Было-стало: как изменилась Москва за полтора столетия (ФОТО)

Мы отобрали самые интересные фотографии Москвы из разных периодов XIX и XX веков и прошлись по этим местам с фотоаппаратом, чтобы посмотреть, как изменилась столица.

1980-е: Пятницкая улица

Пятницкая улица конца 1980-х годов/2020 год Алексей Быстров/Архив Владимира Александровича Карлова; Михаил Травкин

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1972: Чугунный мост

Вид на Пятницкую улицу от Чугунного моста 1972/2020 год Владимир Сергиенко/МАММ/МДФ; Михаил Травкин

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1994: Пятницкая улица

Вид на пятницкую улицу, февраль 1994 года/2020 год Александр Абаза/МАММ/ МДФ; Михаил Травкин

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1963: Монумент «Покорителям космоса»

Монумент «Покорителям космоса», 1963 год/2020 год Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева; Михаил Травкин

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1956: Главный вход в ВДНХ

Главный вход в ВДНХ, март 1956 года /2020 год Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева; Михаил Травкин

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1940: «Рабочий и колхозница»

«Рабочий и колхозница» в 1940 году / 2020 год Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ; Михаил Травкин

Скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» перед Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой.

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1991: Вид на Болотную площадь

Вид на Болотную площадь, 1991/2020 Алексей Быстров/Архив Владимира Карлова; Михаил Травкин

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1880-е: Вид на Кремль с Софийской набережной

Вид на Кремль с Софийской набережной (1878 - 1883)/2020 год Неизвестный автор/МАММ/МДФ; Михаил Травкин

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1970-е: Гостиница Россия/Парк Зарядье

Гостиница Россия, 1970-е/Парк Зарядье, 2020 год Юрий Садовников/МАММ/ МДФ; Михаил Травкин

Вид на Москву-реку, гостиницу и кинокоцертный зал «Россия» (1970-е). Гостиницу, построенную в 1960-е годы, разобрали к 2010. На ее месте появился парк Зарядье.

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1890-е: Пашков дом

Пашков дом, 1890-е/2020 год Неизвестный автор/МАММ/МДФ; Михаил Травкин

Пашков дом (1897 - 1898). В 1831 году музей был открыт в особняке Николая Румянцева на Английской набережной в Санкт-Петербурге. В 1861 году музей перевели в Москву. Он разместился в доме Пашкова и был объединен с Московским публичным музеем.

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1880-е: Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя, 1880-е/2020 год Неизвестный автор/МАММ/МДФ; Михаил Травкин

Вид Храма Христа Спасителя и церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Башмаках с Берсеневской набережной (1880-е). Оригинальный храм на фотографии слева был разрушен в 1931 году в результате сталинской реконструкции Москвы. Современный храм воссоздали к 1999 году. Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы так и не была восстановлена.

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1933: Крымский мост

Крымский мост, 1933 год/2020 год Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой; Михаил Травкин

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1955: Вход в парк Горького

Вход в ЦПКиО имени Горького. 1955 год/2020 год Лев Бородулин/МАММ/ МДФ; Михаил Травкин

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1893: Дом купца Игумнова

Дом купца Игумнова в Москве, 1893 год/2020 год Неизвестный автор/МАММ/МДФ; Михаил Травкин

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1890-е: ГУМ

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1896: Театральная площадь

Театральная площадь. 1896 год/2020 год Неизвестный автор/Союз фотохудожников России; Михаил Травкин

Театральная площадь в дни коронации Николая Романова (май 1896). Коронация императора Николая II Александровича и императрицы Александры Феодоровны состоялась во вторник 14 (26) мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля.

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1980-е: Церковь Иоанна Воина

Церковь Иоанна Воина. 1980-е/2020 год Алексей Быстров/Архив Владимира Александровича Карлова; Михаил Травкин

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