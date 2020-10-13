5 русских способов носить платок красиво

Платок всегда был частью нашего национального женского костюма. Поэтому уж мы то знаем, как его повязать в самых разных ситуациях.

Русский платок - это яркий и теплый аксессуар, который подойдет и для классического наряда, и образа в стиле этно, и бохо, и добавит женственности спортивному стилю. В Россию они пришли с востока в 17 веке и стали очень популярными у девушек (до того носили что-то вроде вышитых льняных шарфов поверх шапочки). Головные уборы нужно было носить обязательно: считалось, что с непокрытой головой женщину могли видеть только близкие родственники, к тому же, без платка нельзя было ходить в церковь. Зимой же платки и шали защищали и от морозов, и от ветров.

Павлопосадский платок. Legion Media Legion Media

Как правило, русские платки делают из натуральных материалов с добавлением шерсти или шелка и расписывают затейливыми узорами. Встречаются и турецкие орнаменты («огурцы» и «бобы»), и цветочные рисунки, и набивные узоры. Самые узнаваемые русские платки с узорами с конца 18 века производят в Павловском Посаде в Московской области, а «зимние» вязаные из пуха шали делают мастера в Оренбурге.

В разных регионах России существовали свои способы завязывания платка. А кроме того, они отличались в зависимости от статуса (замужняя или свободная) и цели выхода из дома (в церковь, на на праздник и т.д.). Некоторые из них можно и сегодня взять на модное вооружение.

1. Узел под подбородком

Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Платок, повязанный как у девочки с обертки шоколада «Аленка», носят обычно молодые девушки. Лучше всего так повязывать платок из тонких тканей весной или осенью - зимой будет прохладно, но от ветра голова будет спасена! Историки считают, что этот способ пришел из Германии, однако так «русифицировался», что теперь считается эталонно русским. В советские годы повязанный таким способом платок был, фактически, частью униформ работниц фабрик, колхозов и совхозов. Дело в том, что по технике безопасности волосы должны были быть убраны, а такой узел, к тому же, защищал шею от ветра. Кстати, именно к такому образу отлично подойдут любые прически с косами.

2. Концы назад

Александр Поляков/Sputnik Александр Поляков/Sputnik

Этот способ, который в народе называют «внакидку», был популярен у жительниц городов еще в 17 веке. Платок набрасывается на голову, а концы не завязываются узлом, а просто скрещиваются и перебрасываются назад, чтобы зафиксировать головной убор.

3. Вокруг шеи

Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Раньше так носили платки замужние женщины, чтобы подчеркнуть свой статус. А вот сейчас это один из самых популярных способов в России носить платок зимой с классической шубой или дубленкой. Накидываем платок на голову, концы скрещиваем, обматываем вокруг шеи, завязываем и убираем под воротник.

Многие девушки носят так платок поверх обычной шерстяной шапки, чтобы было теплее и не продувало.

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Этот способ ношения платка наиболее часто девушки выбирают и для походов в церковь, но не завязывают тугие узлы.

4. Узел наверх

Помните картину Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем»?

Русский музей Русский музей

Обратите внимание, как повязан у этой русской красавицы платок - концы убраны в аккуратный узелок спереди и подняты наверх. И сам узелок выглядит, как лепестки цветов. Так на самом деле носили платки представительницы этого сословия, а потому такой способ и называется «по-купечески».

А сегодня этот головной убор дополнит образы в стиле «пин-ап» и «спорт-шик». Ну, или защитит голову от яркого солнца на природе.

5. Узел назад

Такой способ ношения платка считается традиционным для жительниц южных регионов России. Сегодня так удобно носить платки с высокими гладкими прическами.