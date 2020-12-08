Как живут немецкие поселения в степях Сибири

Среди этнических немцев в России них есть и потомки меннонитов (течение протестантов-пацифистов), приехавших в Россию еще в 18 веке по приглашению Екатерины II, и переселенцев по «столыпинской реформе» начала 20 века, которым обещали землю в безвозмездное пользование, и «новопереселенцы», потомки российских и советских немцев из других регионов бывших союзных республик. Были и насильственные переселения народов в советские годы, когда этнических немцев в товарных вагонах перевозили в Сибирь, стерев в одночасье упоминания о немецких поселениях Крыма и Кавказа.

Сегодня в России немцами себя называют около 400 тысяч человек, большинство проживают в Сибири и на Урале (на Алтае и в Омской области по 50 тысяч, в Тюменской, Челябинской и Кемеровской областях и Красноярском крае по 20 тысяч, а также по несколько тысяч человек в городах Поволжья).

Улица в Азово. Марина Тарасова Марина Тарасова

В этих местах говорят на разных диалектах немецкого и русского, отмечают праздники и по немецким, и по русским обычаям, и делают очень вкусные сосиски. Мы спросили жителей этих районов, как они сохраняют традиции предков.

Дружба народов и традиций

Марина в краеведческом музее. Марина Тарасова Марина Тарасова

Марина Тарасова (до замужества Nuss, по-немецки «орех») переехала в Омскую область из Казахстана после распада СССР в 1991 году. Сначала жила в немецкой деревне Новоскатовке в 140 км от Омска (первый дом купили как раз у «отъезжающей» семьи), а три года назад переехала в Азовский немецкий национальный район (45 км от Омска). Она руководит краеведческим музеем района, изучает историю и культуру немцев региона, собирая старинные предметы быта, документы и фотографии первых переселенцев.

Азово - самое большое «немецкое» село в Сибири и, пожалуй, в России: здесь более 9 тысяч жителей. Оно было основано в 1909 году для переселенцев из Малороссии, которым обещали выделить бесплатные земли. «В 1893 году образовалось первое немецкое село в Омской области - Александровка, за ним чередой стали появляться села Привальное, Сосновка, Новинка. С 1904 года пошел основной поток переселенцев, чьи предки и сегодня живут в населенных пунктах национального района, где сохранились старые немецкие дома», - рассказывает Марина.

Так выглядит типичный дом в немецком национальном районе. Марина Тарасова Марина Тарасова

Всего же в Азовском районе, образованном в 1992 году, живет 25 тысяч человек десятков разных национальностей: русских, украинцев, эстонцев, казахов, мордвинов, узбеков, и других народов, и около половины жителей есть немецкие корни.

«После образования района было много желающих сюда переехать “русских немцев”, – говорит Марина. – В то время активно помогала Германия, в том числе поставляя для переселенцев вагончики для временного проживания. Сейчас азовчане строят добротные собственные дома, нередко в европейском стиле, село растёт на глазах».

Мастер-класс по выпечке вафлей. Марина Тарасова Марина Тарасова

Местные жители учат здесь немецкий язык с детского сада, хотя сегодня преподавателей уже не хватает на такое большое количество жителей. Взрослые учат язык и в немецких культурных центрах - а их в районе целых 18, почти в каждом селе. Кроме того, там работают бесплатные клубы по интересам. Совсем как в советские годы, только с немецким колоритом: вместо вырезания снежинок из бумаги дети учаться делать адвент-календари к Рождеству.

Шпрух. Марина Тарасова Марина Тарасова

Праздники в Азово отмечают и по русским традициям, и по немецким: для многих семей Рождество наступает 25 декабря, но и 7 января ставят на стол сладости. Пасху отмечают по католическому календарю, но куличи и яйца остаются и до православной. Кроме того, у некоторых семей сохранилась древняя традиция развешивать в домах вышитые вручную на ткани изречения из Библии - «шпрухи».

Деревня для трудных подростков

Местная пивоварня. Марина Тарасова Марина Тарасова

Как и в немецких селах, в Азово есть своя пивоварня, а В Александровке пекарня и мясокомбинат. Сотрудники районного музея организовывают гастрономические туры по немецкому району.

«К нам приезжают туристы не только из Германии, но и из Китая, Канады, Бельгии, Израиля»,- говорит Марина.

Кроме того, в деревнях можно увидеть храмы самых разных конфессий: большинство местных жителей лютеране, но есть и католики, и протестанты, и православные. “«У нас в Омской области в Исилькульском районе еще есть села Солнцевка и Апполоновка, где живут меннониты, и они очень сильно отличаются своими традициями, - говорит Марина. - Например, для выпускника школы члены общины строят вместе дом».

Церковь в Апполоновке Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

У Марины, как и у остальных русских немцев, есть право воссоединиться с родственниками в Германии, но переезд в ее планы не входит. «Туда с удовольствием езжу в гости, но работать хочу здесь. Я человек общительный, мне всегда нужна активная социальная деятельность, и мне этого там будет не хватать».

Немцы из Германии тоже нередкие гости в Сибири: кроме семейных визитов, здесь проходят мероприятия по культурному обмену, а также действует программа по перевоспитанию трудных подростков. Для многих из них это единственный шанс избежать тюрьмы, а потому они соглашаются уехать в Сибирь, где их ждет год без привычных благ цивилизации вроде центрального отопления и теплой ванной комнаты. Как пишут СМИ, после окончания этой программы до 80% подростков прекращают антисоциальное поведение.

Полугород в степях

Выезд из Гальбштата.

Немецкий национальный район на Алтае по соседству с Омской областью был образован в 1927 году, ликвидирован в 1938 и вновь сформирован в 1991. Здесь в 16 селах проживают чуть более 16 тысяч человек, примерно по тысяче жителей в каждом. Ближайший город Славгород расположен в 30 км, а до столицы региона Барнаула - 430 км.

Гальбштат.

О том, что путешественник въезжает в Немецкий национальный район, сообщает стелла с двуязычной надписью. В каждом селе есть поликлиники, школы, спортивные площадки и культурные центры. На русском и немецком надписи дублируются на всех административных зданиях.

Гришковка. Владимир Михайловский Владимир Михайловский

Немецкие села Алтая отличают широкие асфальтированные улицы, низкие изгороди вместо глухих заборов, добротные кирпичные дома на разлинованных участках. «Все дома одного типа, имеют два выхода, у них аккуратные дворы», - говорит Владимир Михайловский из Гришковки, который переехал сюда несколько лет назад из Казахстана.

Владимир в Гришковке. Владимир Михайловский Владимир Михайловский

Владимир преподает в школе в деревне Гришковке химию и биологию и говорит, что придерживается традиций, которые передали ему родители и отмечает праздники по католическим обычаям.

Въезд в Гришковку. Владимир Михайловский Владимир Михайловский

«У нас в селе любое мероприятие включает какие-то элементы немецкой культуры - песни, танцы, - говорит он. - Также есть музей российских немцев и ежегодный летний фестиваль Sommerfest с дегустацией национальных блюд».

Большинство жителей занимаются сельским хозяйством - эти земли посреди бесчисленных озер Кулундинской степи романтики называют Сибирским Черноземьем.

Немецкий район на Алтае. Владимир Михайловский Владимир Михайловский

Центром района считается основанное в 1908 году село Гальбштадт (население 1700 человек), что в переводе с немецкого означает «полугород». Немцами себя называют около трети жителей.

Деревня Гришковка зимой. Владимир Михайловский Владимир Михайловский

Главным предприятием села стал совместный завод «Брюкке» («Мост»), основанный в 1995 с немецкой помощью. Здесь производят колбасы и сосиски по немецким технологиям и из натуральных местных продуктов, так что жители других районов нередко приезжают сюда за гастрономическими удовольствиями. Директор завода Петр Боос гордится тем, что на его предприятии есть «и немецкий порядок, и русский размах» - он обеспечивает работой более 250 человек.