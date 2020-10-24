Как работали русские ремесленники в XX веке (ФОТО)

Одним из самых востребованных промыслов было производство деревянных ложек. Кстати, ложки использовались далеко не только как столовый прибор. На фото - нижегородские кустари, 1897

А вот город Павлово нижегородской области славился мастерами по металлу. Они изготавливали замки, ножи - и подносы, как на этом фото 1900-х годов.

В местах с неплодородными землями крестьяне все больше переходили от сельского хозяйства к кустарным промыслами - они просто были более выгодными и требовали меньше усилий. На фото - звенигородские девушки работают на вязальных машинах, 1918

Таких сапожников, работающих на улице с упрощенными материалами и инструментами, называли «холодными сапожниками». Это выражение раньше также применялось к людям, которые неумело работают. Фото из города Кимры Тверской области, 1920-е

Серьезный сапожник с личной мастерской выглядел так (фото 1930-х). Но и оплачивался по-другому.

У особо привилегированных были подмастерья, 1930. Попасть на работу к мастеру для детей из малоимущих семей было удачей, за место «держались».

Еще один популярный промысел - изготовление валенок, которые были самой ходовой обувью в русские морозы. На фото - первый этап, подготовка войлока. 1930

Самый важный этап - собственно «валяние» будущих валенок. Таким образом ремесленник разминает заготовку, подготавливает ее для будущей формы и текстуры.

Финальный этап - обработка пемзой

Ни один русский базар не обходился без изделий, плетенных из березовой коры или кореньев других деревьев (например, ивы). Самая известная поделка - лапти - ушли в историю, а вот корзины - до сих пор очень популярны (на фото 1930-х плетут именно ее).

В СССР постепенно многие производства приняли промышленный характер, и все же кустари в отдельных селах оставались еще долго. На фото крестьянин занимается выделкой овчины для теплых полушубков бойцам советской армии, 1941.