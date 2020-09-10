Было-стало: как изменилась Москва за полтора столетия (ФОТО)

Пятницкая улица конца 1980-х годов/2020 годАлексей Быстров/Архив Владимира Александровича Карлова; Михаил Травкин
Вид на Пятницкую улицу от Чугунного моста 1972/2020 годВладимир Сергиенко/МАММ/МДФ; Михаил Травкин
Вид на пятницкую улицу, февраль 1994 года/2020 годАлександр Абаза/МАММ/ МДФ; Михаил Травкин
Монумент «Покорителям космоса», 1963 год/2020 годВалентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева; Михаил Травкин
Главный вход в ВДНХ, март 1956 года /2020 годВалентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева; Михаил Травкин
«Рабочий и колхозница» в 1940 году / 2020 годЭммануил Евзерихин/МАММ/МДФ; Михаил Травкин
Скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» перед Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой.
Вид на Болотную площадь, 1991/2020Алексей Быстров/Архив Владимира Карлова; Михаил Травкин
Вид на Кремль с Софийской набережной (1878 - 1883)/2020 годНеизвестный автор/МАММ/МДФ; Михаил Травкин
Гостиница Россия, 1970-е/Парк Зарядье, 2020 годЮрий Садовников/МАММ/ МДФ; Михаил Травкин
Вид на Москву-реку, гостиницу и кинокоцертный зал «Россия» (1970-е). Гостиницу, построенную в 1960-е годы, разобрали к 2010. На ее месте появился парк Зарядье.
Пашков дом, 1890-е/2020 годНеизвестный автор/МАММ/МДФ; Михаил Травкин
Пашков дом (1897 - 1898). В 1831 году музей был открыт в особняке Николая Румянцева на Английской набережной в Санкт-Петербурге. В 1861 году музей перевели в Москву. Он разместился в доме Пашкова и был объединен с Московским публичным музеем.
Храм Христа Спасителя, 1880-е/2020 годНеизвестный автор/МАММ/МДФ; Михаил Травкин
Вид Храма Христа Спасителя и церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Башмаках с Берсеневской набережной (1880-е). Оригинальный храм на фотографии слева был разрушен в 1931 году в результате сталинской реконструкции Москвы. Современный храм воссоздали к 1999 году. Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы так и не была восстановлена.
Крымский мост, 1933 год/2020 годАлександр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой; Михаил Травкин
Вход в ЦПКиО имени Горького. 1955 год/2020 годЛев Бородулин/МАММ/ МДФ; Михаил Травкин
Дом купца Игумнова в Москве, 1893 год/2020 годНеизвестный автор/МАММ/МДФ; Михаил Травкин
ГУМ в 1890-е/2020 годНеизвестный автор/ГМИИ им. А. С. Пушкина; Михаил Травкин
Театральная площадь. 1896 год/2020 годНеизвестный автор/Союз фотохудожников России; Михаил Травкин
Театральная площадь в дни коронации Николая Романова (май 1896). Коронация императора Николая II Александровича и императрицы Александры Феодоровны состоялась во вторник 14 (26) мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля.
Церковь Иоанна Воина. 1980-е/2020 годАлексей Быстров/Архив Владимира Александровича Карлова; Михаил Травкин