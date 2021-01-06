Юсуповский дворец: Один из самых роскошных особняков Петербурга (ФОТО)

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Russia Beyond

Legion Media; yusupov-palace.ru
Недавно закончилась реставрация одного из самых богато декорированных дворцов в России. Посмотрите на эти интерьеры!

Юсуповский дворец на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге - место легендарное. Дом принадлежал графскому роду Шуваловых, затем Екатерина II выкупила его и подарила племяннице своего фаворита князя Потемкина, и наконец, в первой половине XIX века дом купил князь Борис Юсупов. 

Род Юсуповых, один из старейших и богатейших в России, обитал здесь вплоть до самой революции 1917 года. Они существенно перестроили дворец, и именно при них он приобрел свой нынешний роскошный вид. Кроме того, именно здесь Феликс Юсупов с сообщниками убили «друга» последнего русского царя - Григория Распутина. 

Каждый зал дворца - настоящее произведение искусства. Здесь даже есть свой театр! Заглянем внутрь. 

Парадная лестница

yusupov-palace.ru

Мавританская гостиная

yusupov-palace.ru

Зеленый будуар

yusupov-palace.ru

yusupov-palace.ru

Будуар

yusupov-palace.ru

Синяя Гостиная

yusupov-palace.ru

Красная Гостиная

yusupov-palace.ru

Большая гостиная Феликса Юсупова

yusupov-palace.ru

Театр

yusupov-palace.ru

Гобеленовая гостиная

yusupov-palace.ru

Белоколонный зал 

yusupov-palace.ru

Зеркальный зал

yusupov-palace.ru

Античный зал

yusupov-palace.ru

Дубовая столовая

yusupov-palace.ru

«Гарсоньерка» Феликса Юсупова с восковыми фигурами заговорщиков

yusupov-palace.ru

Искусство Путешествия
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