Как заключенные ГУЛАГа выкопали море посреди страны

Две трети заключенных исправительно-трудового лагеря Волголаг были уголовниками. Другая треть - политзаключенными, жертвами сталинских репрессий. Они вместе копали Рыбинское водохранилище.

В 1947 году на карте СССР появилось новое… море! Создание Рыбинского водохранилища (в народе - Рыбинского моря) было частью крупнейшего советского проекта «Большая Волга». Его цель - реконструкция внутренних водных путей; связать Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное моря посредством каналов и крупных водохранилищ.

По замыслу советских инженеров, нужно было создать целый каскад водохранилищ, в котором Рыбинское имело бы статус «самого крупного искусственного озера в мире» с площадью более 4,5 тыс. кв. км.

Стройка века

Для строительства водохранилища - оно началось в 1935 году - власти решили привлечь самую дешевую рабочую силу - заключенных. Для этого в поселке Переборы, рядом с Рыбинском, в рекордно короткие сроки вырос новый сталинский застенок - Волжский исправительно-трудовой лагерь, Волголаг.

Заключенные Волголага строят первые шлюзы Архивное фото Архивное фото

Перед заключёнными поставили задачу перегородить русла двух рек - Волги и Шексны. Для этого они насыпали четыре гигантские плотины общей протяженностью более 7 км и максимальной высотой 35 метров. На Волге рабочие лагеря строили шлюзы для прохода судов, а на Шексне - возводили здание электростанции. Помимо этого, заключенные строили железные дороги и мосты, вырубали леса в зоне затопления и эвакуировали дома переселенцев.

Строительство ГЭС в Рыбинске Архивное фото Архивное фото

13 апреля 1941 года весенний паводок стал заполнять водохранилище. Тем временем здание ГЭС стояло без крыши. Стройку затруднила и начавшаяся Вторая мировая война. Питание и содержание заключенных с началом войны сильно ухудшилось - уже в 1942-м в Волголаге умирал каждый четвёртый.

Строительство ГЭС в Рыбинске Архивное фото Архивное фото

Несмотря на это, 18 ноября 1941 Рыбинская ГЭС дала первый ток. В этот день был запущен первый гидрогенератор из планируемых шести. От снега и дождя его защищал брезентовый шатер.

Строительство ГЭС в Рыбинске Архивное фото Архивное фото

Немцы, бомбившие Рыбинск, не скинули на ГЭС ни одной бомбы - их разведчики просто не верили, что в таком виде она способна работать. Однако в то время Рыбинская ГЭС была основным поставщиком электричества для Москвы.

Строительство ГЭС в Рыбинске Архивное фото Архивное фото

Со временем количество генераторов увеличивалось, появились стены и крыша, и в 1955 году ГЭС достроили, а Волголаг ликвидировали.

Кто строил

За время существования Волголага через него прошло около 600 тысяч человек. Каждый пятый был осужден по политическим статьям. В этот лагерь, как и во многие другие в сталинские времена, попадало немало талантливых людей.

Заключенные Волголага Архивное фото Архивное фото

Здесь, например, отбывала наказание Наталия Сац, первая в мире женщина оперный режиссер, основатель шести детских театров, публицист и педагог. Ее арестовали вслед за мужем как «члена семьи изменника родины».

Фото Натальи Сац на выставке, посвященной строительству ГЭС в Рыбинске Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

От потрясений она поседела в 34 года, а в лагере несколько раз находилась на грани жизни и смерти. В мемуарах Сац рассказывала, что в лагеря под Рыбинском попадали в основном «указники», нарушители дисциплины - например, продавцы, обвешивающие покупателей.

В Волголаге побывала и поэтесса и переводчица Анна Радлова. Она отбывала наказание вместе со своим мужем - театральным режиссером Сергеем Радловым. Супругов обвинили в измене родине и приговорили к десяти годам лагерей.

Анна Радлова Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

В Волголаге Сергей Радлов возглавил самодеятельный театр, а Анна занималась с актерами сценической речью. Через несколько лет заключения поэтесса умерла от инсульта.

С этими лагерями связано и имя легендарного писателя, Нобелевского лауреата Александра Солженицына - почти год после приговора в 1945 он провел здесь в пересыльной тюрьме и работал в бюро при Авиамоторном заводе. Это место он описал и в своей книге «Архипелаг Гулаг».

Александр Солженицын Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Волголаг ликвидировали летом 1953 года, о нем до сих пор многое неизвестно. На месте расположения лагерей установлен сегодня только закладной камень в память о заключенных.