10 самых красивых фонтанов Санкт-Петербурга (ФОТО)

В городе на Неве и в его окрестностях можно найти более ста действующих фонтанов: от роскошных старинных до современных музыкальных. Выбрать из них самые-самые было непросто, но мы справились.

1. Фонтан «Пирамида» в Летнем саду

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История Петербурга как города фонтанов началась именно в Летнем саду. Первые фонтаны были построены здесь по указу Петра Первого еще в 1705 году. Некоторые из них воссоздали в наше время, сохранив исторический облик.

Фонтан «Пирамида», построенный в 1724 и реконструированный в 2010-х, находится на главной аллее. Если присмотреться, то можно увидеть, как струи воды образуют фигуру, заявленную в названии.

2. Фонтан «Коронный» в Летнем саду

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Спроектированный в 1725 году, этот фонтан украшал один из входов в Летний сад. По задумке архитектора, водные струи составляют композицию в форме короны.

Исторический фонтан просуществовал недолго - он был разрушен во время наводнения 1777 года, но в 2010 его восстановили по старым чертежам и картинам.

3. Фонтан в Александровском саду

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Возле здания Адмиралтейства находится один из самых любимых жителями Питера фонтанов. Он действует с 1879 года и до недавнего времени был одним из самых высоких в городе - его струи бьют вверх на 17 метров.

У фонтана на Неве высота центральной струи достигает 60 метров, но он перестал работать из-за кризиса в 2009 году, и его разобрали. А вот поющий фонтан в Кронштадте (номер 7 в этом списке) бьет вверх на 30 метров.

4. Фонтан «Омега» на Песочной набережной

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А этот необычный хай-тек фонтан в форме буквы греческого алфавита построен уже в наши дни, в начале 2000-х.

Семиметровая «Омега» наклонена на 45 градусов, и струи падают в огромную чашу. Вечером фонтан подсвечивается.

5. «Поющие фонтаны» у Финляндского вокзала

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Светомузыкальный фонтанный комплекс открылся в 2005 году у Финляндского вокзала. Представления проходят каждый вечер.

Специально для этого сооружения местный композитор Сергей Баневич написал музыкальное сопровождение в 13 частях, каждая из которых рассказывает об истории города.

6. Каскад «Вращающийся шар»

Georg Pik (CC0 1.0) Georg Pik (CC0 1.0)

На самой короткой улице Санкт-Петербурга, Малой Садовой, установлен оригинальный фонтан в виде гранитного шара. Он вращается под действием воды, образуя мини-каскад из струй.

По замыслу создателей, этот фонтан должен напомнить людям о течении времени, которые мы не в силах остановить. А у жителей города уже появилась традиция - прикоснуться к шару и загадать желание.

7. «Танцующий фонтан» в Кронштадте

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Музыкальный фонтан был установлен в 2004 году у Гостиного двора в честь 300-летия Кронштадта, ближайшего пригорода Петербурга. Его чаша сделана в форме форта, с которого началась история города.

Во время музыкальных представлений струи воды меняют высоту движений в определенном порядке, как будто в танце.

8. Большой каскад в Петергофе

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В Нижнем парке Петергофа, резиденции Петра I, построенного в начале XVIII века, «чтобы затмить Версаль», собраны невероятно красивые и оригинальные фонтаны, щедро украшенные позолотой и скульптурами.

Главным считается Большой каскад, один из крупнейших комплексов в мире. Он состоит из более чем 60 фонтанов, расположенных на разных уровнях.

Один из таких фонтанов даже выделяют отдельно - это Самсон, разрывающий пасть льву. Его построили в 1735 году. Композиция посвящена 25-летию Полтавской битвы, ключевому сражению в Северной войне между Россией и Швецией (1700-1721).

9. «Шахматная гора» в Петергофе

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Для строительства этого фонтанного каскада первой трети XVIII века был выбран естественный склон в резиденции Петра I. Он состоит из четырех гигантских шахматных досок, по которым стекает вода. Наверху находится грот, который «охраняют» три дракона. По обе стороны каскада проходят лестницы, украшенные скульптурами Нептуна, Олимпии, Юпитера и Плутона.

10. Фонтан «Нептун» в Петергофе

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Главный фонтан Верхнего парка Петергофа конца XVIII века представляет собой Нептуна с короной на голове и трезубцем в руке, окруженного фантастическими морскими жителями: нимфами, тритонами, всадниками на морских конях.