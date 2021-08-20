Как иностранцы помогали нам строить столицу черной металлургии Магнитогорск

Появлению на карте мира этого советского промышленного центра отчасти поспособствовали американцы, а также немцы, румыны, итальянцы и другие народы Европы.

Стальное сердце Родины — именно так на протяжении всего ХХ века называли Магнитогорск, главный центр черной металлургии СССР. По российским меркам этот южноуральский город, построенный на границе Европы и Азии, совсем небольшой – всего 413 тысяч жителей, однако специалисты из Европы и США приезжали в Магнитогорск уже в первые годы его существования. Целью их визита было участие в строительстве Магнитогорского металлургического комбината (ММК), а также домов для металлургов.

Город у Магнитной горы

Доменный цех металлургического комбината Борис Клипиницер/Государственный исторический музей Южного Урала

Своим существованием город обязан горе Магнитной. По современным оценкам, на площади примерно 25 кв. км до начала добычи были сконцентрированы почти полмиллиарда тонн высокосортной железной руды. Содержание железа в лучших рудах достигало 70%. Сейчас бОльшая часть горы срыта, сырья почти не осталось.

На протяжении полутора веков добыча сырья здесь носила примитивный, хищнический характер, пока в 1929 году власти СССР не подписали указ о строительстве металлургического комбината. Так, в уральской степи вырос завод, ставший флагманом черной металлургии страны.

Опередили американцев

«Магнитка». Магнитогорский металлургический комбинат Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ

На строительстве были задействованы тысячи граждан со всего СССР. Для проектирования основных сооружений привлекались иностранные инженеры, в основном, американцы и немцы. Работал здесь и будущий лидер Германской Демократической Республики Эрих Хонеккер. Также на грандиозную стройку прибывали чехи, словаки, болгары, итальянцы, финны, румыны, турки и поляки.

14 марта 1930 года был заключен договор с американской фирмой Arthur G. McKee & Co из Кливленда о проектировании доменной печи №1.

Мартеновский цех Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Американцы не верили в скорую реализацию проекта. Артур Макки говорил: «Вы хотите нестись на всех парах. Слишком спешите. Самый большой в мире металлургический завод — наш американский "Герри" — строился 12 с половиной лет. Прибавьте еще 11 лет на его проектирование. А вы надеетесь за три года запустить комбинат!».

Мартеновский цех Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Опираясь на зарубежные достижения и ускоренно восполняя пробелы в знаниях инженерного дела, строители Магнитки вскоре побили рекорды. Первая доменная печь была спроектирована всего за три месяца, и ее закладка состоялась 1 июля 1930 года. Уже 1 февраля 1932 года домна №1 дала первый чугун. С этого дня начался отсчет трудовых будней ММК.

Сам же город ведёт историю с 30 июня 1929 года, когда на местную железнодорожную станцию прибыл первый поезд.

Задействовали немцев

Первые жители Магнитогорска ютились в бараках. Но власти страны прекрасно понимали, что под нужды растущего города требуются сотни тысяч квадратных метров типового жилья, которое можно возвести в сжатые сроки.

Первые бараки спецпереселенцев поселка Центральный Государственный исторический музей Южного Урала

Эта проблема остро стояла не только в Магнитогорске: в годы первого пятилетнего экономического плана (1928-1932) в СССР был провозглашён курс на форсированную индустриализацию, что породило потребность в жилье для рабочих повсеместно строившихся заводов. Внимание руководства страны привлекли немецкие поточно-конвейерные технологии. Пока в 1920-е годы в СССР дома складывали из кирпичей, в Германии их уже строили из крупных блоков, что было проще, дешевле и быстрее.

В 1930 году в Москву был приглашён Эрнст Май, архитектор из Франкфурта-на-Майне, который прибыл вместе с группой единомышленников воплощать принципы рационализма на больших стройках в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и ещё более десятка городов.

В проектировании Мая все было устроено как на фордовском сборочном конвейере. А заранее созданные шаблоны застройки кварталов позволяли планировать разбивку территории будущих поселений и быстро создавать целые эскизы генеральных планов городов. Впоследствии метод компоновки застройки, разработанный Маем, взяли на вооружение советские проектировщики и масштабировали его по всему Советскому союзу.

Впрочем, в СССР стремились еще больше удешевить и без того низкобюджетное строительство, поэтому дома Мая в Магнитогорске сдавали и заселяли без водопровода, канализации, кухонь (которые и не планировались), а порой без внутренних перегородок. Это, конечно, совершенно не радовало архитектора.

Благодаря Маю в городе появился квартал №1 на улице Пионерской: более тридцати четырёхэтажных типовых объектов, размещенных по принципу строчной застройки — перпендикулярно транспортным артериям города.

Квартала №1 Охрана культурного наследия Челябинской области

Вместе с тем в Магнитогорске есть ещё и так называемый «Немецкий квартал», который строили после Второй мировой войны пленные немцы, венгры, румыны и другие узники (всего через Магнитогорск прошло около 10 тыс. иностранных военнопленных).

Они возводили двух- и трехэтажные дома, облицованные камнем, характерные для Германии и стран Восточной Европы. Сегодня этот район магнитогорцы считают самым живописным в городе.

Митинг первостроителей Магнитки у Памятника-палатки Владимир Георгиев/Государственный исторический музей Южного Урала

А в память о первых жилищах в городе остался памятник «Первая палатка», открытый в 1966 году.

Купили «итальянцев»

Металлургический комбинат. Составы с металлом Владимир Георгиев/Государственный исторический музей Южного Урала

В 1932 году для нужд ММК туринский завод «Савильяно» создал партию из 26 тепловозов. Некоторые из этих машин до сих пор на ходу и считаются старейшими функционирующими локомотивами на территории бывшего СССР.

Заводские трубы Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Сегодня Италия является крупнейшим покупателем продукции ММК в Европе. На ее долю приходится 24% от общего объёма экспорта предприятия.

Тыл — фронту

По статистике, каждый третий снаряд и каждый второй танк СССР в Великой отечественной войне был сделан из магнитогорского металла. Чтобы почтить вклад металлургов в победу, в городе появился памятник «Тыл – фронту», ставший его архитектурной доминантой.

Этот монумент авторства Льва Головницкого, установленный в 1979 году, открывает триптих важнейших советских памятников Победы. Считается, что меч, который «выковали» в Магнитогорске, подняла вверх Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде и опустил Воин-освободитель в Трептов-парке в Берлине.

Магнитогорск не теряет популярности среди зарубежных инженеров, они регулярно приезжают сюда перенимать российский опыт. Впрочем, город способен очаровать всех, кто ценит индустриальную романтику: по его улицам, домам, памятникам и объектам можно изучать историю развития тяжелой промышленности в СССР.