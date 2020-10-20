Чем пахнет Москва

В последние выходные сентября 2020 года в Москве установилась нетипичная для столицы теплая погода, около 20 градусов тепла. Пушкинский сквер, один из самых красивых в центре Москвы, окружают уже пожелтевшие деревья, а сам он украшен арками с листвой и цветами, которые так и хочется понюхать.
«Дурында, они ж ненастоящие!», — окликает меня друг, программист Кирилл Чернышов, пока я пытаюсь вдохнуть аромат свежих цветов. Принюхавшись, я понимаю, что вокруг пахнет только дешевым пластиком. И кальяном, почему-то кальяном.
Пушкинская площадь, МоскваКонстантин Кокошкин/Global Look Press; frimufilms/Freepik
Отпустив пластиковые цветы и пройдя пару метров, легкий аромат кальяна, кажется, арбузного, вспыхнул снова, на этот раз откуда-то справа.
«Да тут без этого вообще не пройдешь, по бокам же кальянные везде. Ну хоть не вейп!», — резюмировал Кирилл, и мы поспешили к метро, где были уже совершенно другие, еще более неприятные для нас ароматы.
Екатерининский парк, МоскваAndres/ru.wikipedia; frimufilms/Freepik
Если верить книге советского писателя и краеведа Владимира Гиляровского «Москва и Москвичи», Москва на рубеже XIX - XX веков пахла табаком, а также навозом, канализацией и прочими нечистотами.
В 2020 году население столицы составило 12,6 млн человек, все они проживают на общей площади 2,5 тыс.км², где каждый квадратный метр - это новая смесь ароматов. Как же современная Москва пахнет для местных жителей и экспатов?
«Для меня Москва пахнет похмельем. Спускаешься с утра в метро или садишься в автобус или электричку, чуть вдыхаешь - сразу понимаешь, что некоторые люди провели веселую ночь», — рассказывает Лючия Беллинелло из Италии, редактор итальянского сайта Russia Beyond, работающая в Москве с начала 2010-х.
Еще в самый первый визит в Москву Лючия почувствовала резкий запах бензина, оно и неудивительно - по итогам 2018 года Москва заняла первое место в мире по загруженности дорог.
«Мне всегда кажется, что в России используют старый бензин. Это особенный запах, специфический, который в Италии не чувствую», — вспоминает Лючия.
Московское метроGetty Images; frimufilms/Freepik
Для Ольги Козловой, также работающей в Москве, но живущей в пригороде, столица обрела четкий аромат стройки.
«Стоит выйти из любой станции метро - видишь перед собой рабочих и раскопанные тротуары (в Москве ежегодно строятся новые станции метро, а также ведется ремонт дорог и улиц - ред). А вместе с ними - запах бетона, цементной пыли и легкий аромат краски. А еще нередко пахнет сероводородом», — делится ощущениями Козлова. Сероводородный запах чаще всего исходит от мусорных свалок и полигонов на Юго-Востоке Москве.
Аромат нечистот, хоть и перестал быть вездесущим, также никуда не девался - особенно он чувствуется, например, у станции метро «Выхино», где Козлова прожила больше 30 лет. Этот район относится к Юго-Восточному округу Москвы, возле метро периодически ремонтируют канализацию. Вообще роза ветров в городе устроена так, что наиболее экологически чистые районы расположены на северо-западе, наименее – на юго-востоке.
Дорожные рабочие меняют асфальт на Тверской улице в МосквеАлексей Майшев/Sputnik; frimufilms/Freepik
Запах непрекращающейся стройки чувствует и Майкл Кравченко, приехавший работать в Москву из Британии в 2005 году.
«Но это нормально для большого города. Ну и я живу рядом с Екатерининским парком. Так что чаще все же ощущаю аромат свежей зелени», — рассказывает Кравченко.
Манежная площадь, МоскваGetty Images; frimufilms/Freepik
Для Ксении Беловой Москва пахнет мусоросжигательными заводами, а точнее, гарью и химией – по крайней мере, район возле станции метро «Нагорная» на юго-западе, где она живет. По словам Ксении, запах особенно чувствуется по ночам, когда она выходит гулять с собакой.
Фирменной парфюмерной карточкой Москвы является и неповторимый запах метро. Житель столицы и it-блогер Евгений Левашов говорит, что этот аромат похож на смесь запаха масла и сухого воздуха. Надежда Наседкина, коренная жительница столицы, утверждает, что метро источает «теплый креозотовый аромат», так как именно креозотом (маслянистой жидкостью, которую получают из древесного и каменноугольного дёгтя) пропитывают железнодорожные шпалы в метро.
Станция метро "Выхино", МоскваМихаил Джапаридзе/TASS; frimufilms/Freepi
«Хотя для меня Москва - это еще запах мокрого асфальта летом, прохладного, чуть с плесенью, запаха подвалов, весеннего душистого тополя, огурцовый запах тающего снега весной, а также запах мороза, пончиков и шоколада, особенно в районе кондитерских фабрик», — добавляет Наседкина.
У многих жителей столицы Москва ассоциируется с запахами еды. Для Алексея Петровского Москва пахнет блинами, так как пару раз в месяц он ходит в любимую блинную на Таганке.
Для многих, например для журналиста Дарьи Лабутиной, Москва связана с ароматом гамбургеров из «Макдональдса», особенно в самом центре города на Манежной площади. Дело в том, что под площадью находится подземный торговый центр «Охотный ряд» с «Макдональдсом», и вентиляция гонит запахи общепита прямо на Манежную, к прогуливающимся парочкам и туристам.
У станции метро "Таганская", МоскваMos.ru; frimufilms/Freepik
Едой, а конкретно борщом и русскими супами в кафе и в гостях Москва пахнет и для итальянки Лючии - по ее словам, это один из ее любимых ароматов Москвы.
Для московского писателя Павла Суркова каждый район Москвы пахнет по-особенному.
«Ленинградский проспект пахнет лужами от поливалок и листьями клена на стадионе «Динамо». Таганка пахнет солеными огурцами из старого продуктового. Юго-Запад пахнет духами зрительниц, идущих в театр, и студенток, бегущих в ВУЗы. Фрунзенская набережная пахнет соляркой от речных трамвайчиков. Китай-город пахнет виски и самым лучшим китайским супом из местной забегаловки «Джао Да».
Измайлово пахнет странными моющими средствами многочисленных туристов.
Донская пахнет монастырским хлебом и кагором», — рассказывает Сурков.
У станции метро "Китай-город", МоскваLegion Media; frimufilms/Freepik
Для москвичей, проживающих неподалеку от национального парка «Лосиный остров» на северо-востоке столицы Москва пахнет исключительно лесом, признается местная жительница Анастасия Марьина.
А для Анны Тютюнюк Москва пахнет домом.
«Москва - это запах дома, ностальгии по детству и студенчеству. Если конкретно, то чаще всего - смесью озона, как после дождя и пыли. Очень люблю этот запах», — признается Тютюнюк.