Впечатляющие здания в стиле советского брутализма (ФОТО)

Центральный научно-исследовательский институт робототехники в Петербурге.Ксения Иванова/Getty Images
Брутализм как одно из направлений архитектурного модернизма появился в Великобритании после Второй мировой и затем распространился по миру. Нашел он много горячих поклонников и в СССР. С тех пор европейские страны избавились от многих построек такого рода, а вот в России они сохранились. Для вас мы подобрали самые внушительные примеры этого архитектурного стиля.
Дом для работников авиационного завода москвичи называют «сороконожкой» за его необычную форму. Он был построен в 1978 году по проекту архитектора Андрея Меерсона и изначально планировался как гостиница для участников Олимпиады-80, однако в итоге стал жилым. Здание стоит на 40 опорах, которые создают «сквозняк» для защиты от выхлопов с дороги, и первый этаж находится на уровне четвертого. Эти опоры созданы созданы по монолитной технологии, а этажи собраны из обычных серийных панелей, наложенных внахлест, что создало эффект чешуи.
«Вся квартира спланирована в правильных пропорциях: кухня квадратная со специальной выемкой под холодильник, очень просторная ванная», - говорит местная жительница Анна.
Одно из культовых мест Краснодара, кинотеатр «Аврора» был построен в 1967 году и в 1981 уже был признан памятником архитектуры. Кинотеатр по внешнему виду напоминает огромный корабль, а фасад выполнен из витринных стекол. На площади перед зданием установлена скульптура «Аврора» и фонтан. Сейчас кинотеатр находится на реконструкции - архитекторы обещают вернуть ему исторический облик, и добавить новые кинозалы под землей.
Это здание, построенное в середине 1970-х, напоминает жителям города и его гостям о промышленной истории Урала. Брутальное мраморное здание украшено изящным каслинским литьем, а в интерьерах использованы редкие породы камней (красная яшма, амазонит) и дерева. В фойе театра также установлены мраморные скульптуры местных художников.
Театр в Чебоксарах, столице Чувашии, в интернете сравнивали с базой повстанцев в ледяных пустошах неизвестной планеты. «Космическое» здание появилось в 1985 году и стало символом города, хотя сразу сложно догадаться, что это театр. А вот внутри театр выглядит как самый настоящий дворец с шикарной парадной лестницей и люстрой величиной с двухэтажный дом.
Когда смотришь на это здание, невольно возникает вопрос: «А где же окна?» Кажется, что здание библиотеки в Ростове-на-Дону состоит из непрерывных стен и напоминает военный мемориал. Донская библиотека - это крупнейший культурный центр области, где собрано более пяти миллионов книг. Стены внутри отделаны мрамором, а залы украшены зимними садами и каскадами водопадов.
Огромная 77-метровая башня - это лаборатория для испытания космической техники, построенная в 1970-х годах. По форме она и сама напоминает то ли космический спутник, то ли космический корабль. Башня представляет собой металлический каркас из панелей, изготовленных по особому заказу из керамзитбетона. Внутри она полая.
Это здание местные жители прозвали «рюмкой», а некоторые даже шутят, что при строительстве рабочие перевернули чертежи вверх ногами. «Рюмка» была задумана как гостиница к Олимпиаде 1980 года, но не была достроена вовремя, и практически не использовалась, правда, здесь одно время размещалась местная телекомпания. В 2013 году после длительной реконструкции здание отдали под офисы.