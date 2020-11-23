Самые мистические дома старой Москвы в неоготическом стиле

Настоящей европейской готики в Москве нет. Но зато много поздних талантливых стилизаций, которые поразят даже знатоков.

Настоящих средневековых зданий в Москве практически не сохранилась, она часто горела. На рубеже 19-20 веков Москва переживала бум градостроительства: появились новые заводы, церкви и доходные дома по оригинальным проектам. Кроме очень популярного в то время «русского стиля», архитекторы вдохновлялись и старой Европой, превращая купеческие особняки и городские фабрики в готические «средневековые» замки. Давайте посмотрим, что сегодня осталось от этих творений.

1. Электрозавод

Здание электрозавода сегодня. Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

На востоке Москвы в 1915 году был построен старинный завод электрических ламп и трансформаторов. Изначально он предназначался для производства резиновых галош и автомобильных шин русско-французского товарищества. Архитектурный проект включал множество башенок и шпилей в псевдоготическом стиле, но из-за революции 1917 года строительство забросили.

Достраивали его уже в 1925-1928 годах, правда, без излишеств. Зато в нем расположился советский промышленный гигант.

Электрозавод в ранние советские годы. Александр Родченко/МАММ/МДФ

На Электрозаводе производилась техника для машиностроительных заводов и железных дорог. После распада СССР завод не пережил экономический кризис: производство встало, помещения начали сдавать. Сегодня цеха ждут реконструкции.

2. Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

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Крупнейший в России католический собор, построенный в 1901-1911 годах на Малой Грузинской улице в центре Москвы. Это кафедральный собор, где проходят службы на не только на русском, но и на испанском, английском, польском, французском, даже корейском языках. Сюда часто приходят и жители города, и туристы, чтобы послушать концерты органной музыки.

Архитектор Фома Богданович‑Дворжецкий спроектировал здание в неоготическом стиле, который отличает кладка из красного кирпича, высокие черные крыши и стрельчатые окна. Историки считают, что он вдохновлялся образами Вестминстерского аббатства и собора в Милане.

3. Аптека Феррейна

Так аптека выглядит с Никольской улицы. Константин Кокошкин/Russian Look Константин Кокошкин/Russian Look

Это очень необычное по архитектуре здание расположено на главной туристической улице Москвы, Никольской. Бывшая аптека владельца фармацевтической компании Владимира Феррейна, а ныне - магазин хрусталя, была построена в конце 1890-х. Ее фасады оформлены в классическом стиле ренессанс с массивными окнами и скульптурами греческой богини здоровья Гигиеи.

А так - со стороны Третьяковского проезда. mos.ru

А вот если посмотреть на этот дом со стороны Третьяковского проезда, то увидите настоящий готический замок из красного кирпича с красивой башенкой. По задумке архитектора, он предназначена для маскировки печной трубы. До Революции 1917 года на башенке были часы, утраченные в советское время.

4. Особняк Саввы Морозова

Shakko (CC BY-SA 4.0) Shakko (CC BY-SA 4.0)

Усадьба для жены известного промышленника и мецената Зинаиды была построена по проекту не менее известного архитектора Федора Шехтеля. Морозов был англоманом и учился в Кембридже, а потому выбрал для дома стиль английской неоготики. Парадные интерьеры этого особняка делают его похожим на старинный замок. Оформлял их художник Михаил Врубель.

После национализации здание передали в ведение Министерства иностранных дел - здесь до сих пор проходят приемы иностранных дипломатов.

5. Сандуновские бани

Борис Кавашкин/TASS Борис Кавашкин/TASS

Знаменитые московские публичные бани располагаются в тихом переулке в центре Москвы. Сами бани были созданы в 1808 году, однако готическое здание, где они размещаются, построено лишь в 1890-х.

Агентство Москва Агентство Москва

Интерьеры также сделаны в неоготическом стиле с высокими скамьями и потолками со сводами. Для отделки использовали итальянский мрамор и английскую плитку. Внутреннее убранство может дать фору любому особняку. Бани до сих пор открыты для посетителей, причем как для желающих попариться, так и для туристов.

6. Театральный музей Бахрушина

Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

Купец Алексей Бахрушин коллекционировал театральные костюмы, декорации и предметы искусства, которые привозил из поездок по России. Для строительства театрального музея в 1894 он выбрал небольшой участок земли в Замоскворечье (сегодня эта улица носит его имя). И фасады, и интерьеры выдержаны в стиле английской готики, что как нельзя лучше подходит для театральной драмы. Еще в 1913 году он передал музей и коллекцию в дар Академии наук, оставаясь на посту смотрителя. Этот статус он сохранил и при советской власти,

Вячеслав Прокофьев/TASS Вячеслав Прокофьев/TASS

Сегодня здесь по-прежнему располагается театральный музей. Верхний этаж был надстроен в конце 1930-х годов, так как коллекция постоянно дополнялась.

7. Водонапорная башня

Станция малой окружной железной дороги Угрешская на юго-востоке города - одна из старейших в Москве. Историческое здание станции и водонапорной башни были построены в самом начале 20 века и не так давно отреставрированы.

Издалека кажется, что это не водонапорная башня, а башня какого-нибудь средневекового монастыря или замка. Сегодня она признана объектов культурного наследия Москвы.