Как проходили советские «субботники» (ФОТО)

Сейчас, видя хронически неубранные дворы и скверы в российской глубинке, некоторые добрым словом вспоминают советские субботники. Тогда каждый должен был взять метлу или и лопату, чтобы сделать свой город чистым.
Уборка снега, мусора и прошлогодней листвы, посадка деревьев и цветов. Сейчас этим занимаются городские власти и экоактивисты. А в Советском Союзе каждую весну граждане были должны выходить на неоплачиваемые работы, чтобы облагородить территорию вокруг дома, школы или ВУЗа после зимы. Мероприятие называлось «субботник» - чаще оно проходило в субботу, официальный выходной день.
Поначалу это занятие было добровольным - людей заряжали энтузиазмом потрудиться на общее благо. Тех, кто не хотел выходить, могли пристыдить за лень. Позже субботники стали принудительными, и часто школьников выводили убирать территории вокруг школы после уроков.
Первые субботники начались еще на заре нового советского государства и активно пропагандировались. С 1 апреля по 1 мая 1920 года проводился так называемый «Красный месяц труда».
Устраивают субботники и до сих пор, однако, они не имеют уже былого масштаба и являются исключительно добровольными.
Плакат «Все на субботник»
Плакат «Пионеры и школьники! Помогайте сажать новые сады в городах и селах. "Ребята, за мной!"», 1955
Софья Низова-Шаблыкина, Издательство ИЗОГИЗ
Николай Сысоев. Владимир Ленин на субботнике в Кремле. Репродукция
Субботник на железной дороге, Петроград, 1919
Субботник на заготовке торфа, 1920
Государственный исторический музей Южного Урала
Групповой портрет на субботнике, 1932
Субботник золотодобытчиков на Урале, 1935
Солдаты на субботнике, 1950-е
На субботнике по озеленению жилого поселка, 1958
Дети на субботнике по уборке территории, 1959
Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева
Сотрудницы дальневосточного Сихотэ-Алинского заповедника на субботнике, 1960-е
Субботник в городе Чита, 1960-е
Строители на субботнике в Москве, 1960-е
Москва весенняя. Субботник на улице, 1963
Субботник в Москве. Школьники и учителя сажают деревья в сквере, 1964
Субботник на фоне на фоне мемориала «Героям Сталинградской битвы», 1969
Всесоюзный коммунистический субботник, 1970
Сотрудницы гостиницы «Москва» на Всесоюзном коммунистическом субботнике на фоне Кремля, 1970
Работники аглофабрики Вологодской области на субботнике, 1971
Субботник на территории военного госпиталя в Москве, 1971
Весна. Школьники сажают деревья, 1972
«Внимание, улыбочка». Студенты и преподаватели московского вуза на субботнике, 1975
«Где мои большие грабли?» 1975
Жители советского Таджикистана на Ленинском коммунистическом субботнике, 1978
Всеволод Тарасевич/Sputnik
Инженеры завода на субботнике, 1981
Студенты МГУ сажают деревья у общежития, 1984