Лукошко и туесок: древнерусские сумки, которые снова в моде

Ни одна модница не может представить себе летний гардероб без плетеной сумки, а в последние пару лет хитом стали аксессуары, напоминающие по форме старинные русские корзинки. Они хороши и для похода в лес за ягодами, и для хранения продуктов, и для вечернего променада.

Лукошко - небольшая корзинка

Девушка с корзинкой, начало 20 века. Алексей Мазурин/MAMM/MDF

Лыко (кора лиственных деревьев) на Руси было самым доступным материалом, и потому из него часто делали необходимые в быту вещи, от обуви (лаптей) до посуды. А корзинки разных форм и назначений были обязательным атрибутом любого крестьянского дома.

Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Плетеная небольшая корзина называется лукошком - от слова «лыко». Она предназначалась для сбора ягод и грибов, а также для посева зерен и сбора урожая. Лукошко - это самая легкая, почти невесомая корзина, которую брали с собой буквально везде. А при необходимости его можно было смастерить из подручных материалов прямо в лесу. Нередко такие корзинки даже клали под голову, как подушки, набивая их соломой для мягкости и формы и накрывая тканью.

Анатолий Семехин/TASS Анатолий Семехин/TASS

На Руси лукошко было мерой объемов, хотя и не официально, так как они все были разной вместимости. Для русского человека было понятно, что «лукошко клубники» - это немного, но достаточно. Если вы придете на любой продуктовый рынок в России, то увидите, что в таких лукошках до сих пор продают ягоды.

Советские и современные плетенки. Борис Кавашкин; Сергей Бобылев/TASS Борис Кавашкин; Сергей Бобылев/TASS

А сумки в виде лукошек всегда были популярны у девушек!

Кузовок - сохраняет ягоды целыми

Сергей Калинин, Сергей Метелица; Матыцин/TASS Сергей Калинин, Сергей Метелица; Матыцин/TASS

Еще один вид русской корзинки называется кузовком. Как правило, это берестяная сумка-торба в виде цилиндра с крышкой. Сделана она специально, чтобы ягоды не мялись и не давали сока. Для удобства к кузовку крепится ремень через плечо. С этой корзинкой, кстати, связана одна из самых известных русских поговорок: «Назвался груздем, полезай в кузовок». Означает она, что нужно понимать ответственность за свои слова, и коли ты что-то сказал, будь добр, сделай.

Туесок - незаменимая вещь на кухне

Олег Ласточкин/Sputnik; Анатолий Семехин/TASS Олег Ласточкин/Sputnik; Анатолий Семехин/TASS

А вот корзинки из бересты для хранения продуктов на кухне называются туесками. Часто они закрываются крышками с ручками. Мастера по плетению туесков дают в работе волю своей фантазии, украшая их различными рисунками. В каждом регионе были свои традиционные росписи, от растительных орнаментов до бытовых сцен. Сегодня такие туески до сих пор продаются в самых обычных магазинах и используются для хранения круп.