Легендарные советские самолеты: вид изнутри (ФОТО)

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Советский пикирующий бомбардировщик Пе-2

Советский пикирующий бомбардировщик Пе-2

Саша Генцис
Почувствуйте себя настоящим советским летчиком, виртуально побывав за штурвалом легендарных самолетов и вертолетов из собрания музея ВВС России.

Многие мечтают побывать в кабине пилота, но как насчет того, чтобы побывать в кабине исторических самолетов и вертолетов? Теперь это возможно, и даже онлайн благодаря фотопроекту Саши Генциса «Управляемые небеса». Фотограф сделал невероятные снимки, заглянув из-за штурвала редких воздушных судов из собрания Центрального музея Военно-воздушных сил России. 

Советский одномоторный истребитель-полутораплан И-15

Советский одномоторный истребитель-полутораплан И-15

Саша Генцис
Пассажирский самолет Ил-18

Пассажирский самолет Ил-18

Саша Генцис
Советский одномоторный одноместный истребитель-моноплан Ла-7

Советский одномоторный одноместный истребитель-моноплан Ла-7

Саша Генцис
Транспортный вертолет Ми-12

Транспортный вертолет Ми-12

Саша Генцис
Ми-12

Ми-12

Саша Генцис

Среди моделей Генциса оказались такие знаменитые образцы, как Ил-2, Ла-7,Пе-2, Ту-144, Ту-95. В свое время они изменяли ход истории, ставя всевозможные рекорды грузоподъемности, а также скорости, высоты и дальности полета. Все они недоступны для посещения, но благодаря этим фото, можно почувствовать себя военным пилотом и даже  разглядеть мельчайшие детали этих легендарных летательных аппаратов. 

Советский сверхзвуковой истребитель МиГ-21

Советский сверхзвуковой истребитель МиГ-21

Саша Генцис
Советский одномоторный самолет-биплан Р-5

Советский одномоторный самолет-биплан Р-5

Саша Генцис
Советский и российский фронтовой бомбардировщик Су-24

Советский и российский фронтовой бомбардировщик Су-24

Саша Генцис
Советский двухмоторный пикирующий бомбардировщик Ту-2

Советский двухмоторный пикирующий бомбардировщик Ту-2

Саша Генцис
Советский одномоторный самолёт истребитель-бомбардировщик времен Великой Отечественной войны Як-9

Советский одномоторный самолёт истребитель-бомбардировщик времен Великой Отечественной войны Як-9

Саша Генцис

Генцис смело использует компьютерную обработку изображения и цифровой фотомонтаж, чтобы придать бОльшую выразительность своим работам. Для полного погружения, фотограф соединил снимки кабин с пейзажами из собственного фотоархива.

Советский стратегический бомбардировщик Ту-4

Советский стратегический бомбардировщик Ту-4

Саша Генцис
Ту-4

Ту-4

Советский дальний сверхзвуковой самолёт Ту-22

Советский дальний сверхзвуковой самолёт Ту-22

Саша Генцис
Советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

Советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

Саша Генцис
Ту-95

Ту-95

Саша Генцис

Саша Генцис - популярный пейзажный и индустриальный фотограф. Одна из его самых известных серий фото называется «Социалистический сюрреализм», она запечатлела заброшенный советский завод ЗИЛ за несколько дней до его сноса. Смотрите фото этого проекта тут [текст на английском].

Выставка «Управляемые небеса» проходит в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» до 8 ноября 2020 года.

Искусство
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