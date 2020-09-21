СМЕРТЕЛЬНО красивые места (ФОТО)

Эти канализационные сливы и заводские отстойники выглядят, как космические пейзажи, но соприкосновение с ними очень опасно.

«Внешняя красота этих мест прячет в себе чудовищную угрозу для экологии», - написал в Twitter автор этих снимков, московский фотограф Александр Сухарев. Участник проекта Kosmaj Project, Сухарев этим летом отправился в путешествие по России и снял с квадрокоптера вид на заводские отстойники и золоотвалы теплоэлектростанций.

Шламоотвал алюминиевого завода города Каменск-Уральский в Свердловской области Twitter/@13_pilot1

«Ехали этим летом через всю Россию до Владивостока, 2,5 месяца. На карте стояла пара таких точек. Но по ходу движения меня так затянуло это дело, что я начал искать такие озера в каждом городе, куда мы ехали», - рассказал фотограф.

В итоге в подборку попали снимки с хранилищ из Стерлитамака, Свердловской области, Зимы, Тюмени, Приморского края, Карабаша, Омска и кадры с новосибирских «Мальдив» - золоотвала, где вода имеет яркий бирюзовый оттенок как на знаменитом курорте. (Читайте подробнее о сибирских «Мальдивах» тут)

Цвет воды обусловлен высоким уровнем щелочи и относительно неглубоким уровнем воды, всего 1-2 метра. «Гулять по золоотвалу - как гулять по военному полигону, опасно и нежелательно… Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации», - разъясняло руководство ТЭЦ.

Но многие места, куда сливает золу и шлаки, как оказалось, отличаются особой красотой как раз из-за химических процессов, что и привлекает фотографов. «Палитра смертельного художника», - говорит Сухарев, и планирует пополнять коллекцию технических озер. Вот некоторые из них.

Отстойник шахтных вод рудника посёлка Лёвиха Свердловской области Twitter/@13_pilot1

Отстойник около города Зима Twitter/@13_pilot1

Отстойник на трассе Чита-Хабаровск Twitter/@13_pilot1

Очистные сооружения Стерлитамака Twitter/@13_pilot1

Технический водоём ТЭЦ номер 2 в Тюмени Twitter/@13_pilot1

Золоотвал Артемовской ТЭЦ в Приморском крае Twitter/@13_pilot1

Отвал ТЭЦ в Омске Twitter/@13_pilot1