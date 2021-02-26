Как в СССР строили идеальные города-коммуны (ФОТО)

Днем на заводе, вечером в коллективе - так представляли себе архитекторы жизнь нового советского человека.

Эти кварталы должны были не только быстро решить проблему с жильем для рабочих, но и стать образцом нового пролетарского быта.

Макет жилого поселка Красная Горка в Новосибирске. Архивное фото Архивное фото

В 1930-х годах, когда Советский Союз развернул программу индустриализации и начал строительство заводов по всей стране, в города хлынул поток рабочих из сел и деревень. В старых районах мест не хватало, и люди, приезжавшие на большие стройки, были вынуждены жить в палатках, землянках и прочем «самострое». Для них необходимо было построить не только дома, но и необходимую инфраструктуру.

Зима 1932. Дома строителей и первых рабочих Новокузнецкого металлургического комбината. TASS TASS

Новые районы, которые получили название соцгородов, должны были обеспечить жильем миллионы людей в кратчайшие сроки, отвечая при этом и идеологическим задачам того времени. Люди, привыкшие до того к частной собственности, теперь получали жилье и социальные услуги от государства, причем для всех условия были примерно одинаковыми, начиная от мебели и заканчивая развлечениями.

Рабочая группа Эрнста Мая, организованная для работы в Нижнем Тагиле, 1931. Май - пятый слева. Архивное фото Архивное фото

Первые социальные города были построены по проектам иностранных специалистов. В 1930-1933 годах советское руководство приглашает группу из 17 немецких и австрийских архитекторов и градостроителей. Возглавлял этот коллектив Эрнст Май, один из идеологов массового типового строительства. Он был главным архитектором Франкфурта-на-Майне, где были построены функциональные жилые кварталы, включавшие в себя дома и общественные пространства.

Сверху: Дома по проекту Мая во Франкфурте. Снизу: Соцгород Магнитогорска. Christos Vittoratos (CC BY-SA 3.0); Google Maps Christos Vittoratos (CC BY-SA 3.0); Google Maps

Команды Мая участвовала в проектировании по меньшей мере 20 советских соцгородов, по большей части, на территории Урала и Сибири (Новокузнецк, Магнитогорск, Новосибирск и многие другие), предложив новый взгляд на градостроительную политику.

Соцгород завода Сибсельмаш в Ленинском районе Новосибирска в наши дни. К.Артём.1 (CC BY-SA 4.0) К.Артём.1 (CC BY-SA 4.0)

Районы носили названия заводов. В крупных городах могло быть несколько соцгородов или соцпоселков. Так, в Казани были соцгород Авиастроя, соцгород Авиакомбината, соцгород Казмашстроя. В Сталинграде - были соцгорода химиков, судостроителей, работников тракторного завода.

Учеба и отдых в клубе металлургов, Магнитогорск. Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Главное, что отличало соцгорода от других районов, это четкое планирование будущего поселения. Предполагалось, что жизнь в соцгороде будет коллективной: днем рабочие будут вместе работать, вечером - вместе отдыхать. Бытовые вопросы вроде стирки и приготовления обедов были призваны решать общественные службы.

Сверху: Новокузнецк. Вид на площадь трех проспектов - Металлургов, Курако и Бардина. Снизу: Магнитогорск. Соцгород. Детсад № 41. Анатолий Кузярин/TASS; Владислав Микоша/МАММ/МДФ Анатолий Кузярин/TASS; Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Соцгорода должны были включать в себя малоэтажные жилые кварталы, административный центр, необходимые магазины, столовые, прачечные и зеленые зоны (большая и малая) для прогулок и для визуального отделения завода от спального района. Как правило, немецкие архитекторы размещали дома тортами к улице, чтобы уменьшить внешний шум и количество пыли на окнах. Улицы меридианами вели в центр города. Такая застройка называлась строчной.

Семья обермастера Паукова, Магнитогорск. Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Возможно, современному человеку такие дома покажутся не самыми привлекательными, однако для своего времени это был настоящий прорыв.

Хотя сами квартиры и комнаты в коммуналках были весьма скромными, в них были все современные удобства, которые до того времени были недоступны большинству людей, например, ванные комнаты. В Новокузнецке, промышленном городе на юге Сибири, в квартирах были установлены «франкфуртские кухни» по проекту австрийского архитектора Маргарете Шютте-Лихоцки, которая была в группе Мая. Это эргономичные кухонные гарнитуры, которые сделали настоящую революцию во всем мире, существенно упростив готовку. А вот места для семейного отдыха в квартирах предусмотрены не были: свободное время нужно было проводить в коллективе.

Новосибирск, 1934. Прокладка трамвайных путей у комплекса жилых зданий на улице Челюскинцев для семей железнодорожников. TASS TASS

Во многих городах в таких районах преобладали не дома с отдельными квартирами, а общежития и дома-коммуны, которые лучше всего отвечали утопическим идеям о коллективном быте. Но вскоре оказалось, что не все советские люди хотят проводить все время вместе, и им нужно личное пространство и комфорт. По советским же нормам, на одного человека должно было приходиться всего 9 квадратных метров жилплощади.

С середины 1930-х проектировкой соцгородов занимаются уже советские специалисты. Новые кварталы проектируются с широкими домами и улицами. Дома также растут ввысь: появляются 7- и 9-этажные здания с эркерами, лоджиями и скульптурами в духе «сталинского ампира». После Великой Отечественной войны появляется необходимость восстанавливать разрушенные дома, и советские архитекторы обращаются к массовому панельному строительству «без излишеств», задавшись целью обеспечить каждую семью отдельной квартирой.

Центр Автозаводского района Нижнего Новгорода, где остались здания соцгорода. Юрий Лебедев (CC BY-SA 4.0) Юрий Лебедев (CC BY-SA 4.0)

Сегодня соцгорода стали спальными районами, где живут люди самых разных профессий. На заводе уже работать для этого не нужно. В некоторых городах такие исторические районы считаются архитектурными достопримечательностями и туда даже устраивают экскурсии.