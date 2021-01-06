Юсуповский дворец: Один из самых роскошных особняков Петербурга (ФОТО)

Юсуповский дворец на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге - место легендарное. Дом принадлежал графскому роду Шуваловых, затем Екатерина II выкупила его и подарила племяннице своего фаворита князя Потемкина, и наконец, в первой половине XIX века дом купил князь Борис Юсупов.
Род Юсуповых, один из старейших и богатейших в России, обитал здесь вплоть до самой революции 1917 года. Они существенно перестроили дворец, и именно при них он приобрел свой нынешний роскошный вид. Кроме того, именно здесь Феликс Юсупов с сообщниками убили «друга» последнего русского царя - Григория Распутина.
Каждый зал дворца - настоящее произведение искусства. Здесь даже есть свой театр! Заглянем внутрь.