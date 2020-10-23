5 самых красивых усадеб Москвы (ФОТО)

1. Кусково

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Одна из самых красивых усадеб России принадлежала графскому роду Шереметевых. Расцвет и строительство невероятного дворца приходится на XVIII век. На территории усадьбы есть деревянный дворец, регулярный и английский парки, несколько флигелей, стилизованных под иностранные постройки: Голландский, Итальянский и Швейцарский домик, а также большая оранжерея, где выращивали редкие фрукты. Есть легенда, что граф Шереметев решил удивить Екатерину II и зимой презентовал ей корзину персиков из своей оранжереи - для XVIII века невиданная экзотика.

2. Останкино

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У богатейших Шереметевых была и другая усадьба, гораздо ближе к центру города. Здесь также были оранжереи и высаживались редкие деревья и растения. Кроме того, на территории усадьбы есть уникальная узорчатая церковь XVII века. Более всего же эта усадьба известна своим крепостным театром, для которого был построен специальный дворец со сценой и зрительным залом. На его сцене блистала тайная возлюбленная Николая Шереметева Прасковья Жемчугова. В конце XVIII века в Петербурге уже были императорские театры, но театр Шереметева приглашали выступить перед царской четой.

3. Царицыно

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Грандиозный проект «подмосковного Царского Села» задумала Екатерина II. На строительство была выделена огромная сумма, однако, императрица быстро охладела к затее и остановилась в Царицыне лишь раз. Дворцовый комплекс XVIII века был построен по проекту главных архитекторов эпохи - Василия Баженова и Матвея Казакова и получился редким для России примером псевдоготики. Кстати, дворец выполнен из красного и белого кирпича, что по задумке архитекторов должно было перекликаться с гаммой Кремля и Красной Площади. Это был первый столь масштабный дворцовый ансамбль за пределами столичного Петербурга, и одной из главных его особенностей также стал большой и живописный «пейзажный парк».

4. Кузьминки

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Эта усадьба принадлежала дворянскому роду Строгановых, а позже как приданое отошла породнившимся с ними князьям Голицыным. Эту усадьбу в разное время посещали многие цари от Петра I до Александра II. Реликвией и силой притяжения в это место был список иерусалимской иконы Влахернской Божьей матери, в честь которой здесь построили деревянную, а затем каменную церковь в стиле классицизм. При Голицыных в XVIII веке усадьба расширяется, перестраивается барский дом. К сожалению, все красоты не сохранились до наших дней - усадебный дом сгорел незадолго до революции. Зато сохранились несколько флигелей, оранжерея, красивейший конный двор. Кроме того, в усадьбе есть большой парк с системой прудов и живописными мостиками.

5. Архангельское

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Усадьба сменила много хозяев - уже знакомых нам Шереметевых и Голицыных, а также Юсуповых - все это древнейшие и богатейшие русские графско-княжеские фамилии. Этот дворцовый ансамбль формировался в конце XVIII - нач. XIX века и вполне походит на роскошные петербургские загородные резиденции царей. Здесь есть регулярный парк с огромным количеством скульптур, несколько дворцов, свой театр и даже фамильный храм-усыпальница Юсуповых с колоннадой. Живописный ландшафт венчает вид на Москву-реку.