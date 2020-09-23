Легендарные советские самолеты: вид изнутри (ФОТО)

Советский пикирующий бомбардировщик Пе-2Саша Генцис
Многие мечтают побывать в кабине пилота, но как насчет того, чтобы побывать в кабине исторических самолетов и вертолетов? Теперь это возможно, и даже онлайн благодаря фотопроекту Саши Генциса «Управляемые небеса». Фотограф сделал невероятные снимки, заглянув из-за штурвала редких воздушных судов из собрания Центрального музея Военно-воздушных сил России.
Советский одномоторный истребитель-полутораплан И-15Саша Генцис
Пассажирский самолет Ил-18Саша Генцис
Советский одномоторный одноместный истребитель-моноплан Ла-7Саша Генцис
Транспортный вертолет Ми-12Саша Генцис
Ми-12Саша Генцис
Среди моделей Генциса оказались такие знаменитые образцы, как Ил-2, Ла-7,Пе-2, Ту-144, Ту-95. В свое время они изменяли ход истории, ставя всевозможные рекорды грузоподъемности, а также скорости, высоты и дальности полета. Все они недоступны для посещения, но благодаря этим фото, можно почувствовать себя военным пилотом и даже разглядеть мельчайшие детали этих легендарных летательных аппаратов.
Советский сверхзвуковой истребитель МиГ-21Саша Генцис
Советский одномоторный самолет-биплан Р-5Саша Генцис
Советский и российский фронтовой бомбардировщик Су-24Саша Генцис
Советский двухмоторный пикирующий бомбардировщик Ту-2Саша Генцис
Советский одномоторный самолёт истребитель-бомбардировщик времен Великой Отечественной войны Як-9Саша Генцис
Генцис смело использует компьютерную обработку изображения и цифровой фотомонтаж, чтобы придать бОльшую выразительность своим работам. Для полного погружения, фотограф соединил снимки кабин с пейзажами из собственного фотоархива.
Советский стратегический бомбардировщик Ту-4Саша Генцис
Ту-4
Советский дальний сверхзвуковой самолёт Ту-22Саша Генцис
Советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95Саша Генцис
Ту-95Саша Генцис
Саша Генцис - популярный пейзажный и индустриальный фотограф. Одна из его самых известных серий фото называется «Социалистический сюрреализм», она запечатлела заброшенный советский завод ЗИЛ за несколько дней до его сноса. Смотрите фото этого проекта тут [текст на английском].
Выставка «Управляемые небеса» проходит в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» до 8 ноября 2020 года.