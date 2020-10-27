Как большевики отобрали флот у владычицы морей Британии

Большевики собирались захватить военные корабли под контролем британцев в иранском порту. Но неожиданно для себя начали масштабную операцию по советизации всего Ирана.

Ранним утром 18 мая 1920 года отряд советских солдат дерзко атаковал британский гарнизон персидского города-порта Энзели на Каспийском море. Ошеломительный успех красных стал вместе с тем позорной страницей в истории британской армии. Как же получилось, что большевики вели боевые действия в далекой Персии, с которой Советская Россия тогда состояла в добрососедских отношениях?

Смелый план

Советские войска пришли в Энзели не ради персов, и даже не ради враждебных им британцев. Их целью были военно-морские силы их главных противников по Гражданской войне — белых.

Весной 1920 года белое движение переживало не лучшие времена: основные силы белых к этому времени были либо разгромлены, либо отступали по всем фронтам. Потеряв на Каспийском море все свои порты, они были вынуждены отвести свою флотилию под защиту британцев в Персию (войска Ее Величества находились здесь еще с Первой мировой войны). Это была внушительная сила: 29 кораблей, включая 10 крейсеров, торпедные катера, транспортные суда и даже один «авианосец» с четырьмя гидросамолетами. Она могла создать немало проблем для коммуникаций красных на Каспии, особенно для перевозки нефти из столицы советского Азербайджана Баку в Астрахань.

Александр Немитц. Общественное достояние Общественное достояние

1 мая 1920 года командующий Морскими силами Советской России Александр Немитц поставил командующему Волжско-Каспийской флотилией Федору Раскольникову задачу — захватить персидский порт Энзели. Местным властям необходимо было сообщить, что «десант предпринят военным командованием исключительно для выполнения боевого задания, которое возникло только потому, что Персия не в состоянии разоружить белогвардейские суда в своей гавани, и что персидская территория остается для нас неприкосновенной и будет очищена немедленно по выполнении боевого задания». Кроме того, во избежание дипломатического скандала Раскольников был обязан действовать от своего имени, а не от имени Москвы.

Дерзкая атака

Бухту Энзели, где была сосредоточена белая флотилия, охраняло до двух тысяч британских войск, оснащенных батареей 152-мм орудий, белогвардейцы, а также части персидской армии (будут ли они участвовать в боевых действиях было неизвестно). Кроме того, в ближайших городах были расположены британские гарнизоны, готовые незамедлительно прийти на помощь своим в случае необходимости.

Участвовавший в операции пароход «Роза Люксембург». Общественное достояние Общественное достояние

Красные, в свою очередь, смогли выставить пару крейсеров, четыре эсминца и несколько сторожевых катеров и канонерских лодок, а также ударную группу из двух тысяч солдат. С территории Азербайджана к Энзели скрытно продвигался кавалерийский дивизион, чьей задачей было блокировать город с суши.

Главным фактором успеха стала внезапность атаки. Британцы оказались совершенно не готовы к нападению: ни на дальних подступах к порту, ни даже на ближних не было никакого морского или воздушного дозора и охранения. «Что это? Хитрость? Может быть, не хотят спугнуть преждевременными выстрелами, чтобы потом иметь больше времени для огня при нашем отходе? Прием не новый, но так ли это?» — думал в тот момент капитан одного из советских эсминцев Иван Исаков.

В 5 часов 19 минут утра 18 мая беспрепятственно подошедшие к Энзели советские корабли открыли огонь по городу. Один из первых снарядов удачно попал в расположение штаба британских войск. Из окон в панике выскакивали ошеломленные заспанные офицеры, совершенно не способные организовать надлежащую оборону.

Схема операции красных морских сил на Каспии у порта Энзели. Общественное достояние Общественное достояние

«В одно непрекрасное утро мы проснулись от орудийных выстрелов и падения снарядов среди порта и среди наших кораблей», — вспоминал белый офицер Анатолий Ваксмут: «Взобравшись на мачты, мы увидели в море массу кораблей, стрелявших по Энзели. В английском штабе — полная растерянность, ни одна из батарей красным не отвечала. Оказывается, от этих батарей англичане бежали чуть не в одном белье».

Десантировавшиеся на берег советские солдаты подавили сопротивление частей 36-й индийской пехотной бригады, в то время как корабли накрыли огнем пулеметные гнезда противника. Перерезав линию телеграфа, красноармейцы лишили британцев связи с командованием в Багдаде, а подошедшие кавалеристы блокировали им путь отступления к находящемуся на юге городу Решт.

Успех был полным. Красные потеряли одного человека убитым и десять ранеными. Потери противника, запросившего перемирие, неизвестны. В результате переговоров, британские войска и белогвардейцы отступили из города, оставив не только всю флотилию, но и свыше 50 орудий, 20 тысяч снарядов, большие запасы хлопка, рельсов, меди и другого имущества.

Федор Раскольников. Общественное достояние Общественное достояние

«Англичане все бросили, все их склады были разграблены персами, уважение к ним было потеряно, и вся ситуация в Персии повернулась так, что мы стали гордиться своими русскими, хоть и нашими врагами», — писал Ваксмут.

Советская Персия?

Хотя местные власти и не оказали сопротивления большевикам, Тегеран официально направил в Москву ноту протеста. Советские войска, как и планировалось, были готовы покинуть Энзели, но вмешался случай.

Дело в том, что в это время вся северная часть Персии была охвачена восстанием против власти правителя Ахмад-шаха Каджара и засилья англичан в стране. Восхищенный успехами большевиков в Энзели, один из лидеров повстанцев Мирза Кучек-хан обратился к ним с просьбой поддержать их борьбу.

Предоставившийся внезапно шанс разжечь огонь мировой революции на востоке упускать было нельзя. 25 мая Народный комиссар по военным делам Лев Троцкий отправил директиву Раскольникову: «Оказать всемерное содействие Кучек-хану и вообще освободительному народному движению в Персии оружием, инструкторами, добровольцами, деньгами и прочим, сдав в руки Кучек-хану занимаемую ныне нами территорию... Тайно помочь организовать в Персии широкую советскую агитацию».

Ахмад-шах Каджар. Общественное достояние Общественное достояние

Уже 4 июня две с половиной тысячи советских моряков при 12 орудиях и 40 пулеметах помогли восставшим захватить город Решт — столицу остана (провинции) Гилян. На следующий день здесь была провозглашена Гилянская Советская Республика.

Конец иллюзий

Тем не менее, попытка расширить «революционно-освободительную борьбу» на всю территорию Персии оказалась неудачной. После непродолжительной кампании в соседней провинции Зенджан, войска молодой республики были вынуждены вернуться на свои позиции.

Поняв бесперспективность своей авантюры, советское правительство решило начать переговоры с шахом. 26 февраля 1921 года в Москве был заключен договор о дружбе с Персией, согласно которому Красная Армия была постепенно выведена с персидской территории. Оставшись без поддержки, Гилянская республика в ноябре того же года была ликвидирована Тегераном.

Заключение договора о дружбе с Персией в 1921 году. Общественное достояние Общественное достояние

Спустя 20 лет, в 1941 году советские войска вновь вернулись в Иран, попавший тогда под сильное влияние Третьего Рейха. В ходе совместной с британцами операции «Согласие» они временно взяли территорию страны под свой контроль и вынудили отречься от престола прогерманского шаха Резу Пехлеви. Основанием для вторжения стал пункт 6 того самого договора от 1921 года. Согласно нему, советское правительство имело право ввести войска в Персию, если со стороны третьих стран будут предприняты попытки превратить ее территорию в базу для военных действий против России и союзных ей держав.