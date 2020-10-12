Как выглядели люди разных национальностей в Российской Империи (ФОТО)

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Russia Beyond

Кунсткамера/russiainphoto.ru
В петербургской Кунсткамере хранятся фотографии представителей сотен народностей, проживавших в России. Вот лишь 20 из них.

1. Русский крестьянин, Рязанская губерния, 1900 - 1905

Кунсткамера/russiainphoto.ru

2. Белорусские крестьяне, Могилевская губерния, 1903

Кунсткамера/russiainphoto.ru

3. Украинский крестьянин, Черниговская губерния, 1900-1905

Кунсткамера/russiainphoto.ru

4. Поляк из Привислинских губерний (совр. Польша), 1903

Кунсткамера/russiainphoto.ru

5. Карельский крестьянин из Петрозаводска (Олонецкая губерния, ныне республика Карелия), 1900-1905

Михаил Круковский/Кунсткамера/russiainphoto.ru

6. Коми-зырянин из Вологодской губернии, 1906

Кунсткамера/russiainphoto.ru

7. Армянка из Бакинской губернии (ныне Азербайджан), 1883

Кунсткамера/russiainphoto.ru

8. Грузинка из Тифлисской губ. (ныне Тбилиси, Грузия), кон. XIX века

Кунсткамера/russiainphoto.ru

9. Аварец из Дагестана, 1883

Кунсткамера/russiainphoto.ru

10. Кабардинец из Кабарды (ныне Республика Кабардино-Балкария), кон. XIX века

Кунсткамера/russiainphoto.ru

11. Лакец из Дагестана, 1883

Кунсткамера/russiainphoto.ru

12. Калмычка из Астраханской губ., кон. XIX - нач. XX вв.

Кунсткамера/russiainphoto.ru

13. Татарин из Казанской губернии (ныне Республика Татарстан), 1880

Кунсткамера/russiainphoto.ru

14. Башкир из Уфимской губернии (ныне Республика Башкортостан), 1900-1905

Кунсткамера/russiainphoto.ru

15. Айн с острова Сахалин, кон. XIX в.

Кунсткамера/russiainphoto.ru

16. Манси из Пермской губернии, 1908

Кунсткамера/russiainphoto.ru

17. Ительменка с Камчатки, 1911

Кунсткамера/russiainphoto.ru

18. Тофаларки из Иркутской губернии, 1900-1905

Кунсткамера/russiainphoto.ru

19. Тувинцы из Урянхайского края (ныне Республика Тува), 1900-1905

Кунсткамера/russiainphoto.ru

20. Эвенки (тунгусы) из Забайкальской области, 1912

Кунсткамера/russiainphoto.ru

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