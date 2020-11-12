Какими были показы мод в СССР? (ФОТО)

В СССР тоже следили за модой. Советские дома мод регулярно представляли новые коллекции одежды, которые затем шли в массовое производство. Правда, в сильно измененном виде.

1. Советская мода появилась практически одновременно с образованием нового государства. Основной целью было наладить в стране швейное производство, обеспечить людей недорогой и качественной одеждой, но и о красоте не забывали.

2. Первые дома моделей одежды появились в Москве в конце 1920-х - начале 1930-х годов на базе городских ателье, во многом благодаря известному модельеру Надежде Ламановой, которую современники называли «русской Шанель». До Революции она шила костюмы для императорского двора и московских театров, а в советские годы занималась разработкой одежды для массового производства. Впрочем, к ней чаще обращались и жены партийных деятелей. А первыми домами моделей в СССР руководили ее ученицы. Самым известными были дома моделей одежды Мосторга (1933), трестов «Мосбелье» (1934) и «Мосшвеи» (1938).

Демонстрация моделей женской одежды. 1955 - 1963 Сигизмунд Кропивницкий/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

3. В 1936 году стали появляться первые журналы мод в стране не с рисунками, а с фотографиями и выкройками, причем издавали их сами дома моделей.

Ленинград. 26 января 1977 г. Модельеры Дома моделей во время обсуждения коллекции одежды Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

4. Самый известный дом моделей в СССР был открыт еще в конце Великой Отечественной войны на Кузнецком мосту в центре Москвы. Здесь проходили показы мод с участием самых известных на тот момент советских манекенщиц и работали молодые таланливые дизайнеры, в том числе Вячеслав Зайцев, который популярен в России до сих пор.

Общесоюзный дом моделей. Манекенщицы Наталья Кондрашина, Елена Изоргина, Лилиана Баскакова, Регина Збарская и Мила Романовская, 1965 Евгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

5. Дом моделей на Кузнецком мосту разрабатывал коллекции более чем для 500 швейных фабрик и устраивал открытые показы с комментариями искусствоведов, которые рассказывали о модных тенденциях. Коллекции редко выпускались с указанием имени дизайнера, чаще всего подписывались просто «авторским коллективом Дома моделей».

Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами, 1965 год Александр Стешанов/Газета "Известия"/russiainphoto.ru

6. После войны дома моделей одежды стали централизованно открываться по всей стране (в Киеве, Ленинграде, Минске, Риге, Тюмени, Новосибирске), а модные показы стали проводиться в домах культуры и универмагах.

Показ новой коллекции "Весна-80" в демонстрационном зале Тюменского дома моделей. 1980 TASS TASS

7. Московский дом моделей создавал две коллекции в год: первую как образец для промышленности и региональных домов моделей, а вторую для показов за рубежом (с колоритом какой-либо республики СССР) и советской элиты.

За кулисами модного показа модельера Вячеслава Зайцева, 1966 Юрий Абрамочкин/russiainphoto.ru

8. В самом доме моделей купить готовое платье было нельзя, однако там продавались выкройки для самостоятельного пошива, за которыми выстраивались очереди.

Ленинградский Дом моделей одежды (ЛДМО). Демонстрация новой коллекции "Весна-1965". Бория Лосин/Sputnik Бория Лосин/Sputnik

9. По образцам, разработанным дизайнерами, шили одежду для массового производства на фабриках. Правда, были нюансы.

Москва. 1987 г. Коллекция моделей одежды Виктор Великжанин, Людмила Пахомова/TASS Виктор Великжанин, Людмила Пахомова/TASS

10. В пошивочных цехах значительно упрощались крой, фурнитура, ткань - для удешевления производства, что, конечно, не вызывало у советских граждан восторга.

Показ мод у панельных домов, Новокузнецк. 1987 Александр Бобкин/russiainphoto.ru

11. Созданная система модельных домов во главе с московским сохранилась до самого распада СССР.