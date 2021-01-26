Советские проекты, которые должны были потрясти мир!

Советский интернет в проекте назывался Общегосударственной автоматизированной системой учета и обработки информации, или просто ОГАС. Оригинальный замысел был далек от форумов, чатов, мемов и бесплатных трансляций. ОГАС должен был отвечать за планирование всей советской экономики: от количества товаров на полке до количества рабочих в цеху.
Работало это так: сеть взаимосвязанных компьютерных центров должна была собирать и анализировать данные в реальном времени по всей стране, выдавая самые оптимальные решения. Все советские люди должны были к ней подключиться. При этом бумажные деньги это исключало, все должны были перейти на электронные платежи.
В 1970-м компьютеры Госплана уже рассчитывали 180 параметров, а в 1985-м - 30 тысяч. Но передовая идея не воплотилась в жизнь - не хватало «железа» и финансирования. При Советах военная и космическая отрасли всегда были в приоритете.
Дело в том, что для Советского Союза полет на Луну никогда не был приоритетом, лишь промежуточной «остановкой». Самой важной миссией был полет к Красной планете, которым Сергей Королев, главный космический конструктор СССР, вплотную занялся в 1960 году.
Продумано было все - сверхтяжелая ракета для выхода на орбиту Марса; автономная станция с замкнутым циклом потребления/производства ресурсов; космическая оранжерея и т.д. Затормозила проект «лунная гонка». Увидев, что американцы могут опередить Советы на Луне, приоритеты на время сместились. После проигрыша к идее полета на Марс снова вернулись - полет пяти человек был запланирован на 1985 год. Но со смертью Королева в 1966 году марсианская экспедиция начала буксовать и вскоре заглохла совсем.
Строительство этого административного здания должно было стать одним из самых масштабных за всю историю СССР. Из Дворца Советов со стометровой статуей Ленина на крыше хотели сделать символ новой страны и самую высокую постройку в мире - 415 метров! И если бы проект реализовали, то сегодня мы бы видели такую картину.
Он должен был появиться на месте взорванного в 1931 году Храма Христа Спасителя, под него успели даже заложить фундамент. Но Вторая мировая война нарушила планы. После войны «реанимировать» проект уже не получилось, и вместо этого в фундаменте сделали самый большой в стране открытый бассейн «Москва». В 1990-х его закрыли и снова построили храм - слегка увеличенную копию взорванного.
Концепция «глобальной ракета» опиралась на аналогичный проект США, но там его довольно быстро признали бесперспективным, а вот в СССР всерьез начались разработки страшного оружия. Суть «ГР-1» была в том, чтобы вывести ракету с ядерной боеголовкой орбиту и при необходимости ударить по цели прямо из космоса. Ограничений по дальности и направлению у такой ракеты не было, а значит любой объект на планете мог быть доступен для удара.
Межконтинентальные баллистические ракеты ГР-1 (8К713) на параде в честь 20-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в 1965.Эммануил Евзерихин/TASS
«При наличии глобальной ракеты средства предупреждения вообще утратили свое значение. Глобальные ракеты нельзя вовремя обнаружить, чтобы подготовить какие-то меры», - говорил Никита Хрущев. В 1965-м на Красную площадь выкатили якобы «летный экземпляр» (на самом деле, это был макет), что перепугало Запад. Но дальше этого Советы не продвинулись: у ракеты было много технических проблем и проект в итоге свернули, а космическое оружие вообще попало под запрет Генеральной Ассамблеи ООН.
В Советском Союзе не привыкли останавливаться даже перед природой. Этот сумасшедший проект 1970-х годов разрабатывался больше 20 лет при участии 160 научных и производственных организаций. Советская власть искала способ, как сделать из традиционно засушливых регионов аграрный рай, и, как ей казалось, нашла.
Для этого нужно было перенести часть стока некоторых сибирских рек в засушливые области - Казахстан и Среднюю Азию. Например, воды Иртыша планировалось направить в обратном направлении с помощью насосных станций, гидроузлов и водохранилищ.
Был и еще один, куда более «кровожадный» проект под названием «Тайга» - он предполагал создание новых русел уральских рек с помощью 250 ядерных взрывов. Реализовать успели только три, после чего признали, что ущерб от такого вмешательства для экологии и населения слишком велик. К такому же выводу пришли и в случае со сменой направления у рек, здравый смысл взял верх.
Модель башни Татлина, 1919 годВсеобщее достояние
Не смотря на то, что Памятник III Коммунистического интернационала, или Башня Татлина, никогда так и не был возведен, он стал визитной карточкой конструктивизма во всем мире.
Владимир Татлин спроектировал башню в качестве символа революции 1917 года. Причем, 400-метровая конструкция должна была вращаться: куб делал один оборот вокруг собственной оси за год, конус - за месяц, цилиндр - за сутки, а полусфера - за час. Не появилась башня в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), потому что к концу 1920-х руководство СССР охладело к авангардистам и перестало их привлекать к знаковым проектам.
Еще один, казалось бы, немыслимый космический проект родился в 1980-х годах. Советский инженер Владимир Сыромятников, разработавший систему стыковки космических кораблей, задумался над тем, может ли корабль лететь не на топливе, а на солнечной энергии - с помощью огромных космических зеркал («солнечного паруса»). Отсюда родилась и другая идея - если направить это зеркало на Землю, то оно отразит солнечный свет и обеспечит постоянный световой день. Считалось, что таким образом можно увеличить производительность труда.
Практический эксперимент даже успели провести (правда, уже после развала СССР). В 1993 году корабль «Прогресс» успешно развернул отражатель рядом со станцией «Мир», что создало на земле яркое пятно 8 км в диаметре - оно прошло Европу из Южной Франции в Западную Россию со скоростью 8 км/c. Хотя в то утро была большая облачность, некоторые заметили вспышку света.
Далее последовал еще один эксперимент, но прошел он неудачно. Один из сегментов зеркала зацепился за антенну станции «Мир». В итоге проект свернули, признав его несостоятельность.
Торсионные поля - это гипотетическое физическое поле, порождаемое любым вращающимся предметом. В 80-х СССР верил в теорию торсионных полей также сильно, как в то, что совсем скоро на Луне у нас будет своя база. Была развернута целая программа с участием академиков, КГБ и Министерства обороны, где изучались свойства торсионных полей, ведь, как заявлял советский ученый Анатолий Акимов, это дарило человечеству уникальные возможности: торсионный двигатель, торсионный источник энергии, материалы с новыми физическими свойствами или помощь геологам увидеть землю насквозь, как на рентгене (что сократило бы поиски полезных ископаемых).
Утопичная теория спонсировалась государством, но не принесла никаких результатов, как и не появилось научных подтверждений всем этим «возможностям». В июле 1991 года на заседании Комитета по науке и технологиям программа исследований была признана лженаучной и остановлена.