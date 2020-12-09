Зачем Сталин принудительно переселял народы?

Депортация народов - одна из самых печальных страниц советской истории, которая до сих пор является больным местом для представителей многих переселенных национальностей и социальных групп.

В водоворот репрессий и депортаций в СССР 1930-1950-х годов попали миллионы людей. Их дети и внуки до сих пор глубоко переживают эти события.

Свежесть нанесенных в то время ран доказывают и успех двух недавних романов-бестселлеров за авторством писательницы Гузели Яхиной, нового имени в русской литературе. Оба затрагивают тему депортации народов и того, какой трагический след она оставляет в личных судьбах конкретных людей и в национальном укладе в целом.

Чулпан Хаматова в роли Зулейхи в сериале по роману Гузели Яхиной Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

Дебютный невероятно успешный роман Яхиной «Зулейха открывает глаза» перевели на 30 языков, и по нему уже снят сериал. Книга описывает депортацию кулаков - зажиточных крестьян - из татарской деревни в 1930-х. Все их имущество, провиант и скот отбирают большевики. Тех, кто сопротивляется - зачастую расстреливают, а других, лишив дома, везут как стадо в товарных вагонах далеко от родных мечетей - в сибирскую тайгу. Там с нуля им предлагается построить образцово-показательное советское поселение, где будет труд, правильные порядки, никакого бога - и вообще лучшая жизнь. Ничего, что принудительная.

Землянки переселенцев Архивное фото Архивное фото

Другой роман - «Дети мои» – описывает драму поволжских немцев. Они прибыли в Российскую Империю давно, еще по приглашению Екатерины II в XVIII веке, и успели на берегах Волги создать городки со своим аутентичным бытом. Но советская власть разрушила их быт и выгнала их далеко от уже родной Волги - в суровые степи Казахстана. Опустевшие немецкие селения в романе предстают перед читателем в плачевном состоянии: «Печать разрухи и многолетней печали легла на фасады домов, улицы и лица».

Почему депортировали?

Депортация народов признана одной из форм сталинских политических репрессий, а также одной из форм укрепления и централизации персональной власти Иосифа Сталина. Задачей было расселить области, где было большое сосредоточение представителей определенных национальностей, которые вели быт, разговаривали, воспитывали детей и издавали газеты на своих языках.

Сталину было важно ликвидировать национальные автономии Иван Шагин/МАММ/МДФ

Многие из таких мест обладали той или иной степенью автономии - ведь многие республики и области формировались на заре Советского Союза именно по национальному признаку.

Исследователь советских депортаций, историй Николай Бугай называет подход Сталина и его соратника Лаврентия Берии к депортации как «средству урегулирования межнациональных конфликтов, "исправления" собственных ошибок, пресечения любых проявлений недовольства антидемократическим, тоталитарным режимом».

И хотя Сталин, как писал Бугай, объявил курс на «обязательное соблюдение видимого интернационализма», для него было важно ликвидировать все автономии, которые потенциально могли отделиться - и предотвратить любую возможность оппозиции централизованной власти.

Бараки спецпереселенцев на Урале Государственный исторический музей Южного Урала Государственный исторический музей Южного Урала

Этот метод уже неоднократно применялся в России с древних времен. Например, когда в 1510 московский князь Василий III присоединил к своим владениям Псков, он выселил из Пскова все влиятельные семейства. Они получили владения в других городах русских земель, но не в родном Пскове – чтобы местная элита не могла, опираясь на простонародье, далее протестовать против московской власти.

Этот метод Василий позаимствовал у своего отца, основателя Московского государства Ивана Васильевича III. В 1478, после победы над Новгородской республикой, Иван Васильевич произвел первую русскую депортацию населения – выселил из Новгорода более 30 самых богатых боярских семей и конфисковал у них имущество и земли. Новые дворы боярам дали в Москве и центральных городах России. А в конце 1480-х из Новгорода выселили более 7000 человек – бояр, богатых горожан и купцов с их семьями. Их селили небольшими группами в разные города – Владимир, Ростов, Муром, Кострому, чтобы «растворить» бывшую новгородскую знать в центрально-русском населении. Разумеется, всю знатность новгородцы при этом теряли, становясь на новых местах простыми служилыми людьми, «рядовыми» дворянами.

"Изгнание Марфы-посадницы из Новгорода" Алексей Кившенко Алексей Кившенко

Практика депортации применялась в царской России и позже, в схожих случаях подавления местных восстаний – так, после польских восстаний 1830 и 1863 года тысячи поляков – участников восстаний и сочувствовавших – были сосланы на поселение в глубинные территории России, в основном – в Сибирь.

Кого и куда переселяли?

Депортация в СССР имела огромные масштабы - согласно документам НКВД в 1930—1950-е годы около 3,5 млн. человек покинули места своего исконного проживания. Всего переселено было более 40 народностей. Переселяли в основном с приграничных территорий в отдаленные места Союза.

Первых депортация затронула поляков. В 1936 году 35 тысяч «неблагонадежных элементов» с бывших польских территорий на западе Украины переселили в Казахстан. В 1939-31 на север, в Сибирь и Казахстан депортировали еще более 200 тыс. поляков.

Переселяли народы и с других приграничных территорий - в 1937 году в Казахстан и Узбекистан с восточных границ СССР переселили более 171 тысячи советских корейцев.

С 1937 года Сталин также вел планомерную политику расселения немцев. С началом Второй мировой войны немцы стали и вовсе стали изгоями в СССР. Многих признавали шпионами и отправляли в лагеря. К концу 1941 года переселили внутри страны около 800 тысяч немцев, а всего за годы войны больше миллиона. Их новым домом стала Сибирь, Урал, Алтай, почти полмиллиона оказались в Казахстане.

Спецпоселение в Хибинах Архивное фото Архивное фото

Советская власть активно переселяла народы и во время войны. Огромное количество людей выселяли с освобожденных после немецкой оккупации территорий. Под предлогом шпионажа и сотрудничества с немцами пострадали народы Северного Кавказа - десятки и сотни тысяч карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, кабардинцев выселяли в Сибирь и Среднюю Азию. Обвинили в пособничестве немцам и переселили также калмыков, а также около 200 тысяч крымских татар. Кроме того, переселяли и народы меньшей численности, в том числе турок-месхетинцев, курдов, греков и других.

Так выглядели бараки в спецпоселениях изнутри Государственный исторический музей Южного Урала Государственный исторический музей Южного Урала

Жители Латвии, Эстонии и Литвы сопротивлялись вхождению в состав СССР - были и вооруженные антисоветские отряды - это дало повод советской власти особенно жестоко расселять народы Прибалтики.

Как проводили переселение

За подписью наркома внутренних дел Лаврентия Берии были составлены подробные инструкции для организации переселения - причем для каждого народа отдельные. Депортацию осуществляли местные партийные органы и специально прибывшие на место назначения чекисты. Они составляли списки переселенцев, готовили транспорт для доставки людей и их имущества до железнодорожных станций.

Ведомственные машины готовят людей к переселению Архивное фото Архивное фото

Людей заставляли собираться в очень короткие сроки - с собой разрешалось брать бытовое имущество, мелкий хозяйственный инвентарь и деньги, всего на семью «багаж» должен был составлять не более тонны. По сути они могли взять с собой только самое необходимое.

Чаще всего для каждой отдельной народности выделяли несколько железнодорожных эшелонов, с караулом и медперсоналом. Под конвоем людей загружали по вагонам под завязку и везли до места назначения. По инструкции в пути переселенцам выдавали хлеб и один раз в день кормили горячей пищей.

Переселенцев часто перевозили в товарных вагонах Архивное фото Архивное фото

В отдельной инструкции была подробно описана и организация быта на новом месте - в спецпоселениях. Трудоспособные переселенцы привлекались к строительству бараков, а позже более постоянных жилищ, школ и больниц. Создавались также колхозы для работы на земле и фермах. Контролем и администрацией занимались сотрудники НКВД. Поначалу жизнь поселенцев была трудной, продовольствия не хватало, люди также страдали от болезней.

Переселенным народам запрещалось покидать новые территории под страхом лагерного заключения. Отменили запрет и вернули свободу передвижения по Союзу этим людям лишь после смерти Сталина. В 1991 году эти действия советской власти признали незаконными и преступными, а в отношении некоторых народов и вовсе объявлены геноцидом.