Как Владимир Путин отмечает дни рождения

7 октября 2020 года президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Как Путин праздновал день рождения ранее и что дарили главе государства?

Любовь к Сибирской тайге

«Шишечка сверху, давайте покажу», — Владимир Путин в походном костюме посреди леса держит в руках гриб с приросшей шишкой на шляпке и показывает свою находку на камеру. Неподалеку от него глава Минобороны Сергей Шойгу нюхает другой гриб, обыкновенный. Шишку Путин забрал себе в качестве сувенира.

В 2019 году президент России провел канун своего 67-летия в походе по Сибирской тайге. По словам его пресс-секретаря, Дмитрия Пескова, Путин «наслаждался природой». Сергей Шойгу в том же походе выкопал куст брусники, президент подержал его в руках и посоветовал министру посадить его у себя на даче.

7 октября 2019. Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге Алексей Дружинин/Sputnik Алексей Дружинин/Sputnik

Сам день рождения, 7 октября, президент также провел на природе с близкими людьми.

Похожим образом Путин провел день рождения и в 2014 году - тогда президент специально взял выходной, чтобы отправиться в тайгу.

«Сегодня вечером он улетит в Сибирь, в сибирскую тайгу, в 300-400 километрах от ближайшего населенного пункта, где он и отдохнет в свой день рождения», - говорил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что отдых будет проходить «не в стационарных жилых условиях», так как до ближайшего жилья идти несколько сот километров.

7 октября 2019. Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге Алексей Дружинин/Sputnik Алексей Дружинин/Sputnik

Уже 9 октября 2014 года президент выступил на заседании Совета по физкультуре и спорту, где поделился впечатлениями от похода.

«День ходьбы, по-моему, мы еще никогда не отмечали. У меня позавчера был день ходьбы. По горам проходил почти девять километров, до сих пор все болит», — признался Путин.

Участие в саммитах и поздравления от коллег

Нередко Владимир Путин встречал свои дни рождения в рабочих поездках. Так, в 2002 году, в день своего 50-летнего юбилея, президент отправился в Кишинев (Молдавия) на саммит СНГ. Тогда президент Молдавии Владимир Воронин подарил Путину хрустального крокодила, также юбиляр осмотрел подвалы с молдавским вином и устроил праздничный обед в российском посольстве.

На саммите глав правительств государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) в Кишиневе Алексей Панов/Sputnik Алексей Панов/Sputnik

В 2005 году Путин отправился на торжественный завтрак в Константиновском дворце Санкт-Петербурга с главами Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита организации Центрально-Азиатского сотрудничества. Тогда президент лично подвез своих коллег-президентов на черном «Мерседесе» к зданию пресс-центра, вручил награду механизатору из Оренбургской области Вячеславу Чернухе, который в одиночку потушил пожар в пшеничном поле, а также встретился с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

В Санкт-Петербурге в свой день рождения Владимир Путин оказался и в 2008 году, когда он занимал должность премьер-министра. Путину в качестве подарка представили учебный фильм «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», также он принял участие в 77-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, осмотрел комплекс защитных сооружений от наводнений и посетил российскую киностудию «RWS-Санкт-Петербург». Анонимный доброжелатель (имя не раскрывается) подарил Путину на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка Машу, ее отправили жить в «Сафари-парк» в Геленджике.

7 октября 2013. Президент России Владимир Путин (справа) и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита глав государств и правительств форума "Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) на острове Бали Михаил Климентьев/Sputnik Михаил Климентьев/Sputnik

Самое экзотичное место для празднования ждало президента в 2013 года, в день 61-летия - Путин отправился на Бали на саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Тогда вечером 7 октября он встретился с китайской делегацией, где, по словам, Путина, они вместе «подняли по рюмке водки». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил Путину саке, глава КНР Си Цзиньпин — торт, а президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно спел песню Happy Birthday to You под гитару.

«Мы его (торт - ред.) умяли. Все было спонтанно, без банкета или застолья», — вспоминал Путин, и признался, что саке в тот день так и не открыл. «Вы думаете, я тут пьянствовал? Слава богу, могу держать себя в руках. До саке еще доберемся, я думаю, но уже в Москве».

Семь шайб и песни о вечной молодости

В 2015 году Путин отпраздновал свое 63-летие на хоккейной площадке в сочинском дворце спорта «Шайба». Перед его выходом на лед российский шансон-певец Денис Майданов исполнял песни с названиями «Вечная любовь», «Бесконечная молодость» и «Я возвращаюсь домой». Попавшие на матч болельщики поднимали плакаты «За веру, за царя!» и скандировали «С днем рож-де-ни-я!».

Президент России Владимир Путин (справа) и куратор конференции "Приволжье" Валерий Каменский в матче между сборной командой чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной Правления и почетных гостей Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Нина Зотина/Sputnik Нина Зотина/Sputnik

Путин играл под 11 номером в Команде «Звезды НХЛ», туда же входил глава Минобороны Сергей Шойгу и хоккеисты Павел Буре, Александр Могильный и Вячеслав Фетисов. Она обыграла «Сборную НХЛ» (в ней играли бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко) со счетом 15:10, семь шайб из них забил лично Путин.

7 октября 2015. Президент РФ Владимир Путин (в центре на втором плане) после матча между сборной командой чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной Правления и почетных гостей Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

«Вот он (Путин - ред.) бросил, вратарь поймал шайбу в ловушку, подождал, как обычно, секунду и вытряхнул ее. А судья проглядел этот момент и не свистнул. И именинник мгновенно дотянулся до шайбы и между вратарских щитков удивительно проворно засунул ее в ворота… Вратарь с недоумением посмотрел на судью, тот развел руками…», — описывал матч журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, отметив, что у президента были и «совершенно честные шайбы».

Необычные подарки

«Если по-честному, то даже не всегда смотрю, что там (в упаковке) и часто передаю их в различные хранилища - просто времени нет», — так Владимир Путин ответил на вопрос, какие подарки он любит получать.

Владимир Путин с собакой Кони Владимир Родионов/TASS Владимир Родионов/TASS

Тем не менее, главы других государств и другие политики иногда делают российскому лидеру публичные подарки. Так, уже упоминавшийся Сергей Шойгу, еще будучи главой МЧС, дарил Путину черного лабрадора Кони, президент Туркмении Гурбангулы - щенка алабая по кличке Верный, а экс-мэр Москвы Юрий Лужков - козу по имени Сказка.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем ангела и подарил ему щенка алабая Михаил Метцель/TASS Михаил Метцель/TASS

Сильвио Берлускони в 2017 году подарил президенту большой пододеяльник с изображением себя вместе с президентом во время рукопожатия на фоне известных собора Василия Блаженного и Колизея.

На 50-летний юбилей президенту подарили сборник «100 анекдотов про Путина», и 50-метровый шарф. В разные годы Путину также дарили яблоневые саженцы и эротический календарь с изображением студенток факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Путин может принять не все подарки - согласно протоколу, пишет Газета, ру, президент может оставить себе сувенир стоимостью не более 10 тыс. рублей - остальное автоматически становится собственностью государства и хранится в специальном музее в первом корпусе Кремля.