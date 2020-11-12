5 ближайших соратников Сталина и что с ними стало

В какой-то момент своего правления вождь доверял этим людям, как самому себе. Однако продолжалось это недолго.

1. Лазарь Каганович (1893-1991)

Лазарь Каганович и Иосиф Сталин Архивное фото Архивное фото

Еще Ленин доверял Кагановичу самые ответственные посты. Исполнительного и жесткого Лазаря Сталин назначал реализовывать самые важные государственные задачи - проводить коллективизацию, налаживать работу железных дорог, перестраивать всю Москву и строить московское метро. До 1955 года столичная подземка даже носила имя Кагановича и только потом – Ленина.

Каганович с энтузиазмом брался за все дела, а его главным козырем было наводить на людей страх. Он активно боролся с «вредителями» во всех областях и даже среди машинистов поездов видел шпионов.

Именно Каганович поспособствовал партийной карьере Хрущева, но после смерти Сталина Каганович не поддержал кандидатуру Хрущева на место первого лица государства. Хрущев же обвинил его в соучастии в репрессиях и сталинском терроре, отстранил от высоких постов, а потом и вовсе лишил партийного билета.

Последние 30 лет Каганович прожил в одиночестве. От некогда всесильного человека отвернулись абсолютно все, но он до конца остался верен своим убеждениям и лично Сталину.

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2. Вячеслав Молотов (1890-1986)

Молотов и Сталин в 1937 году Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Сталин был первым из большевиков, с кем познакомился Молотов. После смерти Ленина Молотов поддержал Сталина во внутрипартийной борьбе за власть. Молотову Сталин доверил заниматься вопросами обороны, индустриализации и экономического роста. Он отвечал и за форсированные темпы и нормативы пятилеток в промышленности, и вместе с Кагановичем проводил коллективизацию. Подписывал Молотов и «расстрельные списки» людей, которых партия посчитала вредными членами общества.

Наиболее известен всему миру Молотов стал как нарком иностранных дел. В 1939 году он заключил договор о ненападении с Германией, известный как «Пакт Молотова-Риббентропа», Сталин доверял Молотову осуществлять все дипломатические переговоры во время Второй мировой войны.

После смерти Сталина Молотов возглавил внутрипартийную борьбу против Хрущева. Но когда тот укрепился во власти, то лишил Молотова высоких постов, а позже и партийного билета, как и Кагановича - за роль в преступлениях сталинского режима.

Однако в 1986 году Молотов добился восстановления в рядах партийных членов и стал старейшим из них - в том же году он умер, немного не дожив до 97 лет.

3. Сергей Киров (1886-1934)

Киров, Сталин и дочь Сталина Светлана Аллилуева. 1930-е годы Фото из личного архива Е. Коваленко/Sputnik Фото из личного архива Е. Коваленко/Sputnik

Вячеслав Молотов утверждал, что Киров был у Сталина самым любимым соратником. К большевикам Киров присоединился лишь после того, как они совершили Октябрьский переворот 1917 года. До этого у него были «связи» с другим крылом партии - меньшевиками. Обычно Сталин подобное не прощал и от многих «оппозиционеров» избавлялся. Кирова же Сталин лично защищал от нападок других членов партии - и доверил быть членом Политбюро центрального комитета партии, что по сути делало его одним из главных лиц страны.

При слабом авторитете среди остального партийного руководства, Киров обладал харизмой и ораторским мастерством. Он выступал перед рабочими на заводах, и они принимали его за своего. Киров держался просто и широко улыбался.

В 1934 году он был застрелен около своего кабинета в Ленинграде. Убийцу и задержали, но до сих пор мотивы убийства остаются загадкой, также неясно, стоял ли кто-то за этим убийцей или он в одиночку мстил за свою неудачную партийную карьеру. Сталин велел отомстить за соратника и найти среди «оппозиционеров», приверженцев его бывшего партийного оппонента Зиновьева. Неясно, был ли заговор, но за убийством Кирова последовала целая волна репрессий и казней людей, подозреваемых в сговоре. Считается, что это положило начало большому террору.

4. Климент Ворошилов (1881-1969)

Ворошилов и Сталин в 1936 году Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Этот человек - рекордсмен по пребыванию на вершине власти: в Политбюро центрального комитета партии он состоял более 34 лет. Во время Гражданской войны он командовал армией, а затем целой группой войск на южном фронте. Он отвечал также за установление порядка в революционном Петрограде и вместе с Феликсом Дзержинским стоял у истоков создания ЧК (чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), которая впоследствии станет НКВД и КГБ.

Был один из самых преданных соратников Сталина и занял его сторону во время внутрипартийной борьбы после смерти Ленина. Затем написал книгу «Сталин и Красная армия», в которой сильно превознес роль Сталина в Гражданской войне. Был одним из первых маршалов Советского Союза, проводил военные реформы, был министром обороны. Как приближенный Сталина он так же, как и многие другие его соратники, подписывал расстрельные списки и репрессировал армейских командиров.

После смерти Сталина в течение семи лет Ворошилов был председателем Президиума Верховного Совета СССР, официально это была главная должность в стране (фактически же страной руководил генсек партии). Он дожил до преклонных лет и до конца своих дней состоял в партии и в высшем руководстве СССР. Ворошилов стал одним из немногих соратников Сталина, кто был похоронен у кремлевской стены.

5. Лаврентий Берия (1899-1953)

Берия с дочерью Сталина Светланой Sputnik Sputnik

Берия стал большевиком в 1917 году и во время Гражданской войны поступил на службу в Азербайджанское отделение ЧК. Став профессиональным чекистом и сотрудником госбезопасности, он отвечал за эти вопросы позже в Грузинской ССР и во всем кавказском регионе. А затем и в НКВД всего СССР и наконец стал членом партийной верхушки.

Берия был наиболее вхож в сталинский ближний круг в последние годы жизни вождя. Он постоянно бывал у него дома и на даче, есть множество снимков Берии с семьей Сталина.

Берия был ответственным за ядерные проекты, а также за массовую депортацию народов, которые могли сотрудничать с Гитлером на оккупированных территориях. Берия же курировал убийство Троцкого и активным образом выявлял и репрессировал всех «иностранных агентов» и шпионов в стране. Ходили слухи, что Берия также заманивал к себе молодых девушек и актрис и, угрожая репрессировать их или их родственников, склонял их к связи - и даже насиловал.

После смерти Сталина в 1953 Берию осудили в безнаказанных расправах с неугодными лицами и множестве антисоветских заговоров (многие касались прошлых лет и были слабо доказаны). В том же году его расстреляли.