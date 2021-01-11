Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами

В этих необычных «панельках» могли бы жить миллионы семей по всему СССР, но они так и остались в единственном экземпляре.

Строительные кампании в СССР часто ассоциировались с масштабной застройкой однотипными панельными домами. Технически они были разных серий, так как их разрабатывали местные домостроительные комбинаты, но по факту выглядели практически близнецами. Такие кварталы, состоящие из 5-этажных «хрущевок» без лифта и 9-12-этажных «брежневок» были необходимы, чтобы обеспечить отдельным жильем миллионы советских семей. А строительство должно было быть максимально быстрым и недорогим. Однако примитивными и несимпатичными многие из этих проектов становились совсем не сразу. Некоторые задумывались как весьма оригинальные сооружения и лишь потом лишались «избыточных» деталей.

«Ажурный дом», Москва

Елена Бутко (CC BY-SA 4.0) Елена Бутко (CC BY-SA 4.0)

О строительстве типовых жилых домов в СССР задумались еще до Второй мировой войны. Дом 1940 года по адресу Ленинградский проспект, 27 в Москве стал одним из первых прототипов возможной панельной застройки. Ажурным его называют из-за узорчатых решеток на фасаде здания - так архитекторы хотели скрыть от прохожих захламленные жителями балконы. На первом этаже здания расположены магазины и предприятия быта.

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Отличительная особенность дома - просторные коридоры и лестничные площадки и крошечные кухни (в однокомнатной 40-метровой квартире 4-метровая кухня). Предполагалось, что жители будут заказывать еду в кафе с первого этажа, а у себя только разогревать. После войны архитекторам пришлось разрабатывать более бюджетные проекты, а «Ажурный дом» сегодня признан памятником архитектуры.

Опытно-показательный квартал в Черемушках, Москва

John William Reps/Cornell University Library John William Reps/Cornell University Library

Подмосковное село Черемушки стало площадкой для первого квартала из «хрущевок». Опытный 9-й квартал, построенный в 1956-1959 годах, состоял из 13 четырехэтажных домов и 7 восьмиэтажных. Экспериментальные квартиры были крошечными: например, вместо привычной ванны могла быть установлена сидячая или просто душевой поддон. Для таких квартир жильцы могли заказывать мебель-трансформер по каталогу. При этом фасады домов были отделаны кирпичом, во дворах были настоящие фонтаны и перголы для растений, а в квартале были и магазины, и столовые, и даже кинотеатр. Новую советскую эстетику жилья воспел Дмитрий Шостакович в оперетте «Москва, Черемушки», а в 1962 году по ее мотивам сняли фильм.

Тем не менее, в дальнейшем инфраструктура советских жилых микрорайонов была сильно упрощена.

Первая экспериментальная «хрущевка», Санкт-Петербург

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С этого дома на улице Полярников, 10 в Санкт-Петербурге началась история массовой панельной застройки в СССР. В городе ее называют «протохрущевка»: ее построили в 1955 году всего за 102 дня (с учетом отделки) и представили Никите Хрущеву как образец будущих жилых домов. Здесь всего 30 квартир, 29 из которых были заселены строителями этого же дома, а одна была предназначена для строительных экспериментов.

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В отличие от «хрущевок», здесь потолки по 3 метра, а не по 2,5, кухни по 10-12 (а не по 5-6), дубовые двери, подъезды отделаны колоннами в стиле неоклассицизма, при этом только на третьих этажах есть небольшие балконы. Хрущев счел конструкцию слишком дорогой, и следующие дома оказались гораздо скромнее, «без излишеств».

Дом «наоборот», Санкт-Петербург

На первый взгляд этот жилой дом на Магнитогорской, 95, выглядит как самая обыкновенная четырехэтажная «панелька». Но это результат смелого архитектурного эксперимента 1959 года. Его строили методом подъема этажей: вначале установили несущие колонны-сваи, затем на земле смонтировали крышу и при помощи строительных домкратов подняли ее на необходимую высоту. Затем приступили к сборке верхнего этажа и постепенно опускались к первому.

"Государственный центральный музей современной истории России" "Государственный центральный музей современной истории России"

В теории отказ от строительных кранов должен был уменьшить сроки монтажа дома и удешевить проекты, однако в реальности оказалось, что такое строительство требует высококвалифицированных рабочих и операторов домкрата, а потому такой дом остался только один.

Молодежный жилой комплекс, Екатеринбург

Анатолий Семенихин/TASS Анатолий Семенихин/TASS

Идея строительства жилых комплексов для молодых и холостых специалистов впервые была реализована в 1960-1980-х в городе Королеве в Московской области, центре космонавтики, куда массово приезжали ученые.

Такие комплексы строились вокруг промышленных объектов по всей стране и представляли собой «город в городе». Один из них сохранился до сих пор на восточной окраине Екатеринбурга - в 1981 году здесь появился квартал из одиннадцати длинных полукруглых 9-, 12- и 16-этажных «панелек», которые местные жители прозвали «пентагонами» или «лабиринтами». Дома были рассчитаны на небольшое количество человек: трехкомнатные квартиры были, по большей части, только в 9-этажках, а остальные здания состояли из одно- и двухкомнатных квартир. В самых длинных домах было по 500 квартир! Первыми жильцами стали молодые выпускники местного университета, которые принимали непосредственное участие не только в строительстве, но и в проектировании этого микрорайона. Весь жилой комплекс построен из железобетонных плит, которые выпускались на заводе по соседству.

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Инфраструктура включала один из крупнейших универмагов города, спортивный комплекс, дом культуры, собиравший самых известных рок-музыкантов, и амфитеатр - открытую площадку небом для театральной самодеятельности, которая также служила и развлечением для детей.