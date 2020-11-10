Как Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы

Уборка урожая пшеницы на полях ЗАО "Интикульское" недалеко от деревни Интикуль в Новосёловском районе Красноярского края.

Россия продает пшеницы больше, чем любое государство в мире. При этом потребление зерна растет и внутри страны.

В 2020 г. Россия сохранит звание крупнейшего в мире экспортера пшеницы, свидетельствуют данные Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA).

В октябрьском отчете ведомство повысило прогноз урожая пшеницы в России сразу на 5 млн т до 83 млн т без учета Крыма. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 повышен с 37,5 млн т до 39 млн т. Ближайший преследователь — США — в этом году может вывезти 27 млн т пшеницы, страны Евросоюза — 25,5 млн т.

На каком месте находится Россия как поставщик зерна?

Уборка урожая пшеницы на полях ЗАО "Интикульское" недалеко от деревни Интикуль в Новосёловском районе Красноярского края. Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

На протяжении последних лет Россия входит в ТОП-10 стран экспортеров таких зерновых культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, овес. При этом наибольшие успехи достигнуты в поставках пшеницы. В сезонах 2017-2019 гг. Россия лидировала в ее мировом экспорте, контролируя порядка 20% мирового рынка.

«За последнее десятилетие Россия увеличила экспорт пшеницы более чем в два раза, тогда как мировой рынок вырос только на треть. Доля страны на мировом рынке за это время практически удвоилась», - говорит ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

Всегда ли Россия была экспортером зерна?

Пшеница на полях Федерального исследовательского центра "Немчиновка" в Московской области. Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Начиная с 1960-х гг., СССР выступал в роли чистого импортера зерна. Так, в 1963 г. СССР закупил у США 10,4 млн т зерна и 2,1 млн тонн муки. При этом объем импорта постепенно увеличивался:

в 1972 г. было импортировано 23 млн т зерна,

в 1975 г. - 27 млн т, в 1979 г. - 31 млн т,

в 1980 г. - 43 млн тонн.

Рекордным стал 1985 г., когда пришлось закупить 47 млн т зерна.

Зависимость СССР от импортного зерна стала одной из причин «перестройки» и экономических реформ, а впоследствии и развала Советского Союза. Из-за резкого падения цен на нефть во второй половине 1980-х гг. советским властям не хватало валюты для закупок зерна, и они были вынуждены резко нарастить объем международных кредитов. В свою очередь отсутствие зерна привело к резкому дефициту продовольствия и росту недовольства среди населения.

Какое зерно Россия поставляет на мировой рынок?

Отгрузка зерна на экспорт на терминале российской агропромышленной компании "АСТОН". Валерий Матыцин/TASS Валерий Матыцин/TASS

Наиболее значимой зерновой культурой в мире является пшеница. Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы в мире.

«По объему производства пшеницы в прошлом году Россия заняла третье место, уступив только Индии и Китаю», - говорит начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков.

Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственную организации ООН, объем производства пшеницы в России в 2018-2019 годах превышал 72 млн. тонн. Рекордный урожай был в 2017 г., когда было намолочено 86 млн. тонн.

Сколько Россия продает пшеницы?

Пшеничное поле, вид сверху. Николай Гынгазов/Global Look Press Николай Гынгазов/Global Look Press

В прошлом году, по данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Россия заняла первое место по объему экспорта пшеницы, продав почти 34,5 млн. Тонн.

США и ЕС далеко отстали от лидера, обеспечив поставку 26,6 и 23,7 млн. т соответственно. Россия продает на экспорт почти половину выпускаемого зерна. С 2013 г., когда экспорт не дотянул до 14 млн. тонн, объем экспорта российского зерна вырос почти в 2,5 раза. Отчасти это можно объяснить ростом мировых цен на зерно и увеличением уровня производства пшеницы в России. Объем производства пшеницы в 2012-2013 гг. в России составил 37,8 и 52,14 млн т соответственно.

Кому Россия продает зерно?

Уборка урожая. Николай Гынгазов/Global Look Press Николай Гынгазов/Global Look Press

По данным Федеральной таможенной службы, за первые полгода 2020 г. Россия больше всего продала зерна в Турцию на общую сумму $818,3 млн, затем в Египет — н $514,7 млн, на третьем месте — Саудовская Аравия ($167,5 млн).

Кроме того, достаточно серьезные объемы Россия поставляет во:

Вьетнам ($129,8 млн),

Бангладеш ($105,1 млн),

Судан ($102,4 млн),

ОАЭ ($95,7 млн),

Азербайджан ($83,5 млн),

Марокко ($77,8 млн).

Уборка урожая. Николай Гынгазов/Global Look Press Николай Гынгазов/Global Look Press

Если посмотреть на статистику по весу, то наибольшие объемы зерна за первые полгода 2020 г. Россия поставила в:

Турцию (3,934 млн т),

Египет (2,354 млн т),

Саудовскую Аравию (893 тыс. т),

Вьетнам (660 тыс. т),

Бангладеш (479 тыс. т),

Судан (477 тыс. т),

ОАЭ (460 тыс. т),

Азербайждан (410 тыс. т).

Марокко (368 тыс. т).

В общей сложности за первые полгода 2020 г. Россия заработала на поставках зерна $3,56 млрд, то есть на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в физических объемах поставки выросли еще больше — на 23,1% до 17,3 млн тонн.

В свою очередь с июля по сентябрь 2020 года, по данным аналитического центра «Русагротранс», только Египет купил у России 2,44 млн т пшеницы.

За счет чего удалось добиться таких результатов?

Уборка урожая. Николай Гынгазов/Global Look Press Николай Гынгазов/Global Look Press

Рост экспорта был полностью обеспечен за счет нового производства. Внутреннее потребление зерна не только не сократилось из-за увеличения экспорта, а наоборот возросло – за последнее десятилетние на 10%.

«Рост производства, в первую очередь, связан с совершенствованием аграрных технологий и, как следствие, ростом урожайности», - объясняет Денис Терновский. По его словам, стимулами и необходимыми условиями роста экспорта российского зерна стали создание соответствующей логистической инфраструктуры (портовых терминалов), которая позволила обработать кратный рост объемов вывоза, и девальвация рубля, поддержавшая конкурентоспособность российской пшеницы при снижении мировых цен после 2014 года.