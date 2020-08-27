Самые красивые набережные России (ФОТО)

Самарская набережная официально считается самой длинной в России - почти 4,2 км! Но ее уникальность - не только в размерах.
Променад у реки Волги проходит через весь центр города и условно поделен на четыре части, построенных в разное время. Здесь есть уютный песчаный пляж, где можно загорать или играть в волейбол, отдельные велодорожки, летние кафе, монументальные каскадные лестницы, концептуальные арт-площадки, поющие фонтаны и просто красивые виды.
Частичка Европы в провинциальной России - так пишут туристы, посетившие этот город. На самом деле, здесь есть множество архитектурных реплик мировых достопримечательностей - от Московского Кремля до площади Сан-Марко в Венеции. Центральная улица города застроена зданиями во фламандском стиле и носит имя бельгийского города Брюгге. В них располагаются разные министерства и официальные ведомства, хотя издалека кажется, что это старые жилые дома европейцев. Особенно красиво набережная выглядит при вечернем освещении.
Еще года три назад здесь была свалка металлолома оружейного завода (кстати, старейшего в России). А сейчас здесь построили современное общественное пространство у реки Упы. Теперь можно увидеть северную стену Тульского Кремля, прогуляться по Музейному кварталу и отдохнуть в деревянном амфитеатре с видом на воду.
К Чемпионату Мира по футболу в 2018 в Казани было реконструировано много променадов, улиц и набережных. Одним из таких проектов стало озеро Кабан в центре города. Получилось очень душевно: на набережной теперь есть место для йоги на свежем воздухе, водяная детская площадка с системой шлюзов, несколько уединенных пирсов, а также дорожки для прогулок на разных уровнях.
Город в Татарстане, где находится штаб-квартира Татнефти, известен как «велосипедная столица России»: по всему городу проходит сеть велодорожек, по которым ездят круглый год. Но кроме того, здесь построено большое количество мест отдыха для всех возрастов. Только посмотрите на эту набережную у безымянного городского озера! Большой песчаный пляж с пологим входом в воду, летние веранды, детские площадки и даже зона для скалолазания. Конечно, все городские праздники проходят именно на этой набережной, чтобы можно было наслаждаться концертом не выходя из воды.
Открытая в 2012 году, эта набережная стала особенно популярной у молодежи Владивостока. Здесь много места для катаний на лонгборде и велосипеде, концептуальные арт-объекты вроде огромной шахматной доски и «моста любви» для любителей эффектных фото и просто потрясающие виды на корабли в бухте Золотой Рог.
Набережную этого старинного промышленного города на Урале украшает оптимистичная фраза «Счастье не за горами», у которой любят фотографироваться местные жители и туристы.
На пешеходной набережной есть зона арт-объектов, которые меняются время от времени, разные уровни прогулочных дорожек и уютных беседки с колоннами. Вечерами здесь красивая подсветка и проходят светомузыкальные шоу.
Столица Карелии не может похвастаться ни шикарными усадьбами, ни старинными крепостями. Главная достопримечательность этого города - это северная природа, и архитектура только подчеркивает ее красоту. Широкая набережная Петрозаводска украшена фигурами рыбаков, которые забрасывают сети в озеро, абстрактными арт-объектами из разных стран, карельским гранитом и валунами. А в фантастические закаты на Онежском озере просто невозможно не влюбиться!
Петербург - это не только город дворцов и фонтанов, но и крупнейший порт. И в последние годы здесь стали переделывать бывшие промышленные объекты в модные общественные пространства. Одним из таких удачных примеров стал Севкабель Порт на Васильевском острове. Кабельный завод на берегу Финского залива стал арт-пространством, где можно покататься на велосипеде по набережной (а зимой на коньках), перекусить крафтовым бургером и полежать на мягких подушках-креслах с видом на воду.
В Москве столько красивых набережных, что можно говорить о них бесконечно. Но, пожалуй, одна из самых популярных у москвичей - это Крымская, которая находится недалеко от Парка Горького и имеет общую с ним велодорожку. Здесь устроили парк Музеон с площадкой для скейтеров, фонтанами, зоной для настольных игр и арт-галереей. Мимо пройти невозможно!