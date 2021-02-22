Несостоявшиеся проекты: как мог бы выглядеть Кремль и Красная площадь

Кремль и Красная площадь несколько раз меняли свой облик. К счастью, мало кто решался на масштабные перестройки. Но было и несколько смелых проектов реконструкции.

Снести и построить дворец

В XVIII веке Петр I перенес столицу Российской Империи из Москвы в свежепостроенный Санкт-Петербург. Москва утратила свое значение, и Кремль в качестве резиденции царей был фактически упразднен.

Многочисленные дворцы и княжеские палаты внутри Кремля опустели - вся знать переехала в новую столицу вслед за царем. Здания стали ветшать, так что во второй половине XVIII века любимый архитектор Екатерины II Василий Баженов предложил масштабный проект перестройки Кремля.

Графическая реконструкция проекта Василия Баженова Общественное достояние Общественное достояние

Он предлагал снести бóльшую часть старинных построек и стен, и возвести Большой Кремлевский Дворец, который окружал бы Соборную площадь и спускался к Москва-реке вниз по Боровицкому холму.

Проект даже начали претворять в жизнь, но когда старые стены Кремля стали разбирать, на стене одного из соборов появились трещины. К тому же строительные работы в целом посчитали слишком расточительными - стены сложили обратно, а проект закрыли.

Регулярные проспекты и новейшие правительственные здания

В постпетровские времена большинство строений Москвы были деревянные - она страдала от многочисленных пожаров. И в конце XVIII века архитектор Петр Кожин, возглавивший так называемый Каменный Приказ (госорган, управлявший делами с камнем), создал план реконструкции города и возведения каменных построек. Он же предложил Екатерине II еще один проект перестройки Кремля.

На старинные сооружения архитектор не покушался, но предлагал построить регулярные проспекты и новые правительственные здания в современном стиле. Этот масштабный проект в итоге тоже не был претворен в жизнь - Кожину поручили заниматься более насущными делами города.

Однако Екатерина II все же поручила построить в Кремле новое здание в стиле классицизм. Туда полагалось переехать департаменту Сената. Сенатский дворец был возведен и сейчас является резиденцией президента России.

Провести метро прямо у стены Кремля

Эстакада и центральный вокзал метрополитена на Красной площади (по проекту инженера П. И. Балинского). Рисунок Н. Каразина, 1902 Музей Москвы Музей Москвы

Первые планы постройки метро в Москве предложили еще в конце XIX века инженеры Петр Балинский и Евгений Кнорре. Согласно их проекту железная дорога должна была огибать всю Москву и в центре города проходить под землей. Но прямо на Красной Площади у стен Кремля они предлагали построить наземный центральный вокзал. Эта идея сразу не понравилась Николаю II.

Москворецкий метромост (по проекту Балинского). Рисунок Н. Каразина, 1902 Музей Москвы Музей Москвы

Прямо от Кремля по Васильевскому спуску и через Москву-реку инженеры предлагали построить огромный двухуровневый железнодорожный мост… В итоге у проекта собралось немало противников, и было решено, что он нарушит благообразие города.

Здание Наркомтяжпрома на Красной площади

До 1860 года, когда в Москве был построен Храм Христа Спасителя, самым высоким зданием города была Колокольня Ивана Великого в Кремле. По легенде, в городе действовал запрет на постройки выше колокольни.

Впрочем, царские запреты были нипочем большевикам. Новая советская власть переехала из Санкт-Петербурга в Москву, и, более того, - правительство поселилось прямо в Кремле. (Последним оттуда выехал Климент Ворошилов, он проживал там с семьей до 1962 года).

В 1935 году Сталин подписал генплан реконструкции Москвы - построил новые проспекты, расширил Тверскую (даже двигал дома для этого). Кроме того, был объявлен конкурс на постройку министерства тяжелой промышленности - Наркомтяжпрома.

Конкурсная работа на дизайн-проект здания Народного Комиссариата тяжелой промышленности, 1934 Общественное достояние Общественное достояние

Было несколько проектов здания и все архитекторы предлагали строить гигантские постройки, для которых нужно было бы расширять Красную площадь и снести торговые ряды (современный ГУМ). Кремль же просто терялся на фоне этих исполинских зданий. Ни один из проектов, к счастью, не был осуществлен.