Как проходили советские «субботники» (ФОТО)

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Russia Beyond

Борис Ушмайкин/Sputnik
Сейчас, видя хронически неубранные дворы и скверы в российской глубинке, некоторые добрым словом вспоминают советские субботники. Тогда каждый должен был взять метлу или и лопату, чтобы сделать свой город чистым.

Уборка снега, мусора и прошлогодней листвы, посадка деревьев и цветов. Сейчас этим занимаются городские власти и экоактивисты. А в Советском Союзе каждую весну граждане были должны выходить на неоплачиваемые работы, чтобы облагородить территорию вокруг дома, школы или ВУЗа после зимы. Мероприятие называлось «субботник» - чаще оно проходило в субботу, официальный выходной день. 

Поначалу это занятие было добровольным - людей заряжали энтузиазмом потрудиться на общее благо. Тех, кто не хотел выходить, могли пристыдить за лень. Позже субботники стали принудительными, и часто школьников выводили убирать территории вокруг школы после уроков. 

Первые субботники начались еще на заре нового советского государства и активно пропагандировались. С 1 апреля по 1 мая 1920 года проводился так называемый «Красный месяц труда». 

Устраивают субботники и до сих пор, однако, они не имеют уже былого масштаба и являются исключительно добровольными.

Плакат «Все на субботник»

Общественное достояние

Плакат «Пионеры и школьники! Помогайте сажать новые сады в городах и селах. "Ребята, за мной!"», 1955

Софья Низова-Шаблыкина, Издательство ИЗОГИЗ

Николай Сысоев. Владимир Ленин на субботнике в Кремле. Репродукция

Игнатович/Sputnik

Субботник на железной дороге, Петроград, 1919

Виктор Булла/МАММ/МДФ

Субботник на заготовке торфа, 1920

Государственный исторический музей Южного Урала

Групповой портрет на субботнике, 1932

Михаил Смодор/«Костромская старина»

Субботник золотодобытчиков на Урале, 1935

Государственный исторический музей Южного Урала

Солдаты на субботнике, 1950-е

russiainphoto.ru

На субботнике по озеленению жилого поселка, 1958

Государственный исторический музей Южного Урала

Дети на субботнике по уборке территории, 1959

Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

Сотрудницы дальневосточного Сихотэ-Алинского заповедника на субботнике, 1960-е

Сихотэ-Алинский заповедник

Субботник в городе Чита, 1960-е

Владимир Иванец/Архив Натальи Береговой

Строители на субботнике в Москве, 1960-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Москва весенняя. Субботник на улице, 1963

Галина Санько/МАММ/МДФ

Субботник в Москве. Школьники и учителя сажают деревья в сквере, 1964

Лев Устинов/Sputnik

Субботник на фоне на фоне мемориала «Героям Сталинградской битвы», 1969 

Ю. Евсюков/Sputnik

Всесоюзный коммунистический субботник, 1970

Израиль Озерский/Sputnik

Сотрудницы гостиницы «Москва» на Всесоюзном коммунистическом субботнике на фоне Кремля, 1970

Сергей Субботин/Sputnik

Работники аглофабрики Вологодской области на субботнике, 1971

Ю. Воронов/Череповецкое музейное объединение

Субботник на территории военного госпиталя в Москве, 1971

Архив Николая Екимова/russiainphoto.ru

Весна. Школьники сажают деревья, 1972

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

«Внимание, улыбочка». Студенты и преподаватели московского вуза на субботнике, 1975

Сергей Сухарев/Архив Павла Сухарева

«Где мои большие грабли?» 1975

Сергей Сухарев/Архив Павла Сухарева

Жители советского Таджикистана на Ленинском коммунистическом субботнике, 1978

Всеволод Тарасевич/Sputnik

Инженеры завода на субботнике, 1981

Архив Шарыповых-Афанасьевых

Студенты МГУ сажают деревья у общежития, 1984

Марина Воронина/russiainphoto.ru

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