Как заключенный ГУЛАГа стал одним из его руководителей

Нафталий Френкель был человеком по-своему талантливым и имел такую успешную предпринимательскую жилку, что создал свой бизнес даже в лагере, а потом придумал, как сделать так, чтобы лагеря приносили пользу всему СССР.

«Неутомимый демон "Архипелага"» под названием ГУЛАГ - так назвал Нафталия Френкеля главный бытописатель советской лагерной системы Александр Солженицын. Публикация «Архипелага ГУЛАГ» сделала Френкеля широко известным: именно его писатель называет автором идеи использования в СССР массового труда заключенных. «Лагеря как будто и были до Френкеля, но не приняли они еще той окончательной и единой формы, отдающей совершенством», – с горькой иронией писал Солженицын.

Из миллионера в тюрьму

Биография Нафталия Френкеля - настоящая история успеха. Фортуна следовала за ним по пятам, даже в места заключения. Родился Френкель в 1883 году на юге России. Вообще-то евреям в царские времена приходилось несладко - они были лишены многих прав и работать могли лишь в небольших торгово-ремесленных предприятиях. Однако Френкелю посчастливилось оказаться в Одессе - городе, где треть населения составляли евреи и возможностей у них были гораздо больше.

Одесса в 1920-х "Одесса.Очерк истории города-героя" Вольский/Одесское областное издательство,1957 "Одесса.Очерк истории города-героя" Вольский/Одесское областное издательство,1957

Нафталий выучился на строительное дело, работал прорабом, а потом стал очень успешно торговать древесиной. В годы Первой Мировой он и вовсе сделал состояние на продаже оружия, но дальнейшие планы и возможные успехи нарушила революция. Френкелю, уже крупному коммерсанту, чтобы не потерять все деньги, пришлось переправить их за рубеж и самому на некоторое время скрыться в Турции.

Однако в 1920-х в СССР ввели новую экономическую политику: страна была в сильном экономическом упадке, поэтому большевики ослабили военный коммунизм и вновь разрешили мелкую коммерцию. Френкель вернулся в Одессу и стал заниматься торговлей и контрабандой. Некоторые современники в воспоминаниях полагали, что вполне возможно, Френкель сотрудничал с местными спецслужбами - проводил для них валютные операции или предоставлял информацию о криминальных кругах.

И все же об успехе подпольной коммерции Френкеля узнали в Москве. В 1924 году его приговорили к смертной казни, заменив ее позже на 10 лет каторги на Соловках.

Лагеря до Френкеля

Соловецкий лагерь особого назначения Solovki.ca

В 1920-х в СССР уже существовала лагерная система, однако она была еще очень далека от того массового карательно-исправительного монстра, каким стала в середине 1930-х. Заключенных содержали еще не так строго, они не голодали, их не изнуряли непосильным беспощадным трудом, как это случилось впоследствии.

Соловецкий лагерь был одним из первых. Удобно расположенный островной монастырь на севере России был «идеальным» местом для высылки заключенных. Они жили в бывших монашеских кельях и в храмах.

Заключенные во время работ по обработке кожи Соловецкий музей-заповедник Соловецкий музей-заповедник

«Очевидно, найдя себя в капкане, он решает и эту жизнь подвергнуть деловому рассмотрению», - пишет про Френкеля Солженицын. Уже в первые месяцы Френкель выступил с инициативой создать ремесленные мастерские, чтобы лагерь приносил прибыль.

Руководство одобрило инициативу, а соловецкие заключенные начали шить одежду и обувь, которую поставляли в Москву. Кстати, в качестве материала использовали в том числе кожу, которую обнаружили на складах монастыря. В 1927 году предприимчивого заключенного освободили досрочно и назначали главой производственного отдела лагеря!

Френкель преобразует лагеря

Сотрудники ОГПУ, Френкель справа Общественное достояние Общественное достояние

Френкель мыслил шире - в 1929 году он подал в Москву проект, в котором предложил использовать массовый труд заключенных для строительства дорог, плотин и других объектов инфраструктуры. Проект настолько понравился советской власти, которая начинала политику индустриализации, что Френкелю предложили возглавить весь производственный процесс системы ГУЛАГа.

Именно Френкель превратил лагеря из мест отбывания тюремного заключение в «исправительно-трудовые» колонии. Под его начальством заключенные, бесплатная рабочая сила, участвовали в самых амбициозных стройках СССР. По сути, это был рабский труд.

Заключенные строят узкоколейку в Норильске Таймырский краеведческий музей

Для проектов Френкеля новые отделения ГУЛАГа открывали по всей стране, перебрасывая туда новых и новых заключенных. «И уже неясно, зэки строят, раз они посажены, или их сажают, чтобы они строили», – отмечает Леонид Парфенов в своем документальном фильме «Русские Евреи».

Беломорско-балтийский канал и Байкало-амурская магистраль

Заключенные на строительстве Беломорканала Александр Родченко/МАММ/МДФ

Один из главных проектов, воплощенных Френкелем - строительство Беломорско-Балтийского канала. Длиной в 227 километров, он был построен в рекордные сроки - меньше чем за два года (1931-33). Одновременно на стройке трудилось до 108 тысяч заключенных и около 12 тысяч из них погибло.

Заключенные на строительстве Беломорканала Александр Родченко/МАММ/МДФ

Другая масштабная стройка - Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - затянулась вплоть до 1980-х, и завершала ее уже свободная советская молодежь. Но начинал Френкель. Там на Дальнем Востоке уже было раскидано много лагерей, где заключенные добывали руду, редкие металлы и даже работали на урановых месторождениях.

Железная дорога должна была соединить многие объекты и облегчить процесс освоения природных богатств страны. Для БАМ было создано шесть новых лагерей на Дальнем Востоке. В сложнейших условиях севера более 150 тысяч заключенных в 1938 году начали стройку. Они проложили несколько первых участков, но проект остановили из-за Второй мировой войны.

Заброшенные бараки на БАМе Музей истории БАМ Музей истории БАМ

Помимо использования рабского труда заключенных, злой гений Френкеля придумал еще одно нововведение - дифференцированный паек заключенным. Еще в 1920-х норма была одинакова для всех арестантов, но по «методу Френкеля» питание выдавалось согласно тому, насколько заключенный выполнил рабочий план (часто просто невыполнимый).

Последняя удача злого гения

Современники вспоминали Френкеля как человека властолюбивого и жесткого, при этом весьма эрудированного и обладавшего феноменальной памятью. Он по-щегольски ходил с тростью даже на стройке Беломорканала и обладал «зловещими гитлеровскими усиками».

Нафталий Френкель Общественное достояние Общественное достояние

В 1947 году Френкель уже генерал НКВД, был уволен по состоянию здоровья. Историк Вадим Эрлихман считает, что Френкель ушел на покой, сымитировав тяжелую болезнь, поскольку почувствовал, что над ним сгустились тучи, а в СССР нарастал антисемитизм.

В последние годы он жил скромно и даже немного скрытно, и видимо боялся, что за ним придут органы. Эрлихман пишет, что Френкель держал под кроватью «набор арестанта»: сухари и смену белья. О своей работе он не распространялся, говорил лишь, что строил дороги, мемуаров тоже не оставил. Френкелю посчастливилось не оказаться в той системе, которую он сам так детально продумал. Многим другим его коллегам из репрессивной системы повезло меньше. Известно, что на 77 году жизни он умер естественной смертью в своей квартире в Москве. «Мирная кончина в 1960 году стала последней удачей Нафталия Френкеля», – пишет Эрлихман.