Как Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы

Уборка урожая пшеницы на полях ЗАО "Интикульское" недалеко от деревни Интикуль в Новосёловском районе Красноярского края.Илья Наймушин/Sputnik
В 2020 г. Россия сохранит звание крупнейшего в мире экспортера пшеницы, свидетельствуют данные Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA).
В октябрьском отчете ведомство повысило прогноз урожая пшеницы в России сразу на 5 млн т до 83 млн т без учета Крыма. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 повышен с 37,5 млн т до 39 млн т. Ближайший преследователь — США — в этом году может вывезти 27 млн т пшеницы, страны Евросоюза — 25,5 млн т.
Уборка урожая пшеницы на полях ЗАО "Интикульское" недалеко от деревни Интикуль в Новосёловском районе Красноярского края.Илья Наймушин/Sputnik
На протяжении последних лет Россия входит в ТОП-10 стран экспортеров таких зерновых культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, овес. При этом наибольшие успехи достигнуты в поставках пшеницы. В сезонах 2017-2019 гг. Россия лидировала в ее мировом экспорте, контролируя порядка 20% мирового рынка.
«За последнее десятилетие Россия увеличила экспорт пшеницы более чем в два раза, тогда как мировой рынок вырос только на треть. Доля страны на мировом рынке за это время практически удвоилась», - говорит ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.
Пшеница на полях Федерального исследовательского центра "Немчиновка" в Московской области.Виталий Белоусов/Sputnik
Начиная с 1960-х гг., СССР выступал в роли чистого импортера зерна. Так, в 1963 г. СССР закупил у США 10,4 млн т зерна и 2,1 млн тонн муки. При этом объем импорта постепенно увеличивался:
Рекордным стал 1985 г., когда пришлось закупить 47 млн т зерна.
Зависимость СССР от импортного зерна стала одной из причин «перестройки» и экономических реформ, а впоследствии и развала Советского Союза. Из-за резкого падения цен на нефть во второй половине 1980-х гг. советским властям не хватало валюты для закупок зерна, и они были вынуждены резко нарастить объем международных кредитов. В свою очередь отсутствие зерна привело к резкому дефициту продовольствия и росту недовольства среди населения.
Отгрузка зерна на экспорт на терминале российской агропромышленной компании "АСТОН".Валерий Матыцин/TASS
Наиболее значимой зерновой культурой в мире является пшеница. Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы в мире.
«По объему производства пшеницы в прошлом году Россия заняла третье место, уступив только Индии и Китаю», - говорит начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков.
Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственную организации ООН, объем производства пшеницы в России в 2018-2019 годах превышал 72 млн. тонн. Рекордный урожай был в 2017 г., когда было намолочено 86 млн. тонн.
Пшеничное поле, вид сверху.Николай Гынгазов/Global Look Press
В прошлом году, по данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Россия заняла первое место по объему экспорта пшеницы, продав почти 34,5 млн. Тонн.
США и ЕС далеко отстали от лидера, обеспечив поставку 26,6 и 23,7 млн. т соответственно. Россия продает на экспорт почти половину выпускаемого зерна. С 2013 г., когда экспорт не дотянул до 14 млн. тонн, объем экспорта российского зерна вырос почти в 2,5 раза. Отчасти это можно объяснить ростом мировых цен на зерно и увеличением уровня производства пшеницы в России. Объем производства пшеницы в 2012-2013 гг. в России составил 37,8 и 52,14 млн т соответственно.
Уборка урожая.Николай Гынгазов/Global Look Press
По данным Федеральной таможенной службы, за первые полгода 2020 г. Россия больше всего продала зерна в Турцию на общую сумму $818,3 млн, затем в Египет — н $514,7 млн, на третьем месте — Саудовская Аравия ($167,5 млн).
Кроме того, достаточно серьезные объемы Россия поставляет во:
Уборка урожая.Николай Гынгазов/Global Look Press
Если посмотреть на статистику по весу, то наибольшие объемы зерна за первые полгода 2020 г. Россия поставила в:
В общей сложности за первые полгода 2020 г. Россия заработала на поставках зерна $3,56 млрд, то есть на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в физических объемах поставки выросли еще больше — на 23,1% до 17,3 млн тонн.
В свою очередь с июля по сентябрь 2020 года, по данным аналитического центра «Русагротранс», только Египет купил у России 2,44 млн т пшеницы.
Уборка урожая.Николай Гынгазов/Global Look Press
Рост экспорта был полностью обеспечен за счет нового производства. Внутреннее потребление зерна не только не сократилось из-за увеличения экспорта, а наоборот возросло – за последнее десятилетние на 10%.
«Рост производства, в первую очередь, связан с совершенствованием аграрных технологий и, как следствие, ростом урожайности», - объясняет Денис Терновский. По его словам, стимулами и необходимыми условиями роста экспорта российского зерна стали создание соответствующей логистической инфраструктуры (портовых терминалов), которая позволила обработать кратный рост объемов вывоза, и девальвация рубля, поддержавшая конкурентоспособность российской пшеницы при снижении мировых цен после 2014 года.