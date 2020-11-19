Группа дяди Яши: как советский разведчик держал в страхе всю Европу

В начале 1930-х в Европе, Азии и США действовала советская разведывательная группа, для своих просто - «группа дяди Яши». Она держала в страхе не один регион, на ее счету ряд громких операций - от похищения царского генерала до взрывов кораблей. В архивах спецслужб точные данные о делах группы все еще засекречены, но, главное, - о личном участии в них ее руководителя Якова Серебрянского. Однако эта личность, уже ставшая легендарной, и почти сто лет спустя будоражит воображение похлеще любого Джеймса Бонда.

Путь в Персию и обратно

Еврейский мальчик Яша Серебрянский родился в 1891 году в Минске. Как и многие евреи, лишенные в Российской Империи почти всех прав, он примкнул к революционерам и успел посидеть в царской тюрьме за хранение некой «переписки незаконного содержания».

После освобождения воевал на Первой Мировой войне и получил тяжелое ранение, затем занимался революционным движением на Северном Кавказе. Наконец, во время Гражданской войны в России, оказался в Персии. Как раз в это время у большевиков там была миссия - вернуть корабли, увезенные белогвардейцами. Местные же повстанцы просили о большем - так в Персии появилась Гилянская Советская Республика. (Читайте подробнее об этом эпизоде в истории тут.)

Подписание Советско-иранского договора о дружбе (1921) Общественное достояние Общественное достояние

В Персии Серебрянский присоединился к большевикам, и ему было поручено заниматься разведкой в новом «особом отделе» Красной Армии. Правда, Москва и Тегеран вскоре заключили перемирие, республику расформировали, армия отправилась домой, а с ней и Серебрянский.

Сионист под прикрытием

Яков прибыл в Москву, вступил в ряды чекистов, однако, на родине пробыл недолго - в 1923-м направился в Палестину, где советская власть разместила нелегальных резидентов-разведчиков. Главной задачей было выведать планы англичан в этом регионе, а также понять местные настроения.

Тут советскому чекисту невероятно помогло еврейское происхождение. Под видом истинного сиониста и борца за образование еврейского государства, он завербовал множество русских эмигрантов и создал целую сеть агентов сначала в Палестине, а потом среди сионистов в других странах.

Яков Серебрянский Архивное фото Архивное фото

Серебрянский знал французский, английский и иврит, поэтому служба закидывает его далее то в Бельгию, то во Францию, то в Китай, то в Японию, то в США. Он сформировал особую группу, которая занималась не разведкой, а диверсиями за рубежом. Лично Серебрянский завербовал более 200 агентов, многие из которых сами впоследствие стали легендами разведки.

3 самых громких дела

Одна из самых известных операций «группы дяди Яши» - похищение белого генерала Александра Кутепова. В 1928-30 годах он был председателем Русского общевоинского союза, боевой организации, созданной во Франции. У чекистов появилась информация, что союз готовит террористические акты в Советской России. Нужно было обезвредить их главу и отправить в СССР.

Александр Кутепов Общественное достояние Общественное достояние

В 1930 году сотрудники Серебрянского схватили Кутепова прямо в центре Парижа и хотели затолкнуть в автомобиль. Однако бравый генерал смог отбиться. Решающий удар ножом в спину нанес ему завербованный французский коммунист, переодетый в форму полицейского. Генерал от удара скончался.

Во время Гражданской войны в Испании Серебрянский провел операции невероятной сложности, за которые получил одну из главных советских наград - орден Ленина. Он закупал оружие и переправлял его испанским республиканцам, которых поддерживали Советы. Одной из самых сложных операций была поставка 12 военных самолетов, которые Серебрянский смог под видом летных испытаний доставить к оппонентам генерала Франко.

Республиканские солдаты Народного фронта Испании Общественное достояние Общественное достояние

В 1936 году в Париже состоялась и другая громкая операция группы. Серебрянский внедрил агента в окружение Льва Седова, сына главного врага Сталина Льва Троцкого.

Спецслужбам было известно, что покинув страну, оппонент по внутрипартийной борьбе и один из главных деятелей русской революции увез огромный архив.

В нем была переписка Троцкого с Лениным, в том числе про Сталина, а также другие важнейшие документы, в уничтожении которых был заинтересован лично вождь. Под руководством Серебрянского агент смог похитить и выслать в Москву часть этого огромного архива.

Лев Троцкий (слева); его сын Лев Седов Общественное достояние Общественное достояние

Следующей задачей было похитить и самого Льва Седова, который готовил съезд Интернационала, - советская власть опасалась, что он попытается организовать диверсии или даже захват власти. План похищения был уже разработан, но сын Троцкого внезапно умер.

Секреты и байки

«Считается, что отец работал настолько чисто, что и у нас, и в зарубежье до последнего времени, практически никакой точной информации о нем не было», - цитирует сына разведчика Анатолия Николай Долгополов в своей книге «Легендарные разведчики».

Яков Серебрянский с сыном Анатолием Фото из личного архива Фото из личного архива

Даже сын Серебрянского Анатолий не знает, что именно его отец делал, например, в Китае или в США: «Сколько же легенд ходит о работе отца в Штатах. Например такая. Когда Серебрянский был в США, контрразведка его выследила. Но президент распорядился: не сажать, а выслать его, чтобы не портить отношения с Советской Россией». Этот миф, например, он считает просто невероятным. «Если бы в Америке тогда знали, что Серебрянский — советский разведчик, его бы до сих пор не выпустили».

Но есть и вещи, в достоверности которых он уверен. Этот эпизод напоминает сцену из сериала «Семнадцать мгновений весны». В 1932 году Серебрянскому в США должны были вырезать аппендицит. Он уговорил врача сделать местный наркоз, чтобы после общего не потерять контроль и не выдать себя, заговорив по-русски. Однако врачи перепутали и сделали общий наркоз, а после медсестры сказали, что он так сильно сжал челюсть, что они опасались даже, что он проглотит язык.

Паспорт на чужое имя, выданный Серебрянскому для работы в США Архивное фото Архивное фото

«Заговорил бы отец не по-английски - и конец легенде. И даже в таком состоянии он сумел справиться», - рассказывал Анатолий.

Падение легенды

За разведдеятельность Серебрянский был неоднократно награжден разными орденами СССР. Он был одним из немногих сотрудников спецслужб, кто дважды получил высшую награду - знак «Почетного работника ВЧК-ГПУ» (в народе его называли «Почетный чекист»).

Здание ОГПУ, а затем НКВД и КГБ на Лубянке urikkala/pastvu.com urikkala/pastvu.com

Однако в разгар Большого сталинского террора, в 1938 году, Серебрянского отозвали в Москву и прямо с самолета повезли в тюрьму. Пытками из него выбили ложные показания и приговорили к казни за шпионаж в пользу Великобритании и Франции и подготовки терактов в СССР. Приговор, однако, не исполнили - началась Вторая мировая война, сотрудники вроде Серебрянского оказались вновь нужны отечеству. Его амнистировали и вернули в должность.

Яков Серебрянский в 1941 году Архивное фото Архивное фото

Всю войну Серебрянский проводил диверсии по всей Европе. Но в 1953 году после смерти Сталина, его арестовали вновь… и возобновили приговор, заменив меру наказания на 25 лет лишения свободы. Через три года 65-летний разведчик скончался от сердечного приступа на очередном допросе.