СМЕРТЕЛЬНО красивые места (ФОТО)

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Екатерина Синельщикова

Twitter.com/13_pilot1
Эти канализационные сливы и заводские отстойники выглядят, как космические пейзажи, но соприкосновение с ними очень опасно.

«Внешняя красота этих мест прячет в себе чудовищную угрозу для экологии», - написал в Twitter автор этих снимков, московский фотограф Александр Сухарев. Участник проекта Kosmaj Project, Сухарев этим летом отправился в путешествие по России и снял с квадрокоптера вид на заводские отстойники и золоотвалы теплоэлектростанций. 

Шламоотвал алюминиевого завода города Каменск-Уральский в Свердловской области

Шламоотвал алюминиевого завода города Каменск-Уральский в Свердловской области

Twitter/@13_pilot1

«Ехали этим летом через всю Россию до Владивостока, 2,5 месяца. На карте стояла пара таких точек. Но по ходу движения меня так затянуло это дело, что я начал искать такие озера в каждом городе, куда мы ехали», - рассказал фотограф. 

В итоге в подборку попали снимки с хранилищ из Стерлитамака, Свердловской области, Зимы, Тюмени, Приморского края, Карабаша, Омска и кадры с новосибирских «Мальдив» - золоотвала, где вода имеет яркий бирюзовый оттенок как на знаменитом курорте. (Читайте подробнее о сибирских «Мальдивах» тут

ТЭЦ-5 Новосибирска

ТЭЦ-5 Новосибирска

Twitter/@13_pilot1

Цвет воды обусловлен высоким уровнем щелочи и относительно неглубоким уровнем воды, всего 1-2 метра. «Гулять по золоотвалу - как гулять по военному полигону, опасно и нежелательно… Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации», - разъясняло руководство ТЭЦ.

Но многие места, куда сливает золу и шлаки, как оказалось, отличаются особой красотой как раз из-за химических процессов, что и привлекает фотографов. «Палитра смертельного художника», - говорит Сухарев, и планирует пополнять коллекцию технических озер. Вот некоторые из них.

Отстойник шахтных вод рудника посёлка Лёвиха Свердловской области

Отстойник шахтных вод рудника посёлка Лёвиха Свердловской области

Twitter/@13_pilot1
Отстойник около города Зима

Отстойник около города Зима

Twitter/@13_pilot1

Отстойник на трассе Чита-Хабаровск

Отстойник на трассе Чита-Хабаровск

Twitter/@13_pilot1
Очистные сооружения Стерлитамака

Очистные сооружения Стерлитамака

Twitter/@13_pilot1
Технический водоём ТЭЦ номер 2 в Тюмени

Технический водоём ТЭЦ номер 2 в Тюмени

Twitter/@13_pilot1
Золоотвал Артемовской ТЭЦ в Приморском крае

Золоотвал Артемовской ТЭЦ в Приморском крае

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Отвал ТЭЦ в Омске

Отвал ТЭЦ в Омске

Twitter/@13_pilot1
Отстойник на трассе Иркутск-Красноярск

Отстойник на трассе Иркутск-Красноярск

Twitter/@13_pilot1

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