Зачем в Москве переименовывали станции метро?

Из 275 станций московского метро 28 меняли свои названия, причем некоторые по несколько раз. По большей части, это станции первой очереди, открытые в 1935 году.

Политика топонимики

Первой станцией, которая сменила название, была Улица Коминтерна. Коминтерн - это международная коммунистическая организация, которая прекратила существование в 1943 году, и после войны в Москве решили переименовать улицу, названную в ее честь. В 1946 году станция получила название Калининской (сегодня это Александровский сад, который несколько дней в 1990 еще успел побыть «Воздвиженкой»).

Олег Власов/ТАСС;Konstantin Kokoshkin/Russian Look Олег Власов/ТАСС;Konstantin Kokoshkin/Russian Look

До 1957 года станция Кропоткинская называлась Дворцом советов. В этом районе планировалось построить самую грандиозную сталинскую «высотку» на месте снесенного Храма Христа Спасителя. Проект, однако, так и не был осуществлен, а после смерти Сталина станция получила название по находящейся наверху Кропоткинской улице.

«Дворец Советов» метро имени Кагановича. 1935 год. Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ

Основной же причиной смены названий была, конечно, политика. Изначально сам метрополитен носил имя Лазаря Кагановича, сподвижника Иосифа Сталина. Тот руководил строительством первой линии и в целом занимался составлением генерального плана по реконструкции Москвы как «столицы пролетариата».

В 1955 году во времена правления Никиты Хрущева и развенчания «культа личности» Сталина московскому метро было присвоено имя Владимира Ленина.

Кропоткинская станция метро имени Ленина. Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

На новых станциях метро, открытых после распада СССР, пишут просто «Московский метрополитен», хотя официально принадлежность к Ленину не отменяли.

Станция Зябликово. На входе уже нет отсылки к Ленину. Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Станции, которые носили имена соратников Сталина, также во времена Хрущева сменили свои названия. Кроме того, некоторые станции были названы в честь района или улицы, и если у той менялось название, то приходилось переименовывать и станцию.

Так, до 1961 года в Москве была станция Сталинская с пятиметровой скульптурой вождя. Теперь это Семеновская.

Сталинская и Семеновская в разное время. Грановский Н. С.; Nikolai Galkin/TASS Грановский Н. С.; Nikolai Galkin/TASS

Самое масштабное переименование станций произошло в 1990-м, когда новая администрация города решила избавиться от советских названий. В один день переименовали 11 станций метро, названных в честь революционеров. Щербаковская стала Алексеевской, Горьковская - Тверской, Площадь Ногина - Китай-городом, Кировская - Чистыми прудами. Мягко говоря, это сильно запутало пассажиров, а некоторые москвичи старшего поколения до сих пор по старой памяти называют Лубянку Дзержинской.

При этом некоторые станции сохранили советские названия, например, Марксистская и Кропоткинская, хотя их тоже планировали переименовать.

«Я до сих пор иногда путаю Театральную и Тверскую - обе переименованы и обе на "Т", Выхино до сих пор ухо режет, а, когда поехали на последний звонок в 1991 году на Китай-город на теплоходах кататься, мои одноклассники не поверили, что станция с таким названием вообще есть», - вспоминает житель города.

В 2015 году власти города впервые вынесли на общественное обсуждение вопрос о переименовании станции. Речь шла о Войковской, названной по имени революционера Петра Войкова. В итоге жители города проголосовали против смены названия, но не из-за симпатии к его личности, а потому, что привыкли именно к такому названию.

Какие станции меняли названия чаще других?

Некоторые станции меняли свое название по три раза. Кроме упомянутого выше Александровского сада (Улица Коминтерна-Калининская-Воздвиженка-Александровский Сад), такая судьба постигла станцию Партизанскую на востоке Москвы. Открытая в 1944 году, она изначально носила очень длинное название: Измайловский ПКиО (парк культуры и отдыха) им. Сталина. В 1947 году станцию переименовали для удобства просто в Измайловскую. При этом в 1963 году станцию переименовали вновь - теперь она называлась Измайловским парком, «отдав» свое имя следующей за ней станции. А в 2005 году ее переименовали в Партизанскую в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне.

Партизанская. Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Еще одна интересная история связана с метро Алексеевская. Именно такое название предлагалось дать этой станции, открытой в 1958 году - раньше здесь было одноименное село. Затем было решено назвать эту станцию Щербаковской в честь Александра Щербакова, политика из окружения Сталина. Об этом узнал Никита Хрущев, который имел с ним напряженные отношения, и буквально за несколько дней до открытия станции, строителям пришлось спешно менять все вывески. Станцию назвали коротко и политкорректно, Мир. Название «Щербаковская» вернули уже после Хрущева, в 1966. Алексеевской она стала в 1990.

Алексеевская. Татьяна Макеева/TASS Татьяна Макеева/TASS

Рекордсменом по числу переименований стала станций Охотный ряд, открытая в 1935 году на месте торговых рядов. Когда метро переименовали в честь Ленина в 1955, в качестве компенсации именем Кагановича назвали эту станцию метро.

Охотный ряд, 1954 и Проспект Марса, 1986. TASS; Рыжков/Московский рабочий, 1954 TASS; Рыжков/Московский рабочий, 1954

Просуществовало такое название всего два года, когда в 1957 году партийный деятель попал в опалу к Хрущеву. Станции вернули прежнее название. А вот в 1961 году ее вновь переименовали- уже в честь только построенного неподалеку Проспекта Маркса. В 1990 вместо проспекта вернули исторические улицы Театральный проезд и Моховую, а станции вернули название Охотный ряд.