В чем секрет притягательности советских дач? (ФОТО)

В современной России дача - это чаще всего неплохой загородный домик, может быть даже коттедж, с высоким забором, водопроводом, а иногда и отоплением. Само понятие «дача» появилось в русском языке еще в XVIII веке. У знатных вельмож и дворян это были поместья с дворцами, где они не жили постоянно, а иногда наведывались, как правило летом. Советская дача - явление совершенно другое.
Семья рабочего на даче обрабатывает грядки с клубникой. 1953Давид Шоломович/Sputnik
Прежде всего это место, где городские жители могли выращивать овощи и фрукты. Дачи выдавались бесплатно сотрудникам разных ведомств, чиновникам, военным, преподавателям, членам Союзов Архитекторов, Писателей, Художников и многим другим. Выдавали и многим простым советским служащим. Обычно это были маленькие деревянные домики на небольшом участке земли, чаще всего 6 соток (то есть 600 квадратных метров).
Летняя подмосковная дача, 1965Тиханов/Sputnik
В СССР строили целые садовые товарищества в несколько улиц, там было большое количество домиков, которые стояли вплотную друг к другу, разделенные невысокими заборами. Иногда две семьи могли делить две половины дома, имея отдельные входы с разных сторон.
Один из дачных поселков в Подмосковье, 1969Владимир Родионов/Sputnik
Однако даже эти тесные домишки были самым любимым местом, куда можно было сбежать из города. Хоть и небольшая, но это была своя территория, где советский человек мог расслабиться.
Дача машиниста Байкало-Амурской магистрали под ИркутскомАрхив Якова Любченко/russiainphoto.ru
Тем, кому дачу не выдали, могли получить участки земли в садовом товариществе и устроить там личный огород, куда можно было время от времени приезжать ухаживать, а потом собирать урожай. Сажали картошку, капусту, клубнику и многое другое.
Балерина Майя Плисецкая на даче в ПодмосковьеВасилий Малышев/Sputnik
В маленьких советских квартирах совершенно не было место для хранения, поэтому многие везли на дачу старую одежду, книги, мебель и прочий хлам, который жалко выкидывать.
Дачное искусствоНадежда Печурина/radugamaster.ru
Даже сейчас дачу используют как место для ресайклинга и даже появилось целое течение садового «искусства», порой довольно трешового.
Инженер Электростальского завод тяжелого машиностроения Лидия Матвеева отдыхает на своей дачеЛев Устинов/Sputnik
Дачи чаще всего имели неотапливаемые дома. Первый раз в году туда приезжали на майские праздники «расконсервировать» дачу: проводили генеральную уборку, открывали ставни, расставляли садовую мебель, наводили порядок на участке.
Летчик-космонавт СССР Владислав Волков на даче с семьейАлександр Моклецов/Sputnik
Именно из-за летнего характера дачи и из-за того, что туда ездили преимущественно на выходные, там не было водопровода и канализации. У всех были специальные умывальники, куда нужно было налить воду и механически поднимать рычажок, чтобы шла вода. Сливалась она либо прямо на землю, либо в тазик.
Тот самый умыкальникАрхив Валентина Хухлаева/russiainphoto.ru
Туалет был на улице - специально построенный деревянный домик, под которым рыли большую яму. У некоторых был летний душ - вода в черных баках нагревалась от солнца.
Уборка снега на дачеАрхив Павла Сухарева/russiainphoto.ru
Зимой на дачу практически не приезжали. Если у кого-то был дом с печкой, то максимум можно было приехать на новогодние праздники, но дом нужно было хорошо протопить.
Садовые работы на дачеВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Советский человек практически не умел отдыхать. Если повезло, то он мог получить хорошую путевку на море или в санаторий и там провести две недели «отдыхая». Однако у счастливых обладателей дачи чаще всего отпуск проходил на ней.
Известный детский хирург Немсадзе работает граблямиАрхив Владимира Вяткина/russiainphoto.ru
На даче же отдыхать совершенно некогда, там слишком много дел. Постоянно что-то ломалось и требовало починки.
Работа на дачном участкеВалерий Шустов/Sputnik
Если все было в порядке, то не было предела усовершенствования участка - установки душа или постройки летней веранды.
На верандеАрхив Артема Ромашова/russiainphoto.ru
Кроме того, множество сил занимал собственно огород - посадка, прополка, полив и уход за растениями, обработка от вредителей, а потом сбор урожая. Чаще всего эти заботы занимали выходные и отпускные дни целиком.
Артист цирка Олег Попов на даче с родителямиЮрий Сомов/Sputnik
Единственным временем, когда можно было отдохнуть был приезд гостей. Тогда могли заварить самовар, накрыть на улице стол, угостить всех домашним вареньем из своих ягод.
Девочка на даче в Подмосковьеrussiainphoto.ru
Во время летних школьных каникул детей на несколько недель можно было отправить в пионерский лагерь. А чтобы остальное время дети не скучали в городе (и не мешали родителям), их можно было отправить на дачу с бабушками. Чаще и сами родители брали отпуск на месяц и ехали с детьми на дачу.
Отец с сыном на дачеВ. Чистяков/Sputnik
В больших садовых товариществах вокруг всегда было много детей, и они целыми днями играли вместе и где-то пропадали большими компаниями. Особенной роскошью была близость водоема, хоть и самого невзрачного прудика.
Дети одеты по-дачному. Резиновые сапоги - непременный атрибутАрхив Владимира Карлова/russiainphoto.ru
Кстати, одевались дети в те самые старые вещи, которые массово свозились на дачу (и которые было не жалко испачкать), так что выглядели часто весьма нелепо. Но это был один из шармов дачи, ведь от настиранных и наглаженных школьных форм они уставали.
Сталин c дочерью Светланой и Лаврентием Берией на даче в СочиSputnik
Очень любил дачу Сталин, у него их было всего около 12 - несколько в Подмосковье, также в Сочи, Абхазии и в Крыму. В своих дачных резиденциях он очень любил и вести дела и принимал министров и чиновников.
Маршал Георгий Жуков на дачеЕвгений Халдей/МАММ/МДФ
У генсеков после Сталина, у высокопоставленных чиновников, советской номенклатуры и генералов тоже были дачи. Правда, их площадь была не 6 соток, как у обычных людей, а могла занимать целый гектар земли.
Леонид Брежнев на дачеВладимир Мусаэльян/МАММ/МДФ/ТАСС