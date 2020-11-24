Как выглядит Рублевка, самый дорогой район в России (ФОТО)

Огромные замки в цыганском стиле, элитные торговые центры и дорогие рестораны, соседствующие со старыми деревянными домами. Где и в каких условиях живут самые богатые и влиятельные люди России?

«Знаменитая Рублевка, элитный район Москвы, в здешних ресторанах вместо меню подают Красную книгу», — так описывали Рублевку в популярном российском юмористическом телешоу «Наша Russia», где целый блок миниатюр был посвящен рублевским бомжам Сифону и Бороде. Они постоянно находили на помойке то сумки Gucci, то путевки в Египет, а бродячих котов подкармливали выброшенной красной икрой.

Вилла в Барвихе, зона отдыха в библиотеке SilvanVIP (CC BY-SA 4.0) SilvanVIP (CC BY-SA 4.0)

Рублевка - это несколько элитных поселков (Барвиха, Раздоры, Жуковка, Усовка и Горки) в 10 км к западу от Москвы, где живут российские политики, олигархи, генералы, представители РПЦ и шоу-бизнеса. Рублевка – название неофициальное, на карте вы его не найдете, но оно закрепилось за этим районом, благодаря журналистам, современным писателям, риэлторам и даже авторам комедийных фильмов, которые для краткости так обозначали территорию, на которой компактно расселились самые богатые и знаменитые люди России.

Большинство поселков на первый взгляд представляют собой всего лишь узкую дорогу между высоченными заборами и стенами, местные богачи предпочитают прятать свою роскошь.

В последние годы место потеряло былую привлекательность, и недвижимость активно распродают: по состоянию на ноябрь 2020 года на сайтах объявлений в продаже находится больше 1 тыс элитных вилл и коттеджей. Самые дорогие из них стоят больше 17 млрд рублей ($223,8 млн). Некоторые выглядят как космические корабли…

А некоторые - как аляповатая версия домика для Барби.

Большинство из них представляет воплощение китча: кровати, обитые золотом, цветастые шторы в душевой и позолоченные стулья.

В каждой такой вилле можно найти несколько гостиных с каминами, несколько спален, кабинеты, а также собственные сауны, кинозалы, бильярдные, винные погреба и так далее. И это не считая огромных территорий, где можно обустроить сад или построить конюшню.

Чиновники и олигархи ездят на работу в Москву, зато их женщины могут целый день находиться дома, либо отправиться в Барвиха Luxury Village, комплекс зданий, объединяющий торговый центр, рестораны, отель, спа и концертный зал.

«Он (концертный зал) — центр этой деревни роскоши, единственного места на Рублевке, которое выглядит как поселение уважающих себя людей, не дачный кооператив, где каждый дом разросся в замок», — писал архитектурный критик Григорий Ревзин о концертном зале.

В его стенах выступали Элтон Джон, Том Джонс и Эрика Баду. С годами репертуар стал более «пророссийским» - сегодня там дают российские спектакли, выступают отечественные юмористы и рэперы.

Британский певец Элтон Джон перед началом концерта в "Барвиха Luxury Village" Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

На Рублевке множество ресторанов, но среди них лишь несколько главных. По информации издания «Проект», самым семейным рестораном является «Ветерок» - туда миллиардеры вместе с женами и детьми приходят поесть люксовые хачапури и отдохнуть на террасе.

Еще один ресторан, «Царская охота», является излюбленным местом отдыха чиновников. Внутри он напоминает традиционную русскую избу - блюда готовят в настоящей печи, деревянные стены украшены старинными монетами, вычурными тканевыми шторами и портретами царей.

Более современную избу с пиццей, суши и узбекской кухней представляет собой «Веранда у дачи». Там нередко можно встретить знаменитостей и молодежь, особенно девушек модельной внешности.

Однако на Рублево-Успенском шоссе живут и совершенно обычные люди. В поселке «Горки-10», например, много обычных панельных домов.

Многофункциональный центр небольшого поселка «Успенское», где люди получают различные госуслуги, и вовсе располагается в обыкновенном деревянном доме.

МФЦ в селе Успенское Яндекс.Карты Яндекс.Карты

В паре минут ходьбы от него - местная церковь Успения Богородицы, скромная, но ухоженная.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Успенское Яндекс.Карты Яндекс.Карты

А в меньше чем десяти километрах от церкви находится резиденция президента России Владимира Путинаа в Ново-Огарево.

Государственная резиденция Ново- Огарёво в сельском поселении Барвихиское Яндекс.Карты Яндекс.Карты

В паре километров от резиденции - еще одна церковь, на этот раз Спасская, несколько куда более бедных жилых участков, и остановка железнодорожной станции «Усово», напоминающие о жизни остальной части России за пределами Рублевки.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа Яндекс.Карты Яндекс.Карты