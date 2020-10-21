Почему Сталин не спас своего сына из немецкого плена

К своему первенцу Сталин относился как к обычному советскому солдату. Отправляясь на войну, Яков Джугашвили попал отнюдь не на теплое местечко в штаб, а в самое пекло на передовую.

«Мне стыдно перед отцом, что я остался жив», — заявил немцам во время допроса сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили. Советский вождь, крайне негативно относившийся к сдаче красноармейцев в плен, оказался перед одной из самой тяжелых ситуацией в своей жизни — теперь у врага находился его собственный ребенок.

Сложные отношения

Яков был сыном Сталина от его первой жены Екатерины (Като) Сванидзе. Поскольку мать умерла вскоре после родов, а отец все свое время проводил то в революционной борьбе, то в ссылках, воспитанием ребенка занималась тетка.

В 1921 году в возрасте четырнадцати лет Яков Джугашвили (носивший настоящую семейную фамилию) переехал из Грузии в Москву и только тогда в первый раз увидел отца. Отношения между двумя родственниками, которые практически не знали ничего друг о друге, складывались тяжело.

Яков Джугашвили (крайний справа). Архивное фото Архивное фото

Сталин был категорически против первого брака Якова, что вызвало между отцом и сыном серьезный конфликт. К этому прибавилась и личная трагедия Джугашвили — в младенчестве умерла его дочь. В итоге, он неудачно попытался застрелиться, и только усилиями кремлевских врачей остался жив.

Старший сын советского лидера не всегда и не во всем противостоял своему отцу. Будучи инженером-турбинистом, он по настоянию Сталина все-таки закончил Артиллерийскую академию РККА. В мае 1941 года, за месяц до вторжения Германии в СССР, старший лейтенант Яков Джугашвили был назначен командиром артиллерийской батареи.

Плен

Когда началась война, советский лидер не сделал ничего, чтобы как-то уберечь от нее сына. Тот отправился на фронт как обычный командир Красной Армии с простым отцовским напутствием — «Иди воюй!»

Вот только воевать Якову пришлось недолго. Уже в начале июля 1941 года части его 20-й армии попали в окружение в Белоруссии, а 16 числа при попытке прорваться к своим старшего лейтенанта Джугашвили взяли в плен.

Немцы очень скоро поняли, кто попал им в руки — Якова выдали несколько его сослуживцев. Нацисты отнюдь не собирались устраивать публичную казнь сына их главного врага. Напротив, им было выгодно привлечь Джугашвили на свою сторону, использовать его в своих пропагандистских кампаниях, натравить младшего «Сталина» на старшего.

С Яковом обращались предельно корректно и вежливо, на допросах спрашивали не только о военных делах, но и о его политических взглядах, спорили о методах управления государством Сталиным, указывали сыну на ошибки отца и подчеркивали изъяны идеологии большевизма. «Обработка» военнопленного, однако, не привела ни к каким результатам — Джугашвили отказывался идти на сотрудничество с немцами в любом виде.

Тем не менее, усилиями пропагандистской машины Третьего Рейха новость о пленении сына всесильного Сталина стала хорошо известна в СССР. Несмотря на то что Джугашвили специально подчеркивал на допросах, что в плену он оказался вынужденно, немцы открыто заявили, что его сдача была совершенно добровольной. На первых порах в эту версию поверил и сам Иосиф Виссарионович.

Солдата на фельдмаршала

Благодаря поступающим в Кремль данным об обстоятельствах пленения его сына и особенностях его поведения в плену Сталин вскоре изменил свое мнение о Якове и больше не считал его предателем и трусом.

Яков Джугашвили после попадания в плен к немцам. Global Look Press Global Look Press

Для спасения Джугашвили было организовано несколько спасательных миссий. К операциям даже были привлечены испанские коммунисты, вынужденные после поражения в Гражданской войне бежать из Испании в Советский Союз и обладавшие ценным опытом диверсионной и партизанской войны. Все попытки освободить Якова, однако, провалились.

После Сталинградской битвы немцы при посредничестве шведского дипломата графа Фольке Бернадотта и Красного Креста обратились к Сталину с предложением обменять его сына на фельдмаршала Фридриха фон Паулюса и несколько десятков высокопоставленных офицеров 6-й армии, находящихся в советском плену. Гитлер дал обещание народу Германии вернуть генералов домой.

О том, что Сталин думал тогда по поводу этого обмена сегодня можно только гадать. Как было принято считать в послевоенное время в Советском Союзе, на предложение немцев лидер СССР холодно ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Никаких документальных подтверждений, что эта фраза действительно была произнесена, однако, нет.

Как вспоминала дочь вождя Светлана Аллилуева, чуть позже этих событий, зимой 1943-1944 годов взволнованный и раздраженный отец как-то упомянул о той несостоявшейся сделке: «Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих… Стану я с ними торговаться! Нет, на войне — как на войне».

Яков Джугашвили на допросе. Getty images Getty images

Маршал Жуков писал в своих «Воспоминаниях и размышлениях», что однажды, во время прогулки он поинтересовался у Сталина о его старшем сыне. Тот задумчиво сказал: «Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его фашисты…» Помолчав, он добавил: «Нет, Яков предпочтет любую смерть измене Родине».

Действительно, Джугашвили продолжал проявлять упорство, и первоначальное хорошее отношение к нему со стороны немцев быстро сменилось на предельно жестокое. В итоге, не сумев использовать его ни в пропагандистских целях, ни в обмене, они потеряли к нему всякий интерес.

14 апреля 1943 года Яков бросился на находящуюся под напряжением колючую проволоку концентрационного лагеря Заксенхаузен и тут же был застрелен часовым. Хотел ли он тем самым покончить собой, сбежать, или эту смерть организовали сами немцы остается неизвестным до сих пор.