Полузаброшенный поселок на Колыме невероятной красоты (ФОТО)

Почти вымерший, он, тем не менее остается одним из самых красивых в России. А квартиры здесь отдают почти даром.

В поселке посреди бурной реки и гор (они кажутся синими, отчего и получилось название - Синегорье) раньше проживало почти 12 тысяч человек. Теперь не наберется и двух тысяч, но люди продолжают жить в столь странных декорациях - среди заброшек и видов, от которых перехватывает дыхание.

Село на берегу реки Колыма появилось в 1971 году. Сюда приезжали, чтобы строить Колымскую ГЭС, равной которой в Советском Союзе не было. В 30 километрах от Синегорья проходит одна из самых печально известных трасс - Колымская, которую прозвали «Дорогой костей».

«Раньше на Колыму отправляли в ссылку», - напоминает 22-летняя Полина, она живет в Синегорье с рождения. Заключенные ГУЛАГа строили 2,000-километровую дорогу от Магадана до Якутска и прочую инфраструктуру в течение 20 лет, в нечеловеческих, жестких условиях вечной мерзлоты. Зимой температура опускается до −40°C. По оценкам, за время существования лагеря погибло более 125 тысяч человек.

Но в Синегорье люди спустя пару десятков лет приезжали уже по собственному желанию.

Строители Колымской ГЭС. Борис Кауфман/Sputnik Борис Кауфман/Sputnik

«Моя семья, как и многие другие, переехала сюда “покорять север”, прельщенные романтикой края. Плюс, возможность поработать на уникальной ГЭС», - рассказывает Russia Beyond Михаил Скворцов. Он тоже родился в единственном роддоме Синегорья, в 1983 году. Родители Михаила переехали сюда из Санкт-Петербурга. Таким, как они, давали в пользование новые квартиры. Вид из окна открывался феноменальный. «Солнечная снежная долина в окружении сопок», - вот что вспоминает Михаил, когда слышит про Синегорье.

Пока строили и вводили в эксплуатацию ГЭС, жизнь в Синегорье кипела. Яхт-клуб, горнолыжный склон с подъемником, детский лагерь, баня, кинотеатр, дом культуры, тренажерный зал, даже собственный двухэтажный аэропорт с буфетом, мозаикой, зеркалами и телевизором. Раз в сутки отсюда улетал самолет в Магадан - ближайший крупный город, что в 480 км.

Жители поселка Синегорье Магаданской области. 1984 год В.Чистяков/Sputnik В.Чистяков/Sputnik

«Здесь, конечно, никогда не было клубов, ресторанов шикарных, торговых центров. На то мы и поселок. Но было очень хорошо. Большой Дом культуры, к сожалению, сгорел, я застала это время. Было небольшое кафе. Его закрыли давно. Сейчас есть бар, где отдыхает молодежь, маленькое ДК и все. У нас был самый лучший бассейн в Магаданской области, но и его умудрились запустить», - рассказывает Полина.

Уезжать из Синегорья начали уже после того, как ГЭС полностью ввели в эксплуатацию, а «северный» романтический энтузиазм, по словам Михаила, в Синегорье рассеялся с перестройкой и последовавшей за ней нехваткой товаров в магазинах. Но сносить опустевшие здания здесь не принято, и дома так и стоят пустыми. Из-за убыли населения, в поселке заброшено около 2/3 зданий.

«Сейчас здесь делать абсолютно нечего, кроме того, чтобы работать. У нас очень красивая природа, но развлекаться тут негде. Народ пытается выбираться в цивилизацию, хотя бы в Магадан, и продает квартиры в Синегорье от 50-200 тысяч рублей. А разговоры о том, что поселок закроют, ведутся еще с тех пор, как я ходила в школу», - говорит Полина, она тоже собирается уехать.

Михаил переехал давно. Он уверен, что эксплуатацию Колымской ГЭС переведут на вахтовый метод и в поселке совсем отпадет необходимость.