владимира Ленина. Девизом пионерии было «Всегда готов!» - к борьбе за дело компартии СССР.

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