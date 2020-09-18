Самые красивые люстры московского метро (ФОТО)

Многие станции метро в центре города похожи на настоящие дворцы. И украшают их просто невероятные светильники!

1. «Курская»

Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

Вестибюль Курской изнутри выглядит как античный храм - высокие своды, гигантские мраморные колонны, лепнина. Архитекторы представляли этот вход как своеобразный «храм Победы», который освещают огромные круглые люстры с советской красной звездой.

2. «Новокузнецкая»

Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Открытая в 1943 году, во время войны, станция Новокузнецкая напоминает о защитниках Родина на фронте и в тылу. Обычно все обращают внимание на великолепные мозаики и барельефы на патриотическую тематику, но освещение станции не менее интересно.

Александр Авилов/Агентство "Москва" Александр Авилов/Агентство "Москва"

Новокузнецкую освещают огромные стационарные торшеры-факелы, а над платформами появляются необычные люстры. Если не торопиться на поезд, то можно рассмотреть орнамент в виде серпа и молота.

3. «Комсомольская» (кольцевая)

Татьяна Макеева/TASS Татьяна Макеева/TASS

Эта станция - одна из самых оживленных в Москве, ведь сюда приезжают люди со всей страны: наверху три крупнейших железнодорожных вокзала. И авторы проекта представляли ее как «ворота» города. Станция Комсомольская должна была оставить приятные первые впечатления о столице СССР. Поэтому сил на украшения не жалели - и в итоге Комсомольская с ее золотом и обилием мозаики и мрамора даст фору любому дворцу. Центральными элементами сводов стали гигантские люстра-канделябры.

4. «Марксистская»

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Люстры на Марксистской лихо закручены в виде спиралей. Как вспоминала архитектор этой станции Нина Алешина, она долго не могла найти подходящее стекло для своей задумки. И на одной заводе в Подмосковье она увидела то, что нужно. Оказалось, что это оптическое стекло для танков. Изначально оно было толщиной в 4 см, но для оформления люстр его специально пришлось сделать тоньше в два раза, а затем художник нанес узор из металлической полоски. И получилась такая красота!

5. «Октябрьская» (кольцевая)

Татьяна Макеева/TASS Татьяна Макеева/TASS

Открытая в 1950 году, станция, по задумке архитекторов, должна была напоминать москвичам о павших в Великой Отечественной войне. Сам павильон выполнен в виде триумфальной арки, а светильники - в виде факелов, которые освещают дорогу к светлому будущему.

6. «Новослободская»

Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Станция Новослободская стала последним проектом известного советского архитектора метро Алексея Душкина. Он считал освещение в «подземке» одним из самых важных параметров при строительстве станций.

Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

Новослободская украшена яркими витражами, которые освещены рядом круглых люст - так архитектор воплотил фантазии на тему сказок.

7. «Добрынинская»

Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Просторный вестибюль Добрынинской освещается люстрами, которые выполнены в виде тарелок с красными советскими звездами.

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По обе стороны от эскалаторов находятся торшеры - самые больше в Московском метрополитене

8. «Проспект мира» (кольцевая)

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До 1960-х станция называлась «Ботанический сад» в честь находящегося неподалеку сада МГУ, и при ее оформлении использовалась тема советского сельского хозяйства. Растительные орнаменты можно увидеть не только на мраморных барельефах и колоннах, но и на люстрах и светильниках.

9. «Киевская»

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Станция, украшенная панно на тему дружбы русских и украинских народов, считается одной из самых красивых в Москве. А благодаря этим огромным позолоченным люстрам платформа и вестибюль кажутся очень легкими и светлыми.

10. «Славянский бульвар»

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Здесь в роли светильников выступают… бутоны цветов! Станция щедро украшена сказочными растительными орнаментами, и освещение стало частью этого декора. Кажется, что светильники буквально вырастают из скамеек и поручней.