5 шедевров индустриальной архитектуры Москвы (ФОТО)

Промышленные здания обладают особой магией! Многие из этих заводов и фабрик уже не используются по назначению, но по-прежнему украшают собой столицу.

1. Арма

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Недалеко от Курского вокзала находится одно из самых интересных мест в Москве. Здесь расположен целый бизнес-квартал, множество модных кафе, а в переулках тик-токеры снимают очередные вирусные видео. С середины 19 века и до начала 2000-х эти территории принадлежали заводу «Арма», который производил газовое оборудование для освещения московских улиц. Руку к созданию завода приложили английские архитекторы и голландские предприниматели, а потому облик «Армы» очень походит на подобные европейские промышленные объекты.

Так выглядел завод в 1910-х. Московское городское общественное управление Московское городское общественное управление

Центральной частью завода стали четыре 20-метровых газгольдера, построенные еще в 1865 году. Они соседствуют с заводскими корпусами в стиле модерн начала 20 века. До 1940-х годов, когда был построен газопровод Саратов-Москва, этот завод был главным поставщиков газа в городе. Затем здесь стали производить газовые плиты, горелки и арматуру.

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В 2002 завод закрыли, а в 2010-х территорию переделали в общественное пространство и бизнес-квартал «Арма».

2. «Красный октябрь»

Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

Кондитерская фабрика, основанная в 1851 году немецким кондитером Теодором Эйнемом, известна на всю страну (и даже за рубежом) своими конфетами «Мишка косолапый» и «Красная шапочка», а также шоколадом «Аленка». На Берсеневскую набережную в центре Москвы фабрика переезжает в конце 1880-х, и это здание до сих пор считается одной из достопримечательностей города. А какой здесь стоял запах! С 1913 года и до революции «Товарищество Эйнем» было поставщиком императорского двора, а уже при советской власти фабрику переименовали в «Красный октябрь», однако названия многих конфет остались прежними.

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

В 2007 году фабрика переехала в новый производственный корпус на Красносельской, а старое здание превратилось в творческий кластер. Здесь расположен институт «Стрелка», выставочные залы, модные клубы. Один из цехов фабрики превратился в музей, куда можно сходить на экскурсию.

3. Бадаевский пивоваренный завод

Михаил Джапаридзе/TASS Михаил Джапаридзе/TASS

Необычное здание пивзавода в районе Дорогомилово основали в 1875 году. В этом домике с башнями был зал дегустации, а за них находятся цеха из красного кирпича. До революции Трехгорный завод производил самое большое количество пива в стране, причем две трети потребителей жили в Москве. За качеством напитка следили приглашенные пивовары из Германии. Во времена антиалкогольных кампаний разных лет заводу приходилось перепрофилироваться и выпускать и напитки «без градуса», и сухой лед, и даже взрывчатые вещества для нужд армии. В советские годы завод получил имя революционера Бадаева и снова стал варить пиво.

Михаил Джапаридзе/TASS Михаил Джапаридзе/TASS

В 2006 году производство закрылось, а в бывших цехах разместился бизнес-центр.

4. Электрозавод

Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Хотите немного готики? Отправляемся на восток Москвы, где расположился старинный завод электрических ламп и трансформаторов. Завод, основанный в 1915 году, предназначался для производства резиновых галош и автомобильных шин русско-французского товарищества. Архитектурный проект включал множество башенок и шпилей в псевдоготическом стиле, но из-за революции 1917 года строительство забросили. Достраивали его уже в 1925-1928 годах, правда, без излишеств, но зато превратив в советского промышленного гиганта. На Электрозаводе производилась техника для машиностроительных заводов и железных дорог.

Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

После распада СССР завод переживает экономический кризис: производство встало, помещения начали сдавать. Сегодня цеха ждут реконструкции.

5. Фабрика Станиславского

Промышленный квартал в районе Таганской раньше занимала фабрика про производству золотых и серебряных нитей: они использовались для украшений военных мундиров и парадной одежды. Фабрика работала с начала 19 века практически до революции. В советские годы здесь был кабельный завод «Электропровод».

Сегодня на этом месте находится бизнес-центр и новые общественные пространства.