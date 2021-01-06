Юсуповский дворец: Один из самых роскошных особняков Петербурга (ФОТО)

Недавно закончилась реставрация одного из самых богато декорированных дворцов в России. Посмотрите на эти интерьеры!

Юсуповский дворец на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге - место легендарное. Дом принадлежал графскому роду Шуваловых, затем Екатерина II выкупила его и подарила племяннице своего фаворита князя Потемкина, и наконец, в первой половине XIX века дом купил князь Борис Юсупов.

Род Юсуповых, один из старейших и богатейших в России, обитал здесь вплоть до самой революции 1917 года. Они существенно перестроили дворец, и именно при них он приобрел свой нынешний роскошный вид. Кроме того, именно здесь Феликс Юсупов с сообщниками убили «друга» последнего русского царя - Григория Распутина.

Каждый зал дворца - настоящее произведение искусства. Здесь даже есть свой театр! Заглянем внутрь.

Парадная лестница

Мавританская гостиная

Зеленый будуар

Будуар

Синяя Гостиная

Красная Гостиная

Большая гостиная Феликса Юсупова

Театр

Гобеленовая гостиная

Белоколонный зал

Зеркальный зал

Античный зал

Дубовая столовая

«Гарсоньерка» Феликса Юсупова с восковыми фигурами заговорщиков