В чем секрет притягательности советских дач? (ФОТО)

Чаще всего там не было воды, канализации и других благ цивилизации, но каждые выходные, с пересадками на нескольких видах общественного транспорта, люди спешили попасть туда.

В современной России дача - это чаще всего неплохой загородный домик, может быть даже коттедж, с высоким забором, водопроводом, а иногда и отоплением. Само понятие «дача» появилось в русском языке еще в XVIII веке. У знатных вельмож и дворян это были поместья с дворцами, где они не жили постоянно, а иногда наведывались, как правило летом. Советская дача - явление совершенно другое.

Что такое советская дача?

Семья рабочего на даче обрабатывает грядки с клубникой. 1953 Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Прежде всего это место, где городские жители могли выращивать овощи и фрукты. Дачи выдавались бесплатно сотрудникам разных ведомств, чиновникам, военным, преподавателям, членам Союзов Архитекторов, Писателей, Художников и многим другим. Выдавали и многим простым советским служащим. Обычно это были маленькие деревянные домики на небольшом участке земли, чаще всего 6 соток (то есть 600 квадратных метров).

Летняя подмосковная дача, 1965 Тиханов/Sputnik Тиханов/Sputnik

В СССР строили целые садовые товарищества в несколько улиц, там было большое количество домиков, которые стояли вплотную друг к другу, разделенные невысокими заборами. Иногда две семьи могли делить две половины дома, имея отдельные входы с разных сторон.

Один из дачных поселков в Подмосковье, 1969 Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

Однако даже эти тесные домишки были самым любимым местом, куда можно было сбежать из города. Хоть и небольшая, но это была своя территория, где советский человек мог расслабиться.

Дача машиниста Байкало-Амурской магистрали под Иркутском Архив Якова Любченко/russiainphoto.ru

Тем, кому дачу не выдали, могли получить участки земли в садовом товариществе и устроить там личный огород, куда можно было время от времени приезжать ухаживать, а потом собирать урожай. Сажали картошку, капусту, клубнику и многое другое.

Балерина Майя Плисецкая на даче в Подмосковье Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

В маленьких советских квартирах совершенно не было место для хранения, поэтому многие везли на дачу старую одежду, книги, мебель и прочий хлам, который жалко выкидывать.

Дачное искусство Надежда Печурина/radugamaster.ru Надежда Печурина/radugamaster.ru

Даже сейчас дачу используют как место для ресайклинга и даже появилось целое течение садового «искусства», порой довольно трешового.

Дача - занятие для лета

Инженер Электростальского завод тяжелого машиностроения Лидия Матвеева отдыхает на своей даче Лев Устинов/Sputnik Лев Устинов/Sputnik

Дачи чаще всего имели неотапливаемые дома. Первый раз в году туда приезжали на майские праздники «расконсервировать» дачу: проводили генеральную уборку, открывали ставни, расставляли садовую мебель, наводили порядок на участке.

Летчик-космонавт СССР Владислав Волков на даче с семьей Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Именно из-за летнего характера дачи и из-за того, что туда ездили преимущественно на выходные, там не было водопровода и канализации. У всех были специальные умывальники, куда нужно было налить воду и механически поднимать рычажок, чтобы шла вода. Сливалась она либо прямо на землю, либо в тазик.

Тот самый умыкальник Архив Валентина Хухлаева/russiainphoto.ru

Туалет был на улице - специально построенный деревянный домик, под которым рыли большую яму. У некоторых был летний душ - вода в черных баках нагревалась от солнца.

Уборка снега на даче Архив Павла Сухарева/russiainphoto.ru

Зимой на дачу практически не приезжали. Если у кого-то был дом с печкой, то максимум можно было приехать на новогодние праздники, но дом нужно было хорошо протопить.

Дача - не для отдыха

Садовые работы на даче Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Советский человек практически не умел отдыхать. Если повезло, то он мог получить хорошую путевку на море или в санаторий и там провести две недели «отдыхая». Однако у счастливых обладателей дачи чаще всего отпуск проходил на ней.

Известный детский хирург Немсадзе работает граблями Архив Владимира Вяткина/russiainphoto.ru

На даче же отдыхать совершенно некогда, там слишком много дел. Постоянно что-то ломалось и требовало починки.

Работа на дачном участке Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

Если все было в порядке, то не было предела усовершенствования участка - установки душа или постройки летней веранды.

На веранде Архив Артема Ромашова/russiainphoto.ru

Кроме того, множество сил занимал собственно огород - посадка, прополка, полив и уход за растениями, обработка от вредителей, а потом сбор урожая. Чаще всего эти заботы занимали выходные и отпускные дни целиком.

Артист цирка Олег Попов на даче с родителями Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Единственным временем, когда можно было отдохнуть был приезд гостей. Тогда могли заварить самовар, накрыть на улице стол, угостить всех домашним вареньем из своих ягод.

Дача - любимое место детей

Девочка на даче в Подмосковье russiainphoto.ru

Во время летних школьных каникул детей на несколько недель можно было отправить в пионерский лагерь. А чтобы остальное время дети не скучали в городе (и не мешали родителям), их можно было отправить на дачу с бабушками. Чаще и сами родители брали отпуск на месяц и ехали с детьми на дачу.

Отец с сыном на даче В. Чистяков/Sputnik В. Чистяков/Sputnik

В больших садовых товариществах вокруг всегда было много детей, и они целыми днями играли вместе и где-то пропадали большими компаниями. Особенной роскошью была близость водоема, хоть и самого невзрачного прудика.

Дети одеты по-дачному. Резиновые сапоги - непременный атрибут Архив Владимира Карлова/russiainphoto.ru

Кстати, одевались дети в те самые старые вещи, которые массово свозились на дачу (и которые было не жалко испачкать), так что выглядели часто весьма нелепо. Но это был один из шармов дачи, ведь от настиранных и наглаженных школьных форм они уставали.

Дача была и у первых лиц государства

Сталин c дочерью Светланой и Лаврентием Берией на даче в Сочи Sputnik Sputnik

Очень любил дачу Сталин, у него их было всего около 12 - несколько в Подмосковье, также в Сочи, Абхазии и в Крыму. В своих дачных резиденциях он очень любил и вести дела и принимал министров и чиновников.

Маршал Георгий Жуков на даче Евгений Халдей/МАММ/МДФ

У генсеков после Сталина, у высокопоставленных чиновников, советской номенклатуры и генералов тоже были дачи. Правда, их площадь была не 6 соток, как у обычных людей, а могла занимать целый гектар земли.