Чем пахнет Москва

Одни связывают Москву с ароматом фастфуда и бензина, другие - с лесом, свежестью и цветами.

В последние выходные сентября 2020 года в Москве установилась нетипичная для столицы теплая погода, около 20 градусов тепла. Пушкинский сквер, один из самых красивых в центре Москвы, окружают уже пожелтевшие деревья, а сам он украшен арками с листвой и цветами, которые так и хочется понюхать.

«Дурында, они ж ненастоящие!», — окликает меня друг, программист Кирилл Чернышов, пока я пытаюсь вдохнуть аромат свежих цветов. Принюхавшись, я понимаю, что вокруг пахнет только дешевым пластиком. И кальяном, почему-то кальяном.

Пушкинская площадь, Москва Константин Кокошкин/Global Look Press; frimufilms/Freepik Константин Кокошкин/Global Look Press; frimufilms/Freepik

Отпустив пластиковые цветы и пройдя пару метров, легкий аромат кальяна, кажется, арбузного, вспыхнул снова, на этот раз откуда-то справа.

«Да тут без этого вообще не пройдешь, по бокам же кальянные везде. Ну хоть не вейп!», — резюмировал Кирилл, и мы поспешили к метро, где были уже совершенно другие, еще более неприятные для нас ароматы.

Екатерининский парк, Москва Andres/ru.wikipedia; frimufilms/Freepik Andres/ru.wikipedia; frimufilms/Freepik

Если верить книге советского писателя и краеведа Владимира Гиляровского «Москва и Москвичи», Москва на рубеже XIX - XX веков пахла табаком, а также навозом, канализацией и прочими нечистотами.

В 2020 году население столицы составило 12,6 млн человек, все они проживают на общей площади 2,5 тыс.км², где каждый квадратный метр - это новая смесь ароматов. Как же современная Москва пахнет для местных жителей и экспатов?

Стройка, бензин и «фирменный запах метро»

«Для меня Москва пахнет похмельем. Спускаешься с утра в метро или садишься в автобус или электричку, чуть вдыхаешь - сразу понимаешь, что некоторые люди провели веселую ночь», — рассказывает Лючия Беллинелло из Италии, редактор итальянского сайта Russia Beyond, работающая в Москве с начала 2010-х.

Еще в самый первый визит в Москву Лючия почувствовала резкий запах бензина, оно и неудивительно - по итогам 2018 года Москва заняла первое место в мире по загруженности дорог.

«Мне всегда кажется, что в России используют старый бензин. Это особенный запах, специфический, который в Италии не чувствую», — вспоминает Лючия.

Московское метро Getty Images; frimufilms/Freepik Getty Images; frimufilms/Freepik

Для Ольги Козловой, также работающей в Москве, но живущей в пригороде, столица обрела четкий аромат стройки.

«Стоит выйти из любой станции метро - видишь перед собой рабочих и раскопанные тротуары (в Москве ежегодно строятся новые станции метро, а также ведется ремонт дорог и улиц - ред). А вместе с ними - запах бетона, цементной пыли и легкий аромат краски. А еще нередко пахнет сероводородом», — делится ощущениями Козлова. Сероводородный запах чаще всего исходит от мусорных свалок и полигонов на Юго-Востоке Москве.

Аромат нечистот, хоть и перестал быть вездесущим, также никуда не девался - особенно он чувствуется, например, у станции метро «Выхино», где Козлова прожила больше 30 лет. Этот район относится к Юго-Восточному округу Москвы, возле метро периодически ремонтируют канализацию. Вообще роза ветров в городе устроена так, что наиболее экологически чистые районы расположены на северо-западе, наименее – на юго-востоке.

Дорожные рабочие меняют асфальт на Тверской улице в Москве Алексей Майшев/Sputnik; frimufilms/Freepik Алексей Майшев/Sputnik; frimufilms/Freepik

Запах непрекращающейся стройки чувствует и Майкл Кравченко, приехавший работать в Москву из Британии в 2005 году.

«Но это нормально для большого города. Ну и я живу рядом с Екатерининским парком. Так что чаще все же ощущаю аромат свежей зелени», — рассказывает Кравченко.

Манежная площадь, Москва Getty Images; frimufilms/Freepik Getty Images; frimufilms/Freepik

Для Ксении Беловой Москва пахнет мусоросжигательными заводами, а точнее, гарью и химией – по крайней мере, район возле станции метро «Нагорная» на юго-западе, где она живет. По словам Ксении, запах особенно чувствуется по ночам, когда она выходит гулять с собакой.

Фирменной парфюмерной карточкой Москвы является и неповторимый запах метро. Житель столицы и it-блогер Евгений Левашов говорит, что этот аромат похож на смесь запаха масла и сухого воздуха. Надежда Наседкина, коренная жительница столицы, утверждает, что метро источает «теплый креозотовый аромат», так как именно креозотом (маслянистой жидкостью, которую получают из древесного и каменноугольного дёгтя) пропитывают железнодорожные шпалы в метро.

Станция метро "Выхино", Москва Михаил Джапаридзе/TASS; frimufilms/Freepi Михаил Джапаридзе/TASS; frimufilms/Freepi

«Хотя для меня Москва - это еще запах мокрого асфальта летом, прохладного, чуть с плесенью, запаха подвалов, весеннего душистого тополя, огурцовый запах тающего снега весной, а также запах мороза, пончиков и шоколада, особенно в районе кондитерских фабрик», — добавляет Наседкина.

Еда, лес и дом

У многих жителей столицы Москва ассоциируется с запахами еды. Для Алексея Петровского Москва пахнет блинами, так как пару раз в месяц он ходит в любимую блинную на Таганке.

Для многих, например для журналиста Дарьи Лабутиной, Москва связана с ароматом гамбургеров из «Макдональдса», особенно в самом центре города на Манежной площади. Дело в том, что под площадью находится подземный торговый центр «Охотный ряд» с «Макдональдсом», и вентиляция гонит запахи общепита прямо на Манежную, к прогуливающимся парочкам и туристам.

У станции метро "Таганская", Москва Mos.ru; frimufilms/Freepik Mos.ru; frimufilms/Freepik

Едой, а конкретно борщом и русскими супами в кафе и в гостях Москва пахнет и для итальянки Лючии - по ее словам, это один из ее любимых ароматов Москвы.

Для московского писателя Павла Суркова каждый район Москвы пахнет по-особенному.

«Ленинградский проспект пахнет лужами от поливалок и листьями клена на стадионе «Динамо». Таганка пахнет солеными огурцами из старого продуктового. Юго-Запад пахнет духами зрительниц, идущих в театр, и студенток, бегущих в ВУЗы. Фрунзенская набережная пахнет соляркой от речных трамвайчиков. Китай-город пахнет виски и самым лучшим китайским супом из местной забегаловки «Джао Да».

Измайлово пахнет странными моющими средствами многочисленных туристов.

Донская пахнет монастырским хлебом и кагором», — рассказывает Сурков.

У станции метро "Китай-город", Москва Legion Media; frimufilms/Freepik Legion Media; frimufilms/Freepik

Для москвичей, проживающих неподалеку от национального парка «Лосиный остров» на северо-востоке столицы Москва пахнет исключительно лесом, признается местная жительница Анастасия Марьина.

А для Анны Тютюнюк Москва пахнет домом.

«Москва - это запах дома, ностальгии по детству и студенчеству. Если конкретно, то чаще всего - смесью озона, как после дождя и пыли. Очень люблю этот запах», — признается Тютюнюк.