Как работали русские ремесленники в XX веке (ФОТО)

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Russia Beyond

Архивное фото
В эпоху особой ценности hand made, предлагаем взглянуть на атмосферные старые фото русских кустарей.

Одним из самых востребованных промыслов было производство деревянных ложек. Кстати, ложки использовались далеко не только как столовый прибор. На фото - нижегородские кустари, 1897

Максим Дмитриев/МАММ/МДФ

А вот город Павлово нижегородской области славился мастерами по металлу. Они изготавливали замки, ножи - и подносы, как на этом фото 1900-х годов.

Павловский исторический музей

В местах с неплодородными землями крестьяне все больше переходили от сельского хозяйства к кустарным промыслами - они просто были более выгодными и требовали меньше усилий. На фото - звенигородские девушки работают на вязальных машинах, 1918

МАММ/МДФ

Таких сапожников, работающих на улице с упрощенными материалами и инструментами, называли «холодными сапожниками». Это выражение раньше также применялось к людям, которые неумело работают. Фото из города Кимры Тверской области, 1920-е

Леонид Шокин/МАММ/МДФ

Серьезный сапожник с личной мастерской выглядел так (фото 1930-х). Но и оплачивался по-другому. 

Леонид Шокин/МАММ/МДФ

У особо привилегированных были подмастерья, 1930. Попасть на работу к мастеру для детей из малоимущих семей было удачей, за место «держались».

Леонид Шокин/МАММ/МДФ

Еще один популярный промысел - изготовление валенок, которые были самой ходовой обувью в русские морозы. На фото - первый этап, подготовка войлока. 1930

Леонид Шокин/МАММ/МДФ

Самый важный этап - собственно «валяние» будущих валенок. Таким образом ремесленник разминает заготовку, подготавливает ее для будущей формы и текстуры. 

Леонид Шокин/МАММ/МДФ

Финальный этап - обработка пемзой 

Леонид Шокин/МАММ/МДФ

Ни один русский базар не обходился без изделий, плетенных из березовой коры или кореньев других деревьев (например, ивы). Самая известная поделка - лапти - ушли в историю, а вот корзины - до сих пор очень популярны (на фото 1930-х плетут именно ее).

МАММ/МДФ

В СССР постепенно многие производства приняли промышленный характер, и все же кустари в отдельных селах оставались еще долго. На фото крестьянин занимается выделкой овчины для теплых полушубков бойцам советской армии, 1941. 

Сергей Коршунов/МАММ/МДФ

История
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