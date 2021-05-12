Впечатляющие здания в стиле советского брутализма (ФОТО)

Эти массивные сооружения из железобетона были построены в 50-70-ые годы 20-ого века, и до сих пор поражают своей мощью и суровым внешним видом.

Брутализм как одно из направлений архитектурного модернизма появился в Великобритании после Второй мировой и затем распространился по миру. Нашел он много горячих поклонников и в СССР. С тех пор европейские страны избавились от многих построек такого рода, а вот в России они сохранились. Для вас мы подобрали самые внушительные примеры этого архитектурного стиля.

Дом авиаторов в Москве

Анастасия Диева/ТАСС; Агентство Москва Анастасия Диева/ТАСС; Агентство Москва

Дом для работников авиационного завода москвичи называют «сороконожкой» за его необычную форму. Он был построен в 1978 году по проекту архитектора Андрея Меерсона и изначально планировался как гостиница для участников Олимпиады-80, однако в итоге стал жилым. Здание стоит на 40 опорах, которые создают «сквозняк» для защиты от выхлопов с дороги, и первый этаж находится на уровне четвертого. Эти опоры созданы созданы по монолитной технологии, а этажи собраны из обычных серийных панелей, наложенных внахлест, что создало эффект чешуи.

«Вся квартира спланирована в правильных пропорциях: кухня квадратная со специальной выемкой под холодильник, очень просторная ванная», - говорит местная жительница Анна.

Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре

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Одно из культовых мест Краснодара, кинотеатр «Аврора» был построен в 1967 году и в 1981 уже был признан памятником архитектуры. Кинотеатр по внешнему виду напоминает огромный корабль, а фасад выполнен из витринных стекол. На площади перед зданием установлена скульптура «Аврора» и фонтан. Сейчас кинотеатр находится на реконструкции - архитекторы обещают вернуть ему исторический облик, и добавить новые кинозалы под землей.

Челябинский государственный академический театр драмы

Gzbender (CC BY-SA 3.0) Gzbender (CC BY-SA 3.0)

Это здание, построенное в середине 1970-х, напоминает жителям города и его гостям о промышленной истории Урала. Брутальное мраморное здание украшено изящным каслинским литьем, а в интерьерах использованы редкие породы камней (красная яшма, амазонит) и дерева. В фойе театра также установлены мраморные скульптуры местных художников.

Чувашский государственный театр оперы и балета

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Театр в Чебоксарах, столице Чувашии, в интернете сравнивали с базой повстанцев в ледяных пустошах неизвестной планеты. «Космическое» здание появилось в 1985 году и стало символом города, хотя сразу сложно догадаться, что это театр. А вот внутри театр выглядит как самый настоящий дворец с шикарной парадной лестницей и люстрой величиной с двухэтажный дом.

Донская государственная публичная библиотека

Александр Поготов/Sputnik Александр Поготов/Sputnik

Когда смотришь на это здание, невольно возникает вопрос: «А где же окна?» Кажется, что здание библиотеки в Ростове-на-Дону состоит из непрерывных стен и напоминает военный мемориал. Донская библиотека - это крупнейший культурный центр области, где собрано более пяти миллионов книг. Стены внутри отделаны мрамором, а залы украшены зимними садами и каскадами водопадов.

Центральный научно-исследовательский институт робототехники в Петербурге

Анастасия Харитонова/Getty Images; А. Варфоломеев/Sputnik Анастасия Харитонова/Getty Images; А. Варфоломеев/Sputnik

Огромная 77-метровая башня - это лаборатория для испытания космической техники, построенная в 1970-х годах. По форме она и сама напоминает то ли космический спутник, то ли космический корабль. Башня представляет собой металлический каркас из панелей, изготовленных по особому заказу из керамзитбетона. Внутри она полая.

Бизнес-центр в Твери

Это здание местные жители прозвали «рюмкой», а некоторые даже шутят, что при строительстве рабочие перевернули чертежи вверх ногами. «Рюмка» была задумана как гостиница к Олимпиаде 1980 года, но не была достроена вовремя, и практически не использовалась, правда, здесь одно время размещалась местная телекомпания. В 2013 году после длительной реконструкции здание отдали под офисы.