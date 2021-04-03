Как проходили советские «субботники» (ФОТО)

Сейчас, видя хронически неубранные дворы и скверы в российской глубинке, некоторые добрым словом вспоминают советские субботники. Тогда каждый должен был взять метлу или и лопату, чтобы сделать свой город чистым.

Уборка снега, мусора и прошлогодней листвы, посадка деревьев и цветов. Сейчас этим занимаются городские власти и экоактивисты. А в Советском Союзе каждую весну граждане были должны выходить на неоплачиваемые работы, чтобы облагородить территорию вокруг дома, школы или ВУЗа после зимы. Мероприятие называлось «субботник» - чаще оно проходило в субботу, официальный выходной день.

Поначалу это занятие было добровольным - людей заряжали энтузиазмом потрудиться на общее благо. Тех, кто не хотел выходить, могли пристыдить за лень. Позже субботники стали принудительными, и часто школьников выводили убирать территории вокруг школы после уроков.

Первые субботники начались еще на заре нового советского государства и активно пропагандировались. С 1 апреля по 1 мая 1920 года проводился так называемый «Красный месяц труда».

Устраивают субботники и до сих пор, однако, они не имеют уже былого масштаба и являются исключительно добровольными.

Плакат «Все на субботник»

Общественное достояние Общественное достояние

Плакат «Пионеры и школьники! Помогайте сажать новые сады в городах и селах. "Ребята, за мной!"», 1955

Софья Низова-Шаблыкина, Издательство ИЗОГИЗ Софья Низова-Шаблыкина, Издательство ИЗОГИЗ

Николай Сысоев. Владимир Ленин на субботнике в Кремле. Репродукция

Игнатович/Sputnik Игнатович/Sputnik

Субботник на железной дороге, Петроград, 1919

Субботник на заготовке торфа, 1920

Государственный исторический музей Южного Урала Государственный исторический музей Южного Урала

Групповой портрет на субботнике, 1932

Субботник золотодобытчиков на Урале, 1935

Солдаты на субботнике, 1950-е

На субботнике по озеленению жилого поселка, 1958

Дети на субботнике по уборке территории, 1959

Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

Сотрудницы дальневосточного Сихотэ-Алинского заповедника на субботнике, 1960-е

Субботник в городе Чита, 1960-е

Строители на субботнике в Москве, 1960-е

Москва весенняя. Субботник на улице, 1963

Субботник в Москве. Школьники и учителя сажают деревья в сквере, 1964

Лев Устинов/Sputnik Лев Устинов/Sputnik

Субботник на фоне на фоне мемориала «Героям Сталинградской битвы», 1969

Ю. Евсюков/Sputnik Ю. Евсюков/Sputnik

Всесоюзный коммунистический субботник, 1970

Израиль Озерский/Sputnik Израиль Озерский/Sputnik

Сотрудницы гостиницы «Москва» на Всесоюзном коммунистическом субботнике на фоне Кремля, 1970

Сергей Субботин/Sputnik Сергей Субботин/Sputnik

Работники аглофабрики Вологодской области на субботнике, 1971

Субботник на территории военного госпиталя в Москве, 1971

Весна. Школьники сажают деревья, 1972

«Внимание, улыбочка». Студенты и преподаватели московского вуза на субботнике, 1975

«Где мои большие грабли?» 1975

Жители советского Таджикистана на Ленинском коммунистическом субботнике, 1978

Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

Инженеры завода на субботнике, 1981

Студенты МГУ сажают деревья у общежития, 1984