Зачем в СССР строили метро в жилых домах? (ФОТО)

Жителям этих домов не придется тратить время на дорогу до метро. Достаточно спуститься на первый этаж.

Хотели бы жить поближе к метро? А что скажете, если метро будет прямо в вашем доме? Здания со встроенным входом в «подземку» появились в Москве по большей части в конце 1930-х-1950-х. Это был расцвет строительства новой столицы в стиле монументального «сталинского ампира», и архитекторы - пионеры своего времени - предлагали весьма необычные решения для строительства зданий, цель которых было максимальное уплотнение. Одним из них было встраивание вестибюлей метро в жилые дома.

Бывший доходный дом на Охотном ряду

Дарья Соколова Дарья Соколова

Все началось в самом центре Москвы, когда в 1935 открылась одна из первых станций метро Охотный ряд. При проектировании вестибюлей строители столкнулись с проблемой - район был очень плотно застроен, и архитекторы решили использовать для выхода и входа пассажиров первый этаж старинного особняка первой трети XIX века. Просто не нашли другого места, чтобы не перекрывать движение по центральной улице и не сносить дома.

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До строительства метро в этом здании сдавались квартиры, а также располагался магазин зеркал и мясная лавка. В 1930-е годы здание перестроили: верхние этажи лишились балконов и эркеров, а первый этаж превратили в вестибюль метро. Сейчас большую часть этого дома занимают административные помещения театра.

Дарья Соколова Дарья Соколова

Высотка на Красных воротах

Этот элитный жилой дом - один из «семи сестер», как называют высотные дома 1947-1957 годов на Садовом кольце, построенные в стиле того же «сталинского ампира». В его центральном корпусе в советские году размещалось Министерство транспортного строительства, а в боковых - около 270 квартир.

Дарья Соколова Дарья Соколова

Первый этаж этой высотки занимает вход на станцию метро «Красные ворота». Вентиляционная шахта, изящно задекорированная под «беседку» с колоннами, расположена во дворе. Все корпуса, а также служебные помещения метро связаны общий подвалом.

Архитектор Алексей Душкин планировал сделать входы в метро во всех «сталинских высотках», однако проект удалось реализовать только на Красных воротах. Строительство вестибюля станции и фундамента здания велось параллельно для экономии времени. Чтобы здание не провалилось в котлован от вестибюля, грунты вокруг стройки искусственно замораживали, а само здание возводили с отклонением от вертикальной оси, чтобы потом при осадке оно выровнялось. Просто чудо инженерной мысли!

Дарья Соколова Дарья Соколова

«Удобно, что метро прямо в доме. Я выхожу из подъезда, поворачиваю за угол — и всё, - рассказывает местная жительница Ася Соскова. - Я живу на четвёртом этаже, окна выходят во двор, внутри двора расположен детский сад. Шума с улицы почти не слышно».

Дом на Проспекте Мира

Дарья Соколова Дарья Соколова

Станция «Проспект Мира» на Кольцевой линии была открыта в 1952 году. Вход и выход встроен в жилое здание по адресу Проспект Мира, 38. Изначально оформленная на сельскохозяйственную тематику станция до 1966 года называлась «Ботаническим садом» (рядом находится Ботанический сад МГУ). Фасад дома, построенного годом позже, также украшен барельефами с растительными орнаментами, и смотрится очень органично в паре с вестибюлем.

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Этот дом предназначался для самих строителей метро, как писали газеты тех времен. В центральной части 13 этажей, в боковых по восемь. В Москве дом на Проспекте Мира стал одним из последних представителей сталинской архитектуры.

Дом на Автозаводской улице

Дарья Соколова Дарья Соколова

Изначально южный вестибюль станции метро «Автозаводская» был построен в 1943 году отдельно на улице, однако его планировали вписать в жилой дом для удобства жителей.

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В этом районе уже тогда велось активное строительство домов для работников автомобильного Завода имени Сталина, и по плану архитектора Алексея Душкина (который занимался и высоткой на Красных Воротах), в 1961 году этот вестибюль встроили в новый дом.

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Строительство велось несколько лет, и если присмотреться, то можно заметить, что этот дом состоит из трех секций: двух боковых и одной центральной, в которой и расположен вход в метро. В самом вестибюле над входом над станцию располагаются еще и служебные помещения для сотрудников метро. При этом особого дискомфорта и вибраций такое соседство не создает для жителей, ведь большая часть вестибюля оказалась во дворе этого дома.

Дарья Соколова Дарья Соколова

Дом для железнодорожников

На площади у Курского вокзала столько выходов из метро, что этот обычно остается незамеченным. Станция «Курская» Арбатско-Покровской линии была открыта в 1938 году, а один из выходов расположился прямо в жилом доме, построенном в 1932 году в стиле конструктивизма для сотрудников железной дороги.

Татьяна Макеева/TASS Татьяна Макеева/TASS

Сейчас этот дом занимают не только обычные квартиры, но и офисные помещения.

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Дом с башенкой на Смоленской

Этот дом-замок 1950-х для советской элиты на Смоленском бульваре возводил легендарный архитектор Иван Жолтовский. Его упрекали в чрезмерном «украшательстве», и башню он строил на собственные средства. До этого грандиозного проекта он занимался типовыми домами, но хотел, чтоб архитектура радовала глаз и простых горожан.

А.Савин А.Савин

Кроме того, на первом этаже расположился вестибюль станции Смоленская Филевской линии. Как говорят местные жители, близкое соседство с метро не доставляет неудобств.

Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

«Не слышно даже малейшего шума метрополитена, который находится буквально под домом. Высота потолков в подвале – 7 метров. Там построены укрепляющие сваи, амортизирующие подушки, которые и позволили сделать выход со станции «Смоленская» в этом доме».

Двор на Павелецкой с секретом

Дарья Соколова Дарья Соколова

Вестибюль станции метро «Павелецкая» кольцевой линии занимает первый этаж здания на Новокузнецкой улице. Этот дом, построенный в 1950-х, занимает государственный институт по проектированию метрополитена Метрогипротранс и оно вплотную примыкает к обычному жилому многоквартирного дому. А большая часть вестибюля как раз и расположена во дворе, но видно это только издалека.