Самые «сказочные» дома старой Москвы (ФОТО)

Дом ПерцовойLudvig14 (CC BY-SA 4.0)
На рубеже 19-20 веков в России началась мода на русскую старину. К русским художникам и архитекторам пришло понимание уникальности и художественной ценности древнерусской иконы и архитектуры. Они стали не просто использовать древнерусские образы и элементы в своем творчестве, но и осмысливать их в новом ключе. Так, именно древнерусское искусство оказало сильнейшее воздействие на русский авангард. В архитектуре появлению «русского» стиля (его также называют «неорусским» или «псевдорусским») способствало также снятие запрета на строительство домов по свободным проектам, а также несколько промышленных выставок в Москве, Петербурге и Париже, где были представлены образцы домов и интерьеров с элементами древнерусской архитектуры. Впоследствии во многих городах России и за рубежом появились здания и целые районы, построенные по этим образцам.
ГУМ и Исторический музей.Legion Media
Этот стиль представляет собой стилизацию современных построек под деревянную архитектуру славянских мастеров, иногда намеренно гротескную. Самыми известными зданиями в «русском» стиле считаются ГУМ на Красной площади, Ярославский и Казанский вокзалы, Исторический музей на Манежной площади. А кроме того, в Москве сохранилось несколько уникальных особняков, которые выглядят совершенно сказочно!
Особняк Лопатиной на Большой Никитской улице после реставрацииАндрей Никеричев/Агентство Москва
Этот дом, украшенный разноцветными мозаиками, находится в центре Москвы, на Большой Никитской улице. До Революции он принадлежал Анне Лопатиной, которая занималась поставкой морепродуктов в Москву. В этом доме была квартира самих хозяев, квартиры под сдачу, а на первом этаже - склады и административные помещения конторы.
Особняк Лопатиной на Большой Никитской улице после реставрацииАндрей Никеричев/Агентство Москва
Архитектором был Александр Каминский, зать Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи, также построенной в «русском» стиле. Каминский украсил фасад орнаментом из небольших разноцветных кирпичей и керамики, который напоминает вышивку крестом. Окна-дуги стилизованы под боярские палаты.
А вот третий этаж был надстроен уже в 1920-х годах, когда особняк перешел в руки советской власти и превратился в общежитие. Сегодня в этом здании находится посольство Бразилии.
Особняк Лопатиной на Большой Никитской улице после реставрацииАндрей Никеричев/Агентство Москва
Главный фасад особняка Цветкова после реставрации, 2016 годMos.ru
Этот небольшой дом на Пречистенской набережной построен по заказу коллекционера Ивана Цветкова. Он был преданным поклонником русского искусства и планировал этот особняк как галерею живописи, поручив архитектурный проект художнику Василию Васнецову (автор «Трех богатырей» и «Аленушки»).
И.Е.Цветков в интерьере собственного домаArchive photo
В итоге дом получился канонически «русским» как снаружи, так и внутри: крыша-купол над резными каменными балконами, яркие изразцы на наличниках, комнаты с массивными люстрами - «кадилами» и деревянными скамьями-сундуками. Из окон открывался вид на кондитерскую фабрику «Красный октябрь» (тогда - «Эйнемъ»).
В 1909 году Цветков передал свой дом и обширную коллекцию живописи (более 1800 полотен и скульптур) в дар городу, оставив за собой право проживания и перестройки галереи.
После его смерти в августе 1917 года здание целиком превратилось в художественный музей и даже некоторое время было филиалом Третьяковской галереи, однако уже в 1930-х коллекцию раздали региональным музеям, разместив в этом особняке общежитие. Во время войны здесь размещался штаб полка «Нормандия-Неман», а сегодня это здание используется как резиденция иностранных дипломатов.
Сказочный дом-терем на Пречистенской набережной - это одна из самых ярких построек Москвы. Его построил инженер путей сообщения Петр Перцов, оформив недвижимость на жену Зинаиду. Он загорелся идеей строительства особняка в «русском» стиле после того, как однажды побывал в гостях у своего друга Ивана Цветкова.
По соседству с ним продавался участок земли, и Перцов построил там собственный доходный дом. Так как инженер и сам был поклонником русского искусства, он планировал сдавать квартиры в этом доме творческой интеллигенции за небольшую плату. Дом спроектировал архитектор Сергей Малютин (автор матрешки), намеренно сделав окна разных размеров и асимметричные фасады. В мансардах размещались мастерские, внутри были лифты и даже проведен телефон.
Интерьеры Дома ПерцовойMos.ru
Квартира хозяев занимала четыре этажа в отдельном крыле и была стилизована под русскую избу: там были изразцовые печи, дубовая резная мебель, окна с витражами. В доме и правда стала собираться творческая богема Москвы, в подвале работало кабаре, а прохожие пологу останавливались у этого особняка, рассматривая все детали фасада.
После Революции дом, разумеется, был национализирован, и сюда переехали представители новой власти, среди который был и Лев Троцкий. Большая часть внутреннего убранства была утеряна, но экстерьер здания отлично сохранился. С 1970-х особняк находится в ведении МИДа.
Хозяин этого особняка на Большой Якиманке Николай Игумнов, владелец золотых приисков, построил дом, напоминающий по очертаниям древнерусские палаты. На строительство был потрачен миллион рублей - невероятные по тем временам деньги (сам этот участок земли в центре Москвы стоил около 17 тысяч).
Красные кирпичи, из которых построено само здание, заказывали в Нидерландах. Каждый элемент фасада - окна, двери, балконы - украшен отдельным объемным декором. Мозаика, которая украшает особняк, изображает сказочных птиц, цветы и растения. Крыша здания выполнена в разных формах.
В 1901 году промышленник уехал в Абхазию и не вернулся в Москву, а после Революции добровольно передал имение советской власти. Сегодня здесь располагается резиденция посла Франции.
Огромный дом на Малой Грузинской улице принадлежал купцу и меценату Петру Щукину, коллекционеру предметов древнерусского искусства. Для своей растущей коллекции он решил построить отдельное здание в модном «русском» стиле. Основной стал «терем» с широким крыльцом, украшенный балконом (уменьшенной копией балкона палат Романовых на Варварке) и разноуровневыми острыми крышами.
Внутри посетители попадали в залы со сводами, расписанные растительным орнаментом. Несколько лет спустя рядом с этим зданием было построено еще одно, также в псевдорусском стиле, но более просторное. Впоследствии эти дома были соединены подземным переходом.
В 1905 году Щукин подарил здание Историческому музею, но остался хранителем коллекции до самой смерти и даже проводил сам экскурсии. В советские годы здание не утратило своего предназначения: здесь выставлялись экспонаты различных музеев города. Сегодня здесь располагается Биологический музей имени Тимирязева.