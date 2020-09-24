Москва в первые годы советской власти (ФОТО)

Сегодня по фотографиям Наума Грановского можно проследить, как менялся облик столицы и развивалась архитектура города с 1920-х вплоть до 1980-х, от купеческой Москвы начала века до сталинского ампира и модернизма.

Вид на Сухаревский рынок и Сухареву башню. 1920-е Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

С 1918 года после переноса столицы из Петербурга в Москву и переезда туда советского правительства начался процесс перестройки города. Москва должна была стать не просто сердцем страны советов, но столицей первого в мире социалистического государства.

В 1920-е годы началась активная перепланировка города, скоро появятся первые дворцы и дома-культуры, здания газетных редакций. Но на фотографиях Наума Грановского в этот период нет строек и почти нет новой архитектуры и можно увидеть то, как выглядел город при старом режиме.

Каланчёвская площадь. 1929 Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

«Он ловит старую, уже почти ушедшую Москву. При просмотре этих фотографий создеётся впечатление, что Грановский снимает эталонные виды, с которыми будут сравниваться все последующие изображения», — считает директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачёва.

Храм Христа Спасителя, 1927 Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

В 1920-х Грановский - молодой корреспондент «Фотохроники ТАСС». В начале своего творческого пути он еще только пробует различные съемочные приемы. В его архиве можно встретить кадры, выполненные в стиле конструктивизма.

Шуховская башня. 1929 Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

В 1930-е годы архитектура становится частью политики. Новые здания, проспекты и площади должны стать видимым воплощением успехов молодого советского государства. Так, Грановский уже осознанно начинает отслеживать процесс строительства новой Москвы.

Здание издательства «Правда». 1934 Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

Слава Наума Грановского как «летописца московского» начинается с 1934 года, в период его работы фотографом издательства «Изогиз», одной из приоритетных задач которого была съёмка архитектуры «растущей и цветущей» страны.

Вид на Москворецкий мост и Московский Кремль. 1939 Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

Постепенно к концу 1930-х годов формируются фирменные черты городской съёмки Наума Грановского: строго выверенная композиция, перспектива уходящего вдаль проспекта и высокая линия горизонта.

Вид на Большой Каменный мост. Конец 1930-х Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

Город превращается в огромную стройплощадку: расширяется улица Горького (ныне Тверская), появляются здания гостиницы «Москва», Библиотеки имени В. И. Ленина, Дома на набережной. На месте старых кварталов Охотного Ряда, Китай-города, Зарядья появляются новые площади и улицы.

Манежная площадь. Вид на гостиницу «Москва». 1930-е Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

Идёт масштабное строительство метрополитена. Вершиной этого процесса станет принятие в 1935 году Генерального плана реконструкции Москвы, который с некоторыми корректировками будет действовать до начала 70-х годов. В Москву приходит Большой стиль, тот, что впоследствии назовут сталинским.

Наземный вестибюль станции метро «Динамо». 1930-е Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

«Когда смотришь на проектную графику советских архитекторов, ту, что представляли на обсуждение, создаётся странное впечатление: эти величественные здания предназначены для какого-то другого города. Они огромны, подавляющи; машины, люди, иногда даже самолёты на фоне этих громадных сооружений смотрятся игрушками», - пишет Елизавета Лихачёва к монографии «Наум Грановский 1920-1980». По ее словам, эта архитектура не про человека и не для человека, но про величие и мощь государства

Большой театр. 1930-е Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

Но на фото Грановского не только «тоталитарная архитектура», он снимает город, отслеживает его развитие и меняющийся облик. Вновь и вновь приходит на одни и те же площади и улицы.

ВСХВ. Павильон Центральных областей РСФСР. 1939 Наум Грановский/Галерея Люмьер Наум Грановский/Галерея Люмьер

Но, главное, Грановский снимает москвичей. И по словам Елизаветы Лихачевой, происходит удивительная метаморфоза: «то, что в графике выглядит подавляющим, в городе воспринимается естественно, Грановский масштабирует Большой стиль до уровня человеческого восприятия».

Ретроспектива «Москва Наума Грановского 1920-1980» к 110-летнему юбилею автора проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер при поддержке фонда Still Art до 31 октября 2020 года