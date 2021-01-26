Советские проекты, которые должны были потрясти мир!

Реализация этих планов сделала бы СССР неоспоримым лидером во многих сферах жизни. Но что-то пошло не так.

Советский интернет

Советский интернет в проекте назывался Общегосударственной автоматизированной системой учета и обработки информации, или просто ОГАС. Оригинальный замысел был далек от форумов, чатов, мемов и бесплатных трансляций. ОГАС должен был отвечать за планирование всей советской экономики: от количества товаров на полке до количества рабочих в цеху.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Работало это так: сеть взаимосвязанных компьютерных центров должна была собирать и анализировать данные в реальном времени по всей стране, выдавая самые оптимальные решения. Все советские люди должны были к ней подключиться. При этом бумажные деньги это исключало, все должны были перейти на электронные платежи.

В 1970-м компьютеры Госплана уже рассчитывали 180 параметров, а в 1985-м - 30 тысяч. Но передовая идея не воплотилась в жизнь - не хватало «железа» и финансирования. При Советах военная и космическая отрасли всегда были в приоритете.

Полет на Марс

Дело в том, что для Советского Союза полет на Луну никогда не был приоритетом, лишь промежуточной «остановкой». Самой важной миссией был полет к Красной планете, которым Сергей Королев, главный космический конструктор СССР, вплотную занялся в 1960 году.

TASS TASS

Продумано было все - сверхтяжелая ракета для выхода на орбиту Марса; автономная станция с замкнутым циклом потребления/производства ресурсов; космическая оранжерея и т.д. Затормозила проект «лунная гонка». Увидев, что американцы могут опередить Советы на Луне, приоритеты на время сместились. После проигрыша к идее полета на Марс снова вернулись - полет пяти человек был запланирован на 1985 год. Но со смертью Королева в 1966 году марсианская экспедиция начала буксовать и вскоре заглохла совсем.

Гигантский Дворец Советов

Михаил Филимонов/Sputnik Михаил Филимонов/Sputnik

Строительство этого административного здания должно было стать одним из самых масштабных за всю историю СССР. Из Дворца Советов со стометровой статуей Ленина на крыше хотели сделать символ новой страны и самую высокую постройку в мире - 415 метров! И если бы проект реализовали, то сегодня мы бы видели такую картину.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Он должен был появиться на месте взорванного в 1931 году Храма Христа Спасителя, под него успели даже заложить фундамент. Но Вторая мировая война нарушила планы. После войны «реанимировать» проект уже не получилось, и вместо этого в фундаменте сделали самый большой в стране открытый бассейн «Москва». В 1990-х его закрыли и снова построили храм - слегка увеличенную копию взорванного.

Глобальная ракета ГР-1

Концепция «глобальной ракета» опиралась на аналогичный проект США, но там его довольно быстро признали бесперспективным, а вот в СССР всерьез начались разработки страшного оружия. Суть «ГР-1» была в том, чтобы вывести ракету с ядерной боеголовкой орбиту и при необходимости ударить по цели прямо из космоса. Ограничений по дальности и направлению у такой ракеты не было, а значит любой объект на планете мог быть доступен для удара.

Межконтинентальные баллистические ракеты ГР-1 (8К713) на параде в честь 20-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в 1965. Эммануил Евзерихин/TASS Эммануил Евзерихин/TASS

«При наличии глобальной ракеты средства предупреждения вообще утратили свое значение. Глобальные ракеты нельзя вовремя обнаружить, чтобы подготовить какие-то меры», - говорил Никита Хрущев. В 1965-м на Красную площадь выкатили якобы «летный экземпляр» (на самом деле, это был макет), что перепугало Запад. Но дальше этого Советы не продвинулись: у ракеты было много технических проблем и проект в итоге свернули, а космическое оружие вообще попало под запрет Генеральной Ассамблеи ООН.

Поворот рек

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В Советском Союзе не привыкли останавливаться даже перед природой. Этот сумасшедший проект 1970-х годов разрабатывался больше 20 лет при участии 160 научных и производственных организаций. Советская власть искала способ, как сделать из традиционно засушливых регионов аграрный рай, и, как ей казалось, нашла.

Для этого нужно было перенести часть стока некоторых сибирских рек в засушливые области - Казахстан и Среднюю Азию. Например, воды Иртыша планировалось направить в обратном направлении с помощью насосных станций, гидроузлов и водохранилищ.

Был и еще один, куда более «кровожадный» проект под названием «Тайга» - он предполагал создание новых русел уральских рек с помощью 250 ядерных взрывов. Реализовать успели только три, после чего признали, что ущерб от такого вмешательства для экологии и населения слишком велик. К такому же выводу пришли и в случае со сменой направления у рек, здравый смысл взял верх.

Башня Татлина

Модель башни Татлина, 1919 год Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Не смотря на то, что Памятник III Коммунистического интернационала, или Башня Татлина, никогда так и не был возведен, он стал визитной карточкой конструктивизма во всем мире.

Владимир Татлин спроектировал башню в качестве символа революции 1917 года. Причем, 400-метровая конструкция должна была вращаться: куб делал один оборот вокруг собственной оси за год, конус - за месяц, цилиндр - за сутки, а полусфера - за час. Не появилась башня в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), потому что к концу 1920-х руководство СССР охладело к авангардистам и перестало их привлекать к знаковым проектам.

Космическое освещение Земли

Альберт Пушкарев/TASS Альберт Пушкарев/TASS

Еще один, казалось бы, немыслимый космический проект родился в 1980-х годах. Советский инженер Владимир Сыромятников, разработавший систему стыковки космических кораблей, задумался над тем, может ли корабль лететь не на топливе, а на солнечной энергии - с помощью огромных космических зеркал («солнечного паруса»). Отсюда родилась и другая идея - если направить это зеркало на Землю, то оно отразит солнечный свет и обеспечит постоянный световой день. Считалось, что таким образом можно увеличить производительность труда.

Практический эксперимент даже успели провести (правда, уже после развала СССР). В 1993 году корабль «Прогресс» успешно развернул отражатель рядом со станцией «Мир», что создало на земле яркое пятно 8 км в диаметре - оно прошло Европу из Южной Франции в Западную Россию со скоростью 8 км/c. Хотя в то утро была большая облачность, некоторые заметили вспышку света.

Далее последовал еще один эксперимент, но прошел он неудачно. Один из сегментов зеркала зацепился за антенну станции «Мир». В итоге проект свернули, признав его несостоятельность.

Торсионные поля

Торсионные поля - это гипотетическое физическое поле, порождаемое любым вращающимся предметом. В 80-х СССР верил в теорию торсионных полей также сильно, как в то, что совсем скоро на Луне у нас будет своя база. Была развернута целая программа с участием академиков, КГБ и Министерства обороны, где изучались свойства торсионных полей, ведь, как заявлял советский ученый Анатолий Акимов, это дарило человечеству уникальные возможности: торсионный двигатель, торсионный источник энергии, материалы с новыми физическими свойствами или помощь геологам увидеть землю насквозь, как на рентгене (что сократило бы поиски полезных ископаемых).

Утопичная теория спонсировалась государством, но не принесла никаких результатов, как и не появилось научных подтверждений всем этим «возможностям». В июле 1991 года на заседании Комитета по науке и технологиям программа исследований была признана лженаучной и остановлена.