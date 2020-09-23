Легендарные советские самолеты: вид изнутри (ФОТО)

Почувствуйте себя настоящим советским летчиком, виртуально побывав за штурвалом легендарных самолетов и вертолетов из собрания музея ВВС России.

Многие мечтают побывать в кабине пилота, но как насчет того, чтобы побывать в кабине исторических самолетов и вертолетов? Теперь это возможно, и даже онлайн благодаря фотопроекту Саши Генциса «Управляемые небеса». Фотограф сделал невероятные снимки, заглянув из-за штурвала редких воздушных судов из собрания Центрального музея Военно-воздушных сил России.

Советский одномоторный истребитель-полутораплан И-15 Саша Генцис Саша Генцис

Пассажирский самолет Ил-18 Саша Генцис Саша Генцис

Советский одномоторный одноместный истребитель-моноплан Ла-7 Саша Генцис Саша Генцис

Транспортный вертолет Ми-12 Саша Генцис Саша Генцис

Ми-12 Саша Генцис Саша Генцис

Среди моделей Генциса оказались такие знаменитые образцы, как Ил-2, Ла-7,Пе-2, Ту-144, Ту-95. В свое время они изменяли ход истории, ставя всевозможные рекорды грузоподъемности, а также скорости, высоты и дальности полета. Все они недоступны для посещения, но благодаря этим фото, можно почувствовать себя военным пилотом и даже разглядеть мельчайшие детали этих легендарных летательных аппаратов.

Советский сверхзвуковой истребитель МиГ-21 Саша Генцис Саша Генцис

Советский одномоторный самолет-биплан Р-5 Саша Генцис Саша Генцис

Советский и российский фронтовой бомбардировщик Су-24 Саша Генцис Саша Генцис

Советский двухмоторный пикирующий бомбардировщик Ту-2 Саша Генцис Саша Генцис

Советский одномоторный самолёт истребитель-бомбардировщик времен Великой Отечественной войны Як-9 Саша Генцис Саша Генцис

Генцис смело использует компьютерную обработку изображения и цифровой фотомонтаж, чтобы придать бОльшую выразительность своим работам. Для полного погружения, фотограф соединил снимки кабин с пейзажами из собственного фотоархива.

Советский стратегический бомбардировщик Ту-4 Саша Генцис Саша Генцис

Ту-4

Советский дальний сверхзвуковой самолёт Ту-22 Саша Генцис Саша Генцис

Советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 Саша Генцис Саша Генцис

Ту-95 Саша Генцис Саша Генцис

Саша Генцис - популярный пейзажный и индустриальный фотограф. Одна из его самых известных серий фото называется «Социалистический сюрреализм», она запечатлела заброшенный советский завод ЗИЛ за несколько дней до его сноса. Смотрите фото этого проекта тут [текст на английском].

Выставка «Управляемые небеса» проходит в Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» до 8 ноября 2020 года.