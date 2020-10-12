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Как выглядели люди разных национальностей в Российской Империи (ФОТО)
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12 ОКТЯБРЯ 2020
Russia Beyond
Кунсткамера/russiainphoto.ru
В петербургской Кунсткамере хранятся фотографии представителей сотен народностей, проживавших в России. Вот лишь 20 из них.
1. Русский крестьянин, Рязанская губерния, 1900 - 1905
Кунсткамера/russiainphoto.ru
2. Белорусские крестьяне, Могилевская губерния, 1903
Кунсткамера/russiainphoto.ru
3. Украинский крестьянин, Черниговская губерния, 1900-1905
Кунсткамера/russiainphoto.ru
4. Поляк из Привислинских губерний (совр. Польша), 1903
Кунсткамера/russiainphoto.ru
5. Карельский крестьянин из Петрозаводска (Олонецкая губерния, ныне республика Карелия), 1900-1905
Михаил Круковский/Кунсткамера/russiainphoto.ru
6. Коми-зырянин из Вологодской губернии, 1906
Кунсткамера/russiainphoto.ru
7. Армянка из Бакинской губернии (ныне Азербайджан), 1883
Кунсткамера/russiainphoto.ru
8. Грузинка из Тифлисской губ. (ныне Тбилиси, Грузия), кон. XIX века
Кунсткамера/russiainphoto.ru
9. Аварец из Дагестана, 1883
Кунсткамера/russiainphoto.ru
10. Кабардинец из Кабарды (ныне Республика Кабардино-Балкария), кон. XIX века
Кунсткамера/russiainphoto.ru
11. Лакец из Дагестана, 1883
Кунсткамера/russiainphoto.ru
12. Калмычка из Астраханской губ., кон. XIX - нач. XX вв.
Кунсткамера/russiainphoto.ru
13. Татарин из Казанской губернии (ныне Республика Татарстан), 1880
Кунсткамера/russiainphoto.ru
14. Башкир из Уфимской губернии (ныне Республика Башкортостан), 1900-1905
Кунсткамера/russiainphoto.ru
15.
Айн
с острова Сахалин, кон. XIX в.
Кунсткамера/russiainphoto.ru
16. Манси из Пермской губернии, 1908
Кунсткамера/russiainphoto.ru
17.
Ительменка
с Камчатки, 1911
Кунсткамера/russiainphoto.ru
18. Тофаларки из Иркутской губернии, 1900-1905
Кунсткамера/russiainphoto.ru
19. Тувинцы из Урянхайского края (ныне Республика Тува), 1900-1905
Кунсткамера/russiainphoto.ru
20. Эвенки (тунгусы) из Забайкальской области, 1912
Кунсткамера/russiainphoto.ru
Народы России
История
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