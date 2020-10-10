Ленинград 1970-х: город, которого больше нет (ФОТО)

Фирменные дворы-колодцы, конечно, все еще есть. Однако попасть в них нелегко - теперь многие из них закрыты на замок.
В арки большинства домов по той же причине уже не заглянешь. Да и автомобили такие уже скорее ретро экзотика.
После 1970-х трамвай долго не ходил по Троицкому мосту, однако, недавно маршрут вернули - и даже запустили музейный ретро-трамвай.
Еще немного ретро транспорта с моста Белинского через реку Фонтанку.
И таких трамваев вы уже точно не увидите.
Вместо лошадей теперь по центру ездит убер.
Вокруг Исаакиевского Собора сейчас плотное движение автомобилей, так что просто так не погуляешь.
И по этим набережным реки Мойки недалеко от Исакия, конечно, тоже снуют и паркуются машины.
На улице Пестеля таких ретро каров уже не увидишь. Да и петербуржцы одеваются совсем по другой моде.
Таким пустынным Невский не бывает даже ночью.
Большой удачей будет найти сейчас столь колоритный переулок с брусчаткой, не говоря уж о советских булочных.