Какими были показы мод в СССР? (ФОТО)

Читать
Элеонора Гольдман

Сигизмунд Кропивницкий/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru; П.Федотов/ТАСС
В СССР тоже следили за модой. Советские дома мод регулярно представляли новые коллекции одежды, которые затем шли в массовое производство. Правда, в сильно измененном виде.

1. Советская мода появилась практически одновременно с образованием нового государства. Основной целью было наладить в стране швейное производство, обеспечить людей недорогой и качественной одеждой, но и о красоте не забывали.  

Ассортиментный кабинет. 1950-е

Ассортиментный кабинет. 1950-е

Семен Мишин-Моргенштерн/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

2. Первые дома моделей одежды появились в Москве в конце 1920-х - начале 1930-х годов на базе городских ателье, во многом благодаря известному модельеру Надежде Ламановой, которую современники называли «русской Шанель». До Революции она шила костюмы для императорского двора и московских театров, а в советские годы занималась разработкой одежды для массового производства. Впрочем, к ней чаще обращались и жены партийных деятелей. А первыми домами моделей в СССР руководили ее ученицы. Самым известными были дома моделей одежды Мосторга (1933), трестов «Мосбелье» (1934) и «Мосшвеи» (1938). 

Демонстрация моделей женской одежды. 1955 - 1963

Демонстрация моделей женской одежды. 1955 - 1963

Сигизмунд Кропивницкий/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

3. В 1936 году стали появляться первые журналы мод в стране не с рисунками, а с фотографиями и выкройками, причем издавали их сами дома моделей.

Ленинград. 26 января 1977 г. Модельеры Дома моделей во время обсуждения коллекции одежды

Ленинград. 26 января 1977 г. Модельеры Дома моделей во время обсуждения коллекции одежды

Юрий Белинский/TASS

4.  Самый известный дом моделей в СССР был открыт еще в конце Великой Отечественной войны на Кузнецком мосту в центре Москвы. Здесь проходили показы мод с участием самых известных на тот момент советских манекенщиц и работали молодые таланливые дизайнеры, в том числе Вячеслав Зайцев, который популярен в России до сих пор. 

Общесоюзный дом моделей. Манекенщицы Наталья Кондрашина, Елена Изоргина, Лилиана Баскакова, Регина Збарская и Мила Романовская, 1965

Общесоюзный дом моделей. Манекенщицы Наталья Кондрашина, Елена Изоргина, Лилиана Баскакова, Регина Збарская и Мила Романовская, 1965

Евгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

5. Дом моделей на Кузнецком мосту разрабатывал коллекции более чем для 500 швейных фабрик и устраивал открытые показы с комментариями искусствоведов, которые рассказывали о модных тенденциях. Коллекции редко выпускались с указанием имени дизайнера, чаще всего подписывались просто «авторским коллективом Дома моделей».

Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами, 1965 год

Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами, 1965 год

Александр Стешанов/Газета "Известия"/russiainphoto.ru

6. После войны дома моделей одежды стали централизованно открываться по всей стране (в Киеве, Ленинграде, Минске, Риге, Тюмени, Новосибирске), а модные показы стали проводиться в домах культуры и универмагах. 

Показ новой коллекции

Показ новой коллекции "Весна-80" в демонстрационном зале Тюменского дома моделей. 1980

TASS

7. Московский дом моделей создавал две коллекции в год: первую как образец для промышленности и региональных домов моделей, а вторую для показов за рубежом (с колоритом какой-либо республики СССР) и советской элиты. 

За кулисами модного показа модельера Вячеслава Зайцева, 1966

За кулисами модного показа модельера Вячеслава Зайцева, 1966

Юрий Абрамочкин/russiainphoto.ru

8.  В самом доме моделей купить готовое платье было нельзя, однако там продавались выкройки для самостоятельного пошива, за которыми выстраивались очереди. 

Ленинградский Дом моделей одежды (ЛДМО). Демонстрация новой коллекции

Ленинградский Дом моделей одежды (ЛДМО). Демонстрация новой коллекции "Весна-1965".

Бория Лосин/Sputnik

9.  По образцам, разработанным дизайнерами, шили одежду для массового производства на фабриках. Правда, были нюансы. 

Москва. 1987 г. Коллекция моделей одежды

Москва. 1987 г. Коллекция моделей одежды

Виктор Великжанин, Людмила Пахомова/TASS

10. В пошивочных цехах значительно упрощались крой, фурнитура, ткань - для удешевления производства, что, конечно, не вызывало у советских граждан восторга.

Показ мод у панельных домов, Новокузнецк. 1987

Показ мод у панельных домов, Новокузнецк. 1987

Александр Бобкин/russiainphoto.ru

11.  Созданная система модельных домов во главе с московским сохранилась до самого распада СССР.

Дом моды на Арбате. 1989. Вечерние платья из цветной парчи

Дом моды на Арбате. 1989. Вечерние платья из цветной парчи

Виктор Великжанин, Людмила Пахомова/TASS

Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу Russia Beyond на фейсбуке
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен