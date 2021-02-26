Как в СССР строили идеальные города-коммуны (ФОТО)

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Анна Сорокина
Днем на заводе, вечером в коллективе - так представляли себе архитекторы жизнь нового советского человека.

Днем на заводе, вечером в коллективе - так представляли себе архитекторы жизнь нового советского человека.

Владислав Микоша/МАММ/МДФ
Эти кварталы должны были не только быстро решить проблему с жильем для рабочих, но и стать образцом нового пролетарского быта.
Макет жилого поселка Красная Горка в Новосибирске.

Макет жилого поселка Красная Горка в Новосибирске.

Архивное фото

В 1930-х годах, когда Советский Союз развернул программу индустриализации и начал строительство заводов по всей стране, в города хлынул поток рабочих из сел и деревень. В старых районах мест не хватало, и люди, приезжавшие на большие стройки, были вынуждены жить в палатках, землянках и прочем «самострое». Для них необходимо было построить не только дома, но и необходимую инфраструктуру.

Зима 1932. Дома строителей и первых рабочих Новокузнецкого металлургического комбината.

Зима 1932. Дома строителей и первых рабочих Новокузнецкого металлургического комбината.

TASS

Новые районы, которые получили название соцгородов, должны были обеспечить жильем миллионы людей в кратчайшие сроки, отвечая при этом и идеологическим задачам того времени. Люди, привыкшие до того к частной собственности, теперь получали жилье и социальные услуги от государства, причем для всех условия были примерно одинаковыми, начиная от мебели и заканчивая развлечениями. 

Рабочая группа Эрнста Мая, организованная для работы в Нижнем Тагиле, 1931. Май - пятый слева.

Рабочая группа Эрнста Мая, организованная для работы в Нижнем Тагиле, 1931. Май - пятый слева.

Архивное фото

Первые социальные города были построены по проектам иностранных специалистов. В 1930-1933 годах советское руководство приглашает группу из 17 немецких и австрийских архитекторов и градостроителей. Возглавлял этот коллектив Эрнст Май, один из идеологов массового типового строительства. Он был главным архитектором Франкфурта-на-Майне, где были построены функциональные жилые кварталы, включавшие в себя дома и общественные пространства.

Сверху: Дома по проекту Мая во Франкфурте. Снизу: Соцгород Магнитогорска.

Сверху: Дома по проекту Мая во Франкфурте. Снизу: Соцгород Магнитогорска.

Christos Vittoratos (CC BY-SA 3.0); Google Maps

Команды Мая участвовала в проектировании по меньшей мере 20 советских соцгородов, по большей части, на территории Урала и Сибири (Новокузнецк, Магнитогорск, Новосибирск и многие другие), предложив новый взгляд на градостроительную политику.

Соцгород завода Сибсельмаш в Ленинском районе Новосибирска в наши дни.

Соцгород завода Сибсельмаш в Ленинском районе Новосибирска в наши дни.

К.Артём.1 (CC BY-SA 4.0)

Районы носили названия заводов. В крупных городах могло быть несколько соцгородов или соцпоселков. Так, в Казани были соцгород Авиастроя, соцгород Авиакомбината, соцгород Казмашстроя. В Сталинграде  - были соцгорода химиков, судостроителей, работников тракторного завода. 

Учеба и отдых в клубе металлургов, Магнитогорск.

Учеба и отдых в клубе металлургов, Магнитогорск.

Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Главное, что отличало соцгорода от других районов, это четкое планирование будущего поселения. Предполагалось, что жизнь в соцгороде будет коллективной: днем рабочие будут вместе работать, вечером - вместе отдыхать. Бытовые вопросы вроде стирки и приготовления обедов были призваны решать общественные службы. 

Сверху: Новокузнецк. Вид на площадь трех проспектов - Металлургов, Курако и Бардина. Снизу: Магнитогорск. Соцгород. Детсад № 41.

Сверху: Новокузнецк. Вид на площадь трех проспектов - Металлургов, Курако и Бардина. Снизу: Магнитогорск. Соцгород. Детсад № 41.

Анатолий Кузярин/TASS; Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Соцгорода должны были включать в себя малоэтажные жилые кварталы, административный центр, необходимые магазины, столовые, прачечные и зеленые зоны (большая и малая) для прогулок и для визуального отделения завода от спального района. Как правило, немецкие архитекторы размещали дома тортами к улице, чтобы уменьшить внешний шум и количество пыли на окнах. Улицы меридианами вели в центр города. Такая застройка называлась строчной.

Семья обермастера Паукова, Магнитогорск.

Семья обермастера Паукова, Магнитогорск.

Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Возможно, современному человеку такие дома покажутся не самыми привлекательными, однако для своего времени это был настоящий прорыв. 

Хотя сами квартиры и комнаты в коммуналках были весьма скромными, в них были все современные удобства, которые до того времени были недоступны большинству людей, например, ванные комнаты. В Новокузнецке, промышленном городе на юге Сибири, в квартирах были установлены «франкфуртские кухни» по проекту австрийского архитектора Маргарете Шютте-Лихоцки, которая была в группе Мая. Это эргономичные кухонные гарнитуры, которые сделали настоящую революцию во всем мире, существенно упростив готовку. А вот места для семейного отдыха в квартирах предусмотрены не были: свободное время нужно было проводить в коллективе. 

Новосибирск, 1934. Прокладка трамвайных путей у комплекса жилых зданий на улице Челюскинцев для семей железнодорожников.

Новосибирск, 1934. Прокладка трамвайных путей у комплекса жилых зданий на улице Челюскинцев для семей железнодорожников.

TASS

Во многих городах в таких районах преобладали не дома с отдельными квартирами, а общежития и дома-коммуны, которые лучше всего отвечали утопическим идеям о коллективном быте. Но вскоре оказалось, что не все советские люди хотят проводить все время вместе, и им нужно личное пространство и комфорт. По советским же нормам, на одного  человека должно было приходиться всего 9 квадратных метров жилплощади.

Соцгород Магнитогорска, 1950-е.

Соцгород Магнитогорска, 1950-е.

Владимир Георгиев/Государственный исторический музей Южного Урала

С середины 1930-х проектировкой соцгородов занимаются уже советские специалисты. Новые кварталы проектируются с широкими домами и улицами. Дома также растут ввысь: появляются 7- и 9-этажные здания с эркерами, лоджиями и скульптурами в духе «сталинского ампира». После Великой Отечественной войны появляется необходимость восстанавливать разрушенные дома, и советские архитекторы обращаются к массовому панельному строительству «без излишеств», задавшись целью обеспечить каждую семью отдельной квартирой. 

Центр Автозаводского района Нижнего Новгорода, где остались здания соцгорода.

Центр Автозаводского района Нижнего Новгорода, где остались здания соцгорода.

Юрий Лебедев (CC BY-SA 4.0)

Сегодня соцгорода стали спальными районами, где живут люди самых разных профессий. На заводе уже работать для этого не нужно. В некоторых городах такие исторические районы считаются архитектурными достопримечательностями и туда даже устраивают экскурсии. 

История
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