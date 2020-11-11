Самые «сказочные» дома старой Москвы (ФОТО)

На рубеже 19-20 веков в России началась мода на русскую старину. К русским художникам и архитекторам пришло понимание уникальности и художественной ценности древнерусской иконы и архитектуры. Они стали не просто использовать древнерусские образы и элементы в своем творчестве, но и осмысливать их в новом ключе. Так, именно древнерусское искусство оказало сильнейшее воздействие на русский авангард. В архитектуре появлению «русского» стиля (его также называют «неорусским» или «псевдорусским») способствало также снятие запрета на строительство домов по свободным проектам, а также несколько промышленных выставок в Москве, Петербурге и Париже, где были представлены образцы домов и интерьеров с элементами древнерусской архитектуры. Впоследствии во многих городах России и за рубежом появились здания и целые районы, построенные по этим образцам.

ГУМ и Исторический музей. Legion Media Legion Media

Этот стиль представляет собой стилизацию современных построек под деревянную архитектуру славянских мастеров, иногда намеренно гротескную. Самыми известными зданиями в «русском» стиле считаются ГУМ на Красной площади, Ярославский и Казанский вокзалы, Исторический музей на Манежной площади. А кроме того, в Москве сохранилось несколько уникальных особняков, которые выглядят совершенно сказочно!

1. Особняк Лопатиной, 1876

Особняк Лопатиной на Большой Никитской улице после реставрации Андрей Никеричев/Агентство Москва Андрей Никеричев/Агентство Москва

Этот дом, украшенный разноцветными мозаиками, находится в центре Москвы, на Большой Никитской улице. До Революции он принадлежал Анне Лопатиной, которая занималась поставкой морепродуктов в Москву. В этом доме была квартира самих хозяев, квартиры под сдачу, а на первом этаже - склады и административные помещения конторы.

Особняк Лопатиной на Большой Никитской улице после реставрации Андрей Никеричев/Агентство Москва Андрей Никеричев/Агентство Москва

Архитектором был Александр Каминский, зать Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи, также построенной в «русском» стиле. Каминский украсил фасад орнаментом из небольших разноцветных кирпичей и керамики, который напоминает вышивку крестом. Окна-дуги стилизованы под боярские палаты.

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А вот третий этаж был надстроен уже в 1920-х годах, когда особняк перешел в руки советской власти и превратился в общежитие. Сегодня в этом здании находится посольство Бразилии.

Особняк Лопатиной на Большой Никитской улице после реставрации Андрей Никеричев/Агентство Москва Андрей Никеричев/Агентство Москва

2. Дом Цветкова, 1899-1901

Главный фасад особняка Цветкова после реставрации, 2016 год Mos.ru Mos.ru

Этот небольшой дом на Пречистенской набережной построен по заказу коллекционера Ивана Цветкова. Он был преданным поклонником русского искусства и планировал этот особняк как галерею живописи, поручив архитектурный проект художнику Василию Васнецову (автор «Трех богатырей» и «Аленушки»).

И.Е.Цветков в интерьере собственного дома Archive photo Archive photo

В итоге дом получился канонически «русским» как снаружи, так и внутри: крыша-купол над резными каменными балконами, яркие изразцы на наличниках, комнаты с массивными люстрами - «кадилами» и деревянными скамьями-сундуками. Из окон открывался вид на кондитерскую фабрику «Красный октябрь» (тогда - «Эйнемъ»).

Cultural.brazil.moscou (CC BY-SA 4.0) Cultural.brazil.moscou (CC BY-SA 4.0)

В 1909 году Цветков передал свой дом и обширную коллекцию живописи (более 1800 полотен и скульптур) в дар городу, оставив за собой право проживания и перестройки галереи.

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После его смерти в августе 1917 года здание целиком превратилось в художественный музей и даже некоторое время было филиалом Третьяковской галереи, однако уже в 1930-х коллекцию раздали региональным музеям, разместив в этом особняке общежитие. Во время войны здесь размещался штаб полка «Нормандия-Неман», а сегодня это здание используется как резиденция иностранных дипломатов.

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3. Дом Перцовой, 1905-1907

A.Savin (CC BY-SA 3.0) A.Savin (CC BY-SA 3.0)

Сказочный дом-терем на Пречистенской набережной - это одна из самых ярких построек Москвы. Его построил инженер путей сообщения Петр Перцов, оформив недвижимость на жену Зинаиду. Он загорелся идеей строительства особняка в «русском» стиле после того, как однажды побывал в гостях у своего друга Ивана Цветкова.

Елена Бутко (CC BY-SA 4.0) Елена Бутко (CC BY-SA 4.0)

По соседству с ним продавался участок земли, и Перцов построил там собственный доходный дом. Так как инженер и сам был поклонником русского искусства, он планировал сдавать квартиры в этом доме творческой интеллигенции за небольшую плату. Дом спроектировал архитектор Сергей Малютин (автор матрешки), намеренно сделав окна разных размеров и асимметричные фасады. В мансардах размещались мастерские, внутри были лифты и даже проведен телефон.

Интерьеры Дома Перцовой Mos.ru Mos.ru

Квартира хозяев занимала четыре этажа в отдельном крыле и была стилизована под русскую избу: там были изразцовые печи, дубовая резная мебель, окна с витражами. В доме и правда стала собираться творческая богема Москвы, в подвале работало кабаре, а прохожие пологу останавливались у этого особняка, рассматривая все детали фасада.

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После Революции дом, разумеется, был национализирован, и сюда переехали представители новой власти, среди который был и Лев Троцкий. Большая часть внутреннего убранства была утеряна, но экстерьер здания отлично сохранился. С 1970-х особняк находится в ведении МИДа.

4. Дом купца Игумнова, 1888-1895

Gennady Grachev (CC BY 2.0) Gennady Grachev (CC BY 2.0)

Хозяин этого особняка на Большой Якиманке Николай Игумнов, владелец золотых приисков, построил дом, напоминающий по очертаниям древнерусские палаты. На строительство был потрачен миллион рублей - невероятные по тем временам деньги (сам этот участок земли в центре Москвы стоил около 17 тысяч).

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Красные кирпичи, из которых построено само здание, заказывали в Нидерландах. Каждый элемент фасада - окна, двери, балконы - украшен отдельным объемным декором. Мозаика, которая украшает особняк, изображает сказочных птиц, цветы и растения. Крыша здания выполнена в разных формах.

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В 1901 году промышленник уехал в Абхазию и не вернулся в Москву, а после Революции добровольно передал имение советской власти. Сегодня здесь располагается резиденция посла Франции.

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5. Усадьба Щукина, 1893-1898

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Огромный дом на Малой Грузинской улице принадлежал купцу и меценату Петру Щукину, коллекционеру предметов древнерусского искусства. Для своей растущей коллекции он решил построить отдельное здание в модном «русском» стиле. Основной стал «терем» с широким крыльцом, украшенный балконом (уменьшенной копией балкона палат Романовых на Варварке) и разноуровневыми острыми крышами.

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Внутри посетители попадали в залы со сводами, расписанные растительным орнаментом. Несколько лет спустя рядом с этим зданием было построено еще одно, также в псевдорусском стиле, но более просторное. Впоследствии эти дома были соединены подземным переходом.

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В 1905 году Щукин подарил здание Историческому музею, но остался хранителем коллекции до самой смерти и даже проводил сам экскурсии. В советские годы здание не утратило своего предназначения: здесь выставлялись экспонаты различных музеев города. Сегодня здесь располагается Биологический музей имени Тимирязева.