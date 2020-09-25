Уникальные проекты, которые сделали дальневосточники на бесплатных гектарах

Провести выходные в доме с пчелами или прокатиться на снегоходах по горному перевалу в тайге? Почитайте, что сделали участники программы «Дальневосточный гектар» на своих землях.

В России с 2016 года можно взять себе БЕСПЛАТНО несколько гектаров земли на Дальнем Востоке. Программа «Дальневосточный гектар» разрабатывалась, чтобы люди осваивали труднодоступные места на самом краю России, при этом используя эти земли как для личных, так и коммерческих целей. Мы пообщались с владельцами самых необычных «гектаров».

Пчелиный кемпинг

Провести выходные на пасеке и даже переночевать в доме с пчелами - такой необычный формат отдыха появился в Приморье благодаря Александру Юркину. В поселке Тигровое у его семьи сначала была дача, а в 2016 году он взял 10 гектаров земли, где они построили ферму.

«Пока что принимаем на отдых друзей и их друзей, которые узнают о нас по сарафанному радио», - рассказывает Александр. Живут гости как в хозяйском доме, так и в палатках, а кроме того, могут переночевать в «Апитории», доме с пчелами. «На первом этаже стоит большой кедровый лежак, где живут 4 пчелосемьи, а на втором этаже - гостевая комната с панорамным видом на пасеку, - говорит пчеловод. - Здесь могут останавливаться люди, которые хотят полежать на лежаке с пчелами, окрепнуть и набраться сил, послушать их жужжание, побыть с ними на одной энергетической волне, поприсутствовать в их биополе, почувствовать запах смолы маньчжурского кедра и меда. Можно ночевать или приходить просто на пару часов».

Александр о пчелах знает все: его отец с детства брал с собой в тайгу на пасеку, и у него до сих пор хранятся полувековые улья, доставшиеся от дедушки жены. Когда у него появилась своя семья, он начал задумываться о продуктах питания и об отношениях с окружающей средой.

На хуторе он с женой и тремя детьми и мамой постоянно живет с апреля по ноябрь, а на зиму уезжает во Владивосток - дети ходят «в общество», как он говорит, а сам занимается ремонтом ульев, стройкой, а также продает мед через Инстаграм, пару дней в неделю выезжая в город к семье.

Несмотря на то, что до города всего 160 км, добраться сложно из-за горного рельефа, особенно после тайфунов, которые бывают не так уж редко. В советские годы здесь была база для лыжников и ходил туристический поезд «Снежинка», а в самом поселке жило более тысячи человек. Сейчас на хуторе заселены лишь пять домов, включая дом Александра.

«Вокруг нас были земли без документов, и когда появилась программа “Дальневосточный гектар”, то мы решили их оформить. Взяли место вдоль реки, где были жилые дома лет сто назад. Там планируем расчистить все заросли и разместить дома для отдыха».

Александр говорит, что эта программа позволила людям, которые боялись бюрократической волокиты с оформлением земель в собственность, сделать все просто и бесплатно. «Массового притока людей из других регионов я здесь не вижу, хотя есть и серьезные предприниматели, которые берут по 50 гектар и пытаются развивать туризм, сельское хозяйство». Трудности в освоении гектаров не только из-за дорог, но и с электричеством. В гости заходят и таежные жители - тигры, изюбры, кабаны, медведи.

«В том году 33 ночи ходил медведь за ульями, я стрелять в него не хотел, все равно они каждый год возвращаются. В итоге решил поставить ему стеклянную банку с медом. Он ее вылизал, не разбил даже, очень культурным оказался и больше не приходил».

Впрочем, Александр надеется, что все это временные трудности, и жители городов снова будут приезжать в Тигровое, чтобы почувствовать единение с природой.

«Я хочу простора, - говорит он. - Хочу, чтобы у нас люди чувствовали себя свободно, пусть даже без электричества и интернета. И чтобы пчелы жужжали».

Сказочная горная усадьба

Супруги Виктор Атаманюк и Евгения Юрьева со своими тремя детьми переехали в глухую тайгу из Хабаровска еще в 2003 году. Сбежали из города по собственному желанию: хотелось побыть наедине с природой, отвлечься от офисных будней и попробовать «бизнес с нуля». Здесь, на горном хребте Мяо-Чан, в 8 км от ближайшего поселка по практически бездорожью, они обустроили настоящую базу отдыха без интернета, с удобствами на улице. Зато есть четыре гостевых домика с печками, настоящая русская банька на дровах и восемь северных ездовых собак, аляскинских маламутов и сибирских хаски, чтобы кататься на санях по заснеженной тайге. Дальневосточная Аляска - так Евгения называет свои владения.

«Сначала мы в течение 13 лет просто арендовали эти земли, а когда появился “Дальневосточный гектар”, оформили их по программе», - рассказывает Евгения.

За сезон к ним приезжает около тысячи человек, и места всем желающим уже становится мало. Здесь проходят и семейные экскурсии, и веселые девичники, и деловые семинары.

«Мы хотели бы построить такой гостевой дом, который мог бы принимать больше гостей одновременно и был бы проще в обслуживании, чем те, которые отапливаются печками, - говорит хозяйка. - Под этот проект мы хотели взять кредит, однако банки нам отказали, посчитав наши доходы недостаточными».

Пока что вся прибыль идет на содержание хозяйства, а это в северных условиях дикой тайги без инфраструктуры очень емко. «Мы за свой счет сделали скважину, у нас автономный бензиновый генератор, а ездим мы по заросшей дороге, оставшейся от советских геологов. Зимой возможно добраться до нас от поселка только на снегоходах, лыжах... или пешком», - говорит Евгения.

До 2020 года финансировались «дальневосточные гектары, которые реализуют сельскохозяйственные проекты, но на будущий год обещают помочь и туристической отрасли, и Евгения надеется, что скоро красоты Мяо-Чана смогут увидеть больше гостей.

Грибы шиитаке и вьетнамские свиньи

До недавнего времени Андрей Попов жил во Владивостоке и занимался видеорекламой, а затем бросил город и уехал в тайгу, в село Тимофеевка в 45 км от города, чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту. «Я всегда хотел свой дом, сад, но возможности не было. И когда появилась программа “Дальневосточный гектар”, то решил, что пора действовать, - говорит Андрей. - Взял 9 гектаров, организовал здесь небольшую ферму».

Сначала все было как у всех: курочки, козы, перепелки. «Земледелие здесь не пройдет, вся земля в огромных валунах, - говорит он. - Я хотел пару гектаров картошки посадить и даже купил трактор. Но когда сошел снег, я увидел поле в камнях и заплакал». Тогда Андрей решил завести себе черных вьетнамских свиней. Потом освоил выращивание японских лесных грибов шиитаке, которые ценятся не только на кухне, но и в медицине. «Если шиитаке удачно пойдут, отведу для них больше места», - говорит фермер.

С инфраструктурой, можно сказать, повезло: есть и сотовая связь, и дороги, и даже электричество. Учился премудростям ведения хозяйства по интернету и общаясь с более опытными фермерами. Строить дом и ухаживать за владениями ему помогает сын, который приезжает из города на каникулах.

Но и свой опыт в рекламе тоже не забывает - Андрей ведет популярный блог на YouTube и в Инстаграм, где рассказывает о своем перевоплощении из офисного работника в работника топора и лопаты, а также делится советами, как грамотно составить документы и открыть свою ферму. «Важно правильно выбрать и оформить земли, на которых можно заниматься сельским хозяйством, особенно если человек до этого не был связан с этим», - говорит он.