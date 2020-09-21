СМЕРТЕЛЬНО красивые места (ФОТО)

«Внешняя красота этих мест прячет в себе чудовищную угрозу для экологии», - написал в Twitter автор этих снимков, московский фотограф Александр Сухарев. Участник проекта Kosmaj Project, Сухарев этим летом отправился в путешествие по России и снял с квадрокоптера вид на заводские отстойники и золоотвалы теплоэлектростанций.
Шламоотвал алюминиевого завода города Каменск-Уральский в Свердловской областиTwitter/@13_pilot1
«Ехали этим летом через всю Россию до Владивостока, 2,5 месяца. На карте стояла пара таких точек. Но по ходу движения меня так затянуло это дело, что я начал искать такие озера в каждом городе, куда мы ехали», - рассказал фотограф.
В итоге в подборку попали снимки с хранилищ из Стерлитамака, Свердловской области, Зимы, Тюмени, Приморского края, Карабаша, Омска и кадры с новосибирских «Мальдив» - золоотвала, где вода имеет яркий бирюзовый оттенок как на знаменитом курорте. (Читайте подробнее о сибирских «Мальдивах» тут)
ТЭЦ-5 НовосибирскаTwitter/@13_pilot1
Цвет воды обусловлен высоким уровнем щелочи и относительно неглубоким уровнем воды, всего 1-2 метра. «Гулять по золоотвалу - как гулять по военному полигону, опасно и нежелательно… Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации», - разъясняло руководство ТЭЦ.
Но многие места, куда сливает золу и шлаки, как оказалось, отличаются особой красотой как раз из-за химических процессов, что и привлекает фотографов. «Палитра смертельного художника», - говорит Сухарев, и планирует пополнять коллекцию технических озер. Вот некоторые из них.
Отстойник шахтных вод рудника посёлка Лёвиха Свердловской областиTwitter/@13_pilot1
Отстойник около города ЗимаTwitter/@13_pilot1
Отстойник на трассе Чита-ХабаровскTwitter/@13_pilot1
Очистные сооружения СтерлитамакаTwitter/@13_pilot1
Технический водоём ТЭЦ номер 2 в ТюмениTwitter/@13_pilot1
Золоотвал Артемовской ТЭЦ в Приморском краеTwitter/@13_pilot1
Отвал ТЭЦ в ОмскеTwitter/@13_pilot1
Отстойник на трассе Иркутск-КрасноярскTwitter/@13_pilot1